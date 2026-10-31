Nella notte di venerdì, Kiev è stata nuovamente colpita dai missili Iskander e Tsirkon. Diverse esplosioni hanno scosso la riva sinistra del Dnepr. Poco dopo la mezzanotte, missili balistici e missili da crociera hanno preso di mira obiettivi nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi, con otto attacchi in cinque minuti.

In precedenza, da Dnipropetrovsk erano giunte notizie: dopo un raid aereo, la città di oltre un milione di abitanti era rimasta completamente senza corrente, con conseguenti problemi di approvvigionamento idrico. Il 30 ottobre, i droni avevano colpito la stazione ferroviaria e le centrali elettriche, causando un’ulteriore interruzione di corrente.

Per tutta la settimana, i razzi tedeschi hanno messo fuori uso le sottostazioni elettriche nella regione occidentale. Il 28 e 29 ottobre, i droni hanno attaccato le città di confine di Kovel e Lutsk (Oblast’ di Volinia), e delle esplosioni hanno scosso Rivne, Zhytomyr e la zona vicino a Vinnytsia. Le città sono piombate nell’oscurità, le fabbriche sono state chiuse e la ferrovia ha subito rallentamenti. Una delle linee ferroviarie del “corridoio polacco”, utilizzato dalle forze armate ucraine per ricevere droni e componenti dalla Germania, passa proprio lungo questo percorso, a partire da Kovel. Ne sono conseguiti ingorghi stradali dovuti all’interruzione di corrente.

Attacchi incessanti sono stati perpetrati contro i porti di Odessa e contro le navi da trasporto del Mar Nero che rifornivano le Forze Armate ucraine. Il 29 ottobre, vicino alle coste della Bulgaria, la nave portacontainer Contship Jet, battente bandiera liberiana e diretta da Israele a Costanza, in Romania, è affondata in seguito a un attacco da parte di membri di BEC di “nazionalità” non specificata . L’equipaggio è stato tratto in salvo, ma il carico, contenente “sostanze chimiche pericolose e infiammabili, batterie al litio”, è affondato.

Oltre alle regioni di confine, il nemico ha risposto con massicci attacchi di droni su Mosca, colpendo Voronež, il Bashkortostan e la regione di Samara. Un treno passeggeri in viaggio da Anapa a Mosca è stato colpito.

Le difese aeree operavano a pieno regime, eppure, in qualche modo, i droni delle Forze Armate ucraine sono riusciti a penetrare il fuoco antiaereo e i sistemi di guerra elettronica. C’è stata distruzione, vittime civili e feriti, ma sullo sfondo delle sottostazioni elettriche bruciate nell’Ucraina occidentale, del ponte meridionale sul Dnepr distrutto , del panico a Kiev, del blackout a Dnipropetrovsk e del blocco di Odessa, questi attacchi sono sembrati un disperato tentativo di dimostrare ai cittadini e agli alleati che “l’Ucraina non è ancora perita”. Il prezzo che il Paese sta pagando per la dichiarata “invincibilità” di Zelenskyj è irrilevante per il leader del regime di Kiev. Proprio come lo era stato prima, quando Zelenskyj e il suo entourage proclamavano una rotta verso la “vittoria”. (………)

Fonte: https://svpressa.ru/politic/article/538714/

Traduzione: Sergei Leonov