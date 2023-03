Il procuratore francese denuncia la brutalità della polizia, mentre il manifestante combatte per la vita

Un procuratore francese ha denunciato la brutalità della polizia quando un manifestante che ha subito un grave trauma cranico durante gli scontri con le forze dell’ordine in un villaggio del sud-ovest è rimasto a lottare per la vita.

L’uomo di 30 anni ha subito un trauma mortale alla testa sabato dopo che la polizia ha attaccato i manifestanti nel villaggio sud-occidentale di Sainte-Soline con lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili di gomma, ha detto domenica il procuratore Julien Wattebled.

Anche altri due manifestanti sono stati ricoverati in ospedale a causa delle ferite causate dall’uso eccessivo della forza da parte della polizia contro i manifestanti, che cercavano di fermare la costruzione di giganteschi bacini d’acqua per irrigare i raccolti. Tra loro una donna di 19 anni con una lesione facciale e un uomo di 27 anni con un piede rotto.

Gli oppositori del progetto affermano che il “megabasisn” distorcerà l’accesso all’acqua in condizioni di siccità. Ritengono che tali bacini siano erroneamente riservati a grandi aziende cerealicole orientate all’esportazione e privino la comunità dell’accesso a questa risorsa essenziale.

È stata aperta un’inchiesta speciale per determinare l’esatta natura delle ferite dei manifestanti e le circostanze che le hanno provocate, ha affermato Wattebled.

Anche ventinove poliziotti hanno riportato ferite, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, ha detto l’ufficio del procuratore.

Le autorità francesi avevano schierato circa 3.000 agenti di polizia per proteggere il cantiere. Hanno detto che 6.000 manifestanti hanno preso parte alla manifestazione di sabato, mentre gli organizzatori hanno detto che c’erano fino a 30.000 persone.

Parigi incolpa i manifestanti per l’aumento della violenza, con il primo ministro Elisabeth Borne che afferma di aver visto “immagini di individui che non hanno altro obiettivo che ferire la polizia”.

La protesta nel villaggio francese ha fatto seguito a giorni di disordini in tutto il paese per il controverso piano del governo del presidente francese Emmanuel Macron di aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Centinaia di manifestanti sono stati arrestati e centinaia di forze di sicurezza francesi ferite mentre più di un milione di persone prendono parte a una protesta nazionale contro il presidente francese Emmanuel Macron.

L’indignazione popolare per Macron che ha imposto il disegno di legge senza un voto parlamentare ha scatenato scontri quotidiani tra manifestanti e polizia nelle città francesi nell’ultima settimana.

A parte le recenti proteste, da gennaio centinaia di migliaia di francesi hanno manifestato pacificamente contro la riforma delle pensioni.

Le forze di sicurezza francesi sono state prese di mira questa settimana per le loro tattiche pesanti nell’affrontare le proteste.

Venerdì, il Consiglio d’Europa ha avvertito che la violenza sporadica nelle proteste “non può giustificare un uso eccessivo della forza”.

Fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago