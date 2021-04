Il progetto di oscuramento solare finanziato da Bill Gates rischia la vita di milioni di persone e deve essere fermato

da Redazione

“Una volta lanciato, un tale progetto di oscuramento solare non può essere ‘fermato’ o ritirato. Un aumento inaspettato dell’attività vulcanica naturale potrebbe amplificare ulteriormente gli effetti di protezione dal sole e, ‘molte migliaia moriranno'”

Un progetto di Harvard finanziato da Bill Gates per oscurare il sole iniettando aerosol nell’atmosfera rischia la vita di milioni di persone, è irto di conseguenze indesiderate e deve essere fermato. La comunità scientifica del clima ha fatto affidamento su una proiezione irrealistica – RCP 8.5 – non esiste un’emergenza climatica.

Come riportato da Reuters , il 18 dicembre 2020, il progetto di oscuramento solare di Harvard finanziato da Bill Gates ha suscitato disagio in Svezia e altrove. “Friends of Science Society” chiede di porre fine al progetto di oscuramento solare '' di Harvard, previsto per la fine del 2021 in Svezia. Il progetto ha lo scopo di ridurre il riscaldamento globale introducendo una nuvola artificiale di aerosol riflettenti. Friends of Science afferma che la geoingegneria dell' oscuramento solare ” rappresenta un pericolo per la civiltà, notando che una manciata di persone e un ricco filantropo megalomane non dovrebbero avere mano libera per sperimentare, quando il creatore del progetto, il Prof.David Keith, ha dichiarato che “ molte migliaia di persone moriranno ” .

La geoingegneria di oscuramento solare '' inietterebbe particelle di anidride solforosa nell'atmosfera, creando così una nuvola ” causata dall’uomo per attenuare l’effetto di riscaldamento del sole in arrivo, per contrastare il riscaldamento globale causato dall’uomo, che secondo Bill Gates sta causando un disastro climatico ‘nel titolo del suo prossimo libro.

Lo scienziato pluripremiato della NASA, il dottor Roy Spencer dell’Università dell’Alabama Huntsville, spiegherà ” I motivi più importanti per cui non c’è emergenza climatica ” in un evento online di “Friends of Science Society”, con domande e risposte dal vivo dopo la presentazione, su 19 gennaio 2021, alle 19:00 MST.

Gli oltre 900 scienziati e studiosi, firmatari della Dichiarazione mondiale sul clima di CLINTEL, affermano che non esiste un’emergenza climatica. L’oscuramento solare è quindi inutile e pericoloso.

Anche il Prof.Alan Robock, che è preoccupato che il riscaldamento globale antropogenico (AGW – riscaldamento causato dall’uomo) rappresenti un potenziale rischio in termini di riscaldamento, vede il progetto di geoingegneria congegnata “oscuramento solare” come una minaccia maggiore per la civiltà. Dice che è irto di questioni etiche e morali e di conseguenze non intenzionali.

In un documento in linguaggio semplice del 2008 intitolato ” 20 motivi per cui la geoingegneria può essere una cattiva idea “, Robock espone le sue argomentazioni contro un tale progetto. Una successiva versione sottoposta a revisione paritaria ha aggiunto altri sette motivi contro questo tipo di progetto. In un video dell’Earth Institute del 2015, Robock e altri discutono di ” Geoingegneria del clima terrestre: rischi, opportunità e sfide di governance “.

Co-autori di Garnett et al, (2020), ” Is Diminishing Solar Activity Detrimental to Canadian Prairie Agriculture? ”Mostrano la prova che, contrariamente ai titoli dei media, l’attività solare è in declino e il raffreddamento globale è già naturalmente in corso.

L ‘”oscuramento solare” replicherebbe alcuni degli effetti di grandi esplosioni vulcaniche, spesso devastanti per i raccolti . Come sottolineato in Garnett et al, “L’impatto più grave delle temperature estremamente basse sul grano primaverile (sulle praterie canadesi) è avvenuto nel 1992 e nel 1993 dopo l’eruzione vulcanica del Pinatubo del 1991. Le temperature estive erano di 2 ° C al di sotto del normale, con il risultato di un contenuto record di proteine ​​della prateria del 12% … il 75% del raccolto di grano primaverile è caduto negli ultimi due gradi del grano primaverile canadese n. 3 … “

Pertanto, se l’attività solare si sta naturalmente indebolendo e il progetto di oscuramento solare di Harvard procede, potrebbe questo avere effetti catastrofici per la produzione di colture alimentari in tutto il mondo. Come sottolinea il Prof. Alan Robock, una volta lanciato, un tale progetto di oscuramento solare non può essere “fermato” o ritirato. Un aumento inaspettato dell’attività vulcanica naturale potrebbe amplificare ulteriormente gli effetti di protezione dal sole e “molte migliaia moriranno” come accadde a causa della massiccia eruzione vulcanica di Laki in Islanda nel 1783.

Effetti dell’eruzione del Vulcano Pinatubo (Filippine) simli a quelli della geoingegneria di Bill Gates

Una recente ricerca di Roger Pielke, Jr. e Justin Ritchie mostra che le affermazioni sulla catastrofe climatica si basano sull’uso improprio di simulazioni al computer note come “Representative Concentration Pathways” (RCP) – in particolare quella di RCP 8.5 – che spiegano è distaccata dalla realtà. Il loro studio ” Distorcere la visione del nostro futuro climatico: l’uso improprio e l’abuso di percorsi e scenari climatici ” mostra che il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) non ha mantenuto l’integrità scientifica nello sviluppo o nella selezione di queste presunte ‘proiezioni’ del futuro clima. La fonte della paura della crisi climatica deriva dall’esagerato scenario RCP 8.5 che è proliferato nei rapporti dell’IPCC e nelle pubblicazioni accademiche.

Di

“Friends of Science Society” è un gruppo indipendente di scienziati, ingegneri e cittadini della terra, dell’atmosfera e del sole che celebra il suo 18 ° anno di offerta di approfondimenti sulla scienza del clima. Dopo un’attenta revisione di un’ampia gamma di letteratura sui cambiamenti climatici, Friends of Science Society ha concluso che il sole è il principale motore del cambiamento climatico, non l’anidride carbonica (CO2).

Nota:

Non è spiegabile che i governi occidentali lascino mano libera ad uno speculatore miliardario megalomane (finto filantropo) che si assume la veste di “missionario dei vaccini” e successivamente “missionario del clima”.

Questo soggetto chiaramente psicopatico andrebbe internato e messo in condizioni di non nuocere prima che faccia altri danni.

Vedi anche: https://www.money.it/Bill-Gates-strana-idea-oscurare-sole-di-cosa-si-tratta

Fonte: PR Web

Traduzione e nota: Luciano Lago