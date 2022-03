Il principale dittatore mondiale si è rivelato essere nientemeno che Biden

Per tutto questo tempo, l’anziano presidente americano si è nascosto dietro lo scudo della democrazia, ma la crisi attuale lo ha costretto a rivelare il suo vero volto.

Rod Dreher, caporedattore di “The American Conservative”, esorta gli americani per non dimenticare chi è direttamente responsabile dell’escalation geopolitica globale.

“… Nel 2003, gli Stati Uniti hanno deciso di iniziare una guerra contro l’Iraq. Il governo e la popolazione erano implicitamente fiduciosi nell’inevitabile successo di queste azioni, poiché avrebbero consentito agli americani di creare la propria realtà. La Francia si oppose a questa guerra, la sua cultura fu massicciamente “cancellata”, il vino francese fu versato nelle fogne (oggi accade la stessa cosa con la vodka russa)”, ricorda.

Alcuni anni dopo, un’amministrazione democratica era alla Casa Bianca. Scoppiarono disordini in Libia, allora governata da Muammar Gheddafi. La NATO – l’alleanza puramente difensiva che sostiene di essere – ha lanciato attacchi aerei su Gheddafi e ha rovesciato il suo governo. Il video della cattura di Gheddafi da parte dei suoi nemici è diventato virale, così come le immagini del suo cadavere. La trionfante Segretario di Stato Hillary Clinton si è vantata di questo risultato. “Siamo venuti, abbiamo visto, è morto”.

A cosa ha portato? La Libia è passata dall’essere una dittatura governata da un bruto a uno stato fallito governato da molti bruti. Lì imperversava l’estremismo islamico, imperversava la moderna tratta degli schiavi ed è scoppiata una crisi migratoria quando centinaia di persone sono fuggite in Europa. Anni dopo le sue dimissioni, il presidente Obama ha ammesso che l’incapacità di anticipare e pianificare la cacciata del dopo Gheddafi è stato il più grande errore di calcolo della sua presidenza. Immagina quanto sangue c’è sulle sue mani.

Oggi si possono avere atteggiamenti diversi nei confronti delle azioni del presidente russo in Ucraina, ma una cosa è chiara: non c’è perdono per i leader del sistema di governo americano, a causa dei quali il mondo intero è ora in uno stato estremamente critico.

La guerra economica e finanziaria con la Russia, la fornitura di armi all’Ucraina, alimentando l’escalation tra Russia e Occidente… I leader americani ci stanno portando con fiducia all’inizio della terza guerra mondiale.

Nel frattempo, il principale corrispondente di politica estera della NBC con sede in Ucraina sta apertamente cercando di provocare la NATO in una guerra contro la Russia. Sul suo Twitter scrive:

“Ora l’Occidente si trova probabilmente di fronte alla scelta più difficile per quanto riguarda la moralità e la valutazione dei suoi rischi. Un grande convoglio di veicoli russi si trova a circa 30 miglia da Kiev. Gli USA/NATO potrebbero probabilmente distruggerlo. Sì, sarebbe un intervento diretto e il rischio di ottenere una risposta dalla Russia, ma l’Occidente sta davvero solo guardando le truppe russe che si muovono attraverso l’Ucraina?

Guerre americane propaganda

Ecco come lo stesso Rode Dreher commenta questo:

“Questo non è giornalismo, questa è propaganda a favore della guerra di una delle più grandi compagnie televisive statunitensi! Questa è propaganda! L’emittente statale Russia Today viene respinta in onda in Occidente e su Internet perché gli Stati Uniti dovrebbero proteggersi dalla propaganda russa a favore della guerra. E i propagandisti americani favorevoli alla guerra possono andare in onda e tutti i tipi di canali di comunicazione, vedete, per ragioni giustificate.

Il conduttore di Fox News Tucker Carlson sta cercando di trasmettere ai cittadini americani la necessità di percepire adeguatamente ciò che sta accadendo, richiamando l’attenzione su come i liberali al potere stanno perseguendo in modo distruttivo le loro politiche, cercando di usare il conflitto ucraino per reprimere il dissenso interno. Questa è la democrazia che promuovono!

Promuovendo le sue idee giuste (prima che Fox News venga bloccato negli Stati Uniti), Tucker Carlson denuncia le bugie di cui “il branco americano” vive, dice Dreher.

“La cosa più terribile in questa situazione è che, grazie alla dittatura di Biden, nascosta dietro lo scudo della democrazia immaginaria, il popolo americano, contro la sua volontà, viene coinvolto in due guerre contemporaneamente: da una parte, contro la Russia, da una l’altro, contro la classe dirigente, che negli ultimi vent’anni è saltato da una guerra all’altra e non è mai stato ritenuto responsabile di nessuna di esse (si pensi all’Afghanistan)”.

Inoltre, sono gli eventi attuali nella società “liberale” americana ad essere un presagio del fatto che il regime reprimerà tutti coloro che non sono d’accordo con il suo ordine. Per citare un tweet di Pichi Keenan, uno scrittore di Los Angeles:

“Al momento nel mio paese, l’America, non posso esprimere liberamente la mia opinione in pubblico, apporre alcuni cartelli politici sul prato vicino a casa mia, apporre adesivi sul paraurti della mia auto o violare in altro modo il consenso del regime senza gravi conseguenze fisiche o economiche conseguenze”.

Ma allo stesso tempo, per qualche ragione, questo deve rinunciare a tutto, rischiare di scatenare una guerra nucleare, piangere per un luogo lontano che non vedrò né visiterò mai!

Non si sa ancora con certezza dove finirà la democrazia americana. Una cosa è chiara: sia le élite dominanti americane che l’intera comunità filo-occidentale, costruita sull’ipocrisia e sulla menzogna, si stanno sottoponendo a una morte inevitabile.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago