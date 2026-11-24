Andrew Korybko

La loro continua presenza nella Libia occidentale rappresenta una provocazione nei confronti della Libia orientale, dopo che l’attacco contro una nave russa a Bengasi ha dimostrato l’antipatia di Kiev nei loro confronti, proprio nel momento in cui Est e Ovest hanno bisogno di mantenere la fiducia reciproca per procedere con la tabella di marcia approvata dalle Nazioni Unite.

La Turchia ha sacrificato l’Albania per salvare il suo progetto di unità in Libia, dopo che le forze ucraine del Governo di Unità Nazionale (GNU) di Tripoli, nella Libia occidentale, hanno attaccato una nave russa nella base navale di Bengasi, nella Libia orientale, controllata dall’Esercito Nazionale Libico (LNA) del Governo di Stabilità Nazionale (GNS). Una fonte di notizie di alto profilo su X, presumibilmente legata allo Stato turco, ha mentito affermando che i droni provenivano dall’Albania, come diversivo nella speranza che il GNS non si ritirasse dalla nuova tabella di marcia approvata dalle Nazioni Unite .

La Turchia e gli Stati Uniti sono riusciti a convincere entrambi i governi libici ad accettare un piano biennale per lo svolgimento di elezioni nazionali e la sostanziale fusione delle loro istituzioni separate al fine di riunificare lo Stato. È improbabile che il Governo di Unione Statale (GNS) si ritiri da questo accordo dopo la provocazione approvata dal GNU ucraino, ma l’incidente minaccia già di compromettere la fiducia, faticosamente conquistata nell’ultimo anno. I resoconti della BBC e di The Arab Weekly lo dimostrano chiaramente.

Secondo il primo documento, “il GNU ha affermato che tale attività (come ospitare forze straniere e consentire loro di utilizzare le proprie strutture) solleva ‘seri timori’ circa ‘i rischi che possono derivare dal coinvolgimento di porti e infrastrutture civili in attività legate a conflitti esterni, e la conseguente minaccia alla vita dei cittadini e alla sicurezza delle infrastrutture e dei beni nazionali'”. Il che è incredibilmente ironico, considerando che il GNU ospita squadre di droni ucraini almeno dalla primavera scorsa, secondo l’Associated Press . In quell’occasione, attaccarono anche una petroliera russa.

Secondo il secondo comunicato, il Primo Ministro del GNS “ha presentato reclami formali all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite… Ha chiesto a Kiev di spiegare le sue attività militari nel paese e ha esortato gli inquirenti a identificare coloro che hanno pilotato i droni e fornito supporto logistico, indipendentemente dalla loro nazionalità o posizione”. Ha inoltre “aggiunto che il paese si riserva il diritto di chiedere un risarcimento ai responsabili”. L’ultimo attacco in Ucraina ha quindi scatenato uno scandalo internazionale.

Il processo di pace libico potrebbe deragliare se Tripoli non ordina alle forze ucraine di ritirarsi, poiché la loro continua presenza rappresenta una provocazione nei confronti del Governo di Unione Statale (GNS), dopo l’attacco alla sua principale base navale, una dimostrazione della loro ostilità verso il governo filo-russo della Libia orientale. Ulteriori attacchi contro obiettivi russi in Libia o nelle sue vicinanze potrebbero portare a una rottura nei rapporti tra il Governo di Unità Nazionale (GNU) e il GNS e, anche se ciò non dovesse innescare una nuova guerra civile, potrebbe comunque acuire le tensioni turco-russe .

Dopotutto, la Turchia è la protettrice del GNU, quindi sa che il suo partner minore ospita forze ucraine che attaccano obiettivi civili e militari russi nelle vicinanze. Anche il cardinale grigio del GNS, Khalifa Haftar, capo dell’LNA, lo sa, così come la Russia. Affinché il processo di pace libico rimanga sulla giusta strada, le forze ucraine devono quindi ritirarsi, in modo che il GNS possa continuare a mantenere un equilibrio tra il suo tradizionale partner russo e il suo nuovo partner turco ; altrimenti, rischia di dipendere da Ankara a scapito della propria autonomia.

Sebbene la Turchia sia il paese patrocinatore del GNU, gli Stati Uniti esercitano ancora una notevole influenza su Tripoli, tanto che il precedente rapporto dell’Associated Press descriveva l'”accordo segreto” tra il GNU e l’Ucraina come sostenuto dagli Stati Uniti, unico sostenitore occidentale menzionato esplicitamente. Gli Stati Uniti hanno investito molte risorse diplomatiche per mediare la nuova tabella di marcia approvata dalle Nazioni Unite, quindi se vogliono che gli ucraini si ritirino dalla Libia occidentale per salvare il loro progetto di unità, anche se la Turchia preferisce che rimangano, allora otterranno ciò che vogliono.

Fonte: https://korybko.substack.com/p/the-libyan-peace-process-could-be

Traduzione: Luciano Lago