Il primo pericolo per l’Occidente: il governo degli asini laureati

Inserito alle 17:28h in da Redazione in Germania

Siamo entrati nell’era degli asini qualificati. Annalena Baerbock, ministro degli Esteri tedesco, è un esempio caricaturale. Ma persone come lei sono legioni nei corridoi del potere e rappresentano il pericolo più grande per il presente e per il futuro perché, non capendo nulla di niente, potrebbero innescare catastrofi.

Mi è sfuggito il 25 settembre. Nel corso di una trasmissione sul secondo canale nazionale tedesco, ZDF, Annalena Baerbock, ministro degli Esteri tedesco, risponde con un approccio originale a una domanda di Markus Lanz: ” Non si tratta solo di una guerra con mezzi blindati, come nell’Ottocento . Per coloro che capiscono il tedesco, è, nel video sopra, a 1’45 dopo l’inizio.

Grande, giusto? Madame Baerbock è seduta sulla poltrona di Gustav Stresemann, Willy Brandt, Hans Dietrich Genscher. Dovrebbe mettere in musica la diplomazia della principale potenza economica europea. E non sa che i carri armati sono comparsi durante la prima guerra mondiale.

C’è stato un tempo in cui una tale assurdità sarebbe stata semplicemente impossibile. Vale a dire che la signora Baerbock non avrebbe potuto diventare ministro degli Affari esteri perché non ha il livello. Ma questi sono tempi grandiosi: non solo nessuno sta facendo notare al ministro nello show che la sua dichiarazione è sbalorditiva. Ma tre giorni dopo, lo stesso entra nella Top 100 personalità in ascesa di Time Magazine! E riceve un elogio da rave da Anthony Blinken:

Ed ecco cosa scrive il Segretario di Stato americano: “Ciò che mi rende ottimista in questi tempi difficili è conoscere la forza della nostra unione transatlantica, delle nostre alleanze, delle nostre democrazie liberali”. Così ha detto Annalena Baerbock in una conversazione pubblica che abbiamo avuto a Monaco, pochi mesi dopo essere diventata ministro degli esteri tedesco e una settimana prima che la Russia invadesse l’Ucraina. . Non c’è dubbio che il rapporto transatlantico e i valori su cui si basa siano passati attraverso il crogiolo. Una crisi climatica in accelerazione. Democrazie in calo. Una Cina più coercitiva. E, naturalmente, la brutale guerra del presidente Vladimir Putin. Eppure, invece di lasciare che queste sfide ci dividano, Annalena ne ha fatto un motivo per avvicinare gli Stati Uniti e la Germania, e tutti i nostri alleati transatlantici. Non ha mai perso la fiducia nella forza intrinseca delle nostre democrazie, radicata nelle nostre libertà, nel nostro rispetto dei diritti umani e nella nostra capacità unica di migliorare continuamente. E ha un talento per riunire più partner attorno a questa visione e tradurla in pratica. Quando penso a ciò che mi rende ottimista in questi tempi, è avere un partner che combini così bene principi e pragmatismo”.

Cosa prova questo? Semplicemente l’incapacità del sistema occidentale di selezionare correttamente le sue élite! Non è solo una moda passeggera dei Blinken. Ricordiamo come i media tedeschi vollero nominare Annalena Baerbock cancelliera, nella primavera del 2021; e come Christine Lagarde l’ha elogiata.

Questi asini laureati che decidono le nostre vite… perché lo vogliamo

Immagino che la gente mi dirà che non ho capito: la signora Baerbock è stata assunta per questo incarico, proprio perché non ha interferito con “il piano”. Ma secondo me questo è un grosso errore. Sì, c’è una tendenza all’oligarchia del potere. Ma le persone che spingono Madame Baerbock non sono molto migliori di lei.

Sì, aderisco alla tesi di Michael Young o Emmanuel Todd , secondo cui l’accesso a un diploma di istruzione superiore per un buon terzo della popolazione è una delle origini di disuguaglianze e fenomeni come il macronismo. Ma bisogna subito aggiungere che questa istruzione superiore, questi diplomi sono adulterati. L’accesso massiccio all’istruzione superiore ha avuto luogo nello stesso momento in cui stavamo distruggendo “i fondamentali” (per parlare come Blanquer) nella scuola primaria e secondaria; e che il vecchio slogan comunista che “un paio di stivali vale come Shakespeare” è stato lasciato a rispondere a se stesso.

La sinistra voleva, in gran parte, distruggere la conoscenza attraverso una “rivoluzione culturale”. E la destra lo ha sostenuto, in nome di un utilitarismo incompreso. Dobbiamo completare Young and Todd leggendo Philippe Némo e Alan Bloom .

La borghesia occidentale ha una pesante responsabilità. I “conservatori” perché trovavano chic permettere che la cultura generale venisse distrutta dal pedagogismo ma anche dalla televisione e da una superficiale americanizzazione del mondo. I “progressisti” perché hanno dimenticato che lingua e cultura sono l’unica eredità degli “sdentati”, del “popolo che non è niente”.

Annalena Baerbock è proprio il tipo di “anima disarmata” descritta da Alan Bloom nel suo famoso libro. Il filosofo americano aveva appena dimenticato una dimensione: le anime disorientate senza difese immunitarie sono aggressive. Ascolta la signora Baerbock: non è solo che sta dicendo grandi sciocchezze; è che parla, giudica tutto, chiama Putin tutti i nomi mentre spaccia le informazioni più inverosimili sul presidente russo e sul suo popolo.

E c’è il pericolo più grande per noi, che non siamo stati in grado di filtrare e reclutare leader all’altezza – il più delle volte per pigrizia; la borghesia diventa volontariamente rentier: siamo alla mercé di persone che non capiscono i problemi che stanno affrontando e che, per ignoranza quanto per ideologia, scatenano catastrofi; riforma delle pensioni, affrontare il COVID e ora la guerra in Ucraina.

fonte: Le Courrier des Stratèges

Traduzione: Gerrd Trousson