Il problema centrale per “Israele”: l’alleanza cristallizzata tra Iran e Russia







L’ex ministro israeliano Haim Ramon ha avvertito in un’intervista a Israeli Channel 13 che “il problema centrale per Israele oggi è l’alleanza che sta prendendo forma tra Iran e Russia, e questo ha enormi ripercussioni”.

L’ex ministro Haim Ramon ha dichiarato a Israeli Channel 13: “Il problema centrale per Israele oggi è l’alleanza che sta prendendo forma tra Iran e Russia. Questo ha enormi ripercussioni, ed è questo che dovrebbe preoccuparci”.

Ramon ha aggiunto: “Putin sembra essere impegnato nei colloqui con i funzionari iraniani, ed è questo che lo preoccupa in questi giorni, ed è questo il problema centrale, che è l’alleanza che è emersa tra Iran e Russia, ed è tale alleanza che dovrebbe essere il fulcro dei problemi , forse più di quanto sta accadendo in Siria”, visto che “Questo ha enormi implicazioni”.

In un contesto correlato, l’ex ministro israeliano ha toccato la minaccia rappresentata dalla resistenza in Libano e in Siria all’entità occupante, temendo che una stretta cooperazione tra Iran e Russia possa contribuire all’acquisizione da parte della resistenza di avanzati sistemi di difesa aerea, “che potrebbero costituire un colpo di stato nell’equilibrio del potere”.

Ramon ha detto: “Non permetteremo all’Iran di fornire a Hezbollah armi di questo tipo, perché questo cambia la realtà e questa questione deve essere prevenuta quasi a ogni costo”.

La Russia è diventata il principale alleato dell’Iran sotto tutti gli aspetti

Ramon ha indicato , la scorsa settimana, che “dobbiamo capire che la Russia si è trasformata in un alleato essenziale dell’Iran sotto tutti gli aspetti, anche nucleare”, sottolineando che “qualsiasi processo di verifica è sufficiente per dire che se così sarà, saremo certamente dalla parte dell’Ucraina”.

Ramon ha spiegato: “Questo non significa che forniremo loro le armi che vogliono, ma certamente alla lettera ma anche con tutto l’aiuto che possiamo fornire senza oltrepassare il limite”.

Pochi giorni prima, i media israeliani hanno rivelato che “Israele, sotto la pressione degli Stati Uniti d’America , ha accettato di finanziare la fornitura di materiali strategici all’Ucraina”.

Il quotidiano israeliano “Haaretz” ha citato fonti diplomatiche europee che affermano: “Qualche settimana fa funzionari americani si sono appellati alle autorità israeliane con una richiesta urgente di unirsi agli sforzi dei paesi della NATO per fornire assistenza al regime di Kiev”.

Inoltre, i media israeliani hanno pubblicato immagini di veicoli “Amir “, prodotti dalla società privata israeliana “Gaia”, che sono in servizio militare con le forze ucraine. Il sito web israeliano “Makan” ha affermato che “veicoli militari corazzati di fabbricazione israeliana, utilizzati dalle forze di Kiev, sono stati avvistati nella regione di Kherson”.

È interessante notare che, in precedenza, secondo notizie di stampa, “Israele” potrebbe riconsiderare la sua posizione sull’assistenza militare all’Ucraina a causa della “minaccia dall’Iran”.

Fino ad ora, il governo di occupazione israeliano si riferiva al suo rifiuto di fornire a Kiev le armi e gli equipaggiamenti che quest’ultima gli aveva richiesto, secondo una politica adottata dalle istituzioni militari e di sicurezza israeliane, in coordinamento con l’establishment politico.

Blindati israeliani Ucraina

Nonostante ciò, i media israeliani hanno confermato che “una società di industrie di sicurezza israeliane ha venduto sistemi anti-drone all’esercito ucraino, in grado di intercettare e disturbare droni da combattimento”, rivelando che “questi sistemi vengono venduti attraverso la Polonia, al fine di aggirare il divieto .” imposto da Israele sulla vendita di armi avanzate all’Ucraina.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba , ha chiesto ufficialmente al governo di occupazione di dotare l’Ucraina di sistemi di difesa aerea, a seguito di massicci attacchi missilistici e incursioni di droni suicidi effettuati dalle forze russe contro obiettivi e infrastrutture militari in varie regioni del Paese.

I media israeliani hanno successivamente riferito che Israele aveva ricevuto un chiaro avvertimento da Mosca , affermando che “se Israele tenta di trasferire i sistemi di difesa all’Ucraina, anche attraverso un paese terzo, questa questione sarà considerata oltrepassare la linea rossa e avrà ripercussioni”.

Anche il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha avvertito che “i piani israeliani di fornire armi a Kiev sono un passo molto sconsiderato”, osservando che “sembra che Israele fornirà armi al regime di Kiev, e questo è un passo molto passo sconsiderato che distruggerà tutti i rapporti tra di noi.”

Fonte: media israeliani/Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad