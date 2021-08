Il presidente ucraino Zelensky suggerisce ai russofoni che si sentono russi di lasciare il Donbass e la Crimea





“…se ami la Russia… devi andarti a cercare un posto in Russia.”

Per risolvere il conflitto nell’est dell’Ucraina, è importante che gli abitanti della sua parte occupata si identifichino e rispondano alle domande “Chi sei?” e “Sei con la Russia o con l’Ucraina?” crede il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua ultima esternazione.

La dichiarazione è arrivata mentre il presidente stava parlando in un’intervista esclusiva con Dom TV , riporta Ukrinform.

“C’è un detto: ‘Qualcuno sta facendo una spaccata alla gamba.’ Non sanno cosa fare, si prendono del tempo per fare una scelta e semplicemente non ce la fanno, non rendendosi conto di chi sono. La cosa più importante in questa storia è capire da soli: ti senti russo? Sei in Russia? Non parlo di nazionalità, ma di scelte interne delle persone. Sei ucraino? Questa è la tua terra? Questa è la tua patria o sei un ospite qui?”, ha detto il presidente.

Lo stesso Zelensky ha sottolineato che il Donbas non sarà mai territorio russo.

“Semplicemente non accadrà, mai. Non importa da quanto tempo è occupato , sai? È come un muro che aveva la Germania. In ogni caso, le persone e la storia coglieranno l’attimo – e questo muro cadrà. Se qualcuno non riesce a raggiungere un accordo, la gente coglierà comunque l’attimo”, ha sottolineato Zelensky.

A questo proposito, è importante che gli abitanti del territorio occupato (Donbass e Crimea, secondo Zelensky) si identifichino oggi.

Credo che se oggi vivi nel territorio temporaneamente occupato del Donbas e pensi che “la nostra strada è giusta”, “stiamo andando in Russia”, “siamo russi”, allora sarebbe un grosso errore rimanere nel Donbas … Perché senza l’Ucraina non ci sarà civiltà in questo territorio. L’Ucraina continuerà a svilupparsi, a costruire cose. E una parte del Donbas nella sua forma occupata e isolata non si svilupperà affatto. Quindi la gente non sarà mai felice lì”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Allo stesso tempo, il presidente ha sottolineato che “nessuno deporterà nessuno”, osservando che questa dovrebbe essere una decisione indipendente presa dalle persone. [Aka, dovrebbero autodeportarsi come diventerà chiaro in seguito.]

“Pertanto, credo, per il futuro dei tuoi figli e nipoti – se ami la Russia e sei stato in Ucraina per tutta la vita sentendo che è la Russia, devi capire che nel nome dei tuoi figli e nipoti devi andarti a a cercare un posto in Russia. Sarebbe la cosa giusta da fare”, ha detto Zelensky.

“Ma se ti senti ucraino e che il Donbas fa parte dell’Ucraina , se rispetti questa bandiera, rispetti la lingua ucraina (anche se non l’hai imparata a scuola, vai a leggere dei libri e tutto verrà , potresti parlare come vuoi), ma se ti senti ucraino, resta lì. Rimani lì e resisti, la sua terra sarà disoccupata in ogni caso. Questa è storia. Quindi non diciamo “normale” o “non normale”. Diciamo: ‘Chi sei? Dai una risposta a te stesso’” , ha concluso il presidente.

Come riportato in precedenza, il presidente Volodymyr Zelensky sostiene l’idea di espandere la piattaforma Normandy Four o di creare un’altra piattaforma verso l’insediamento del Donbas con la partecipazione delle principali potenze mondiali. Tuttavia, a suo avviso, il numero di formati non influisce sulla loro qualità in quanto è la Russia che deve porre fine alla guerra.

Nota: Zelensky, l’ex comico eletto presidente, ha più volte dichiarato di non accettare più gli accordi di Minsk, sottoscritti dall’Ucraina, dalla Russia, dalla Germania e dalla Francia ma di richiedere una nuova forma di accordi. Nessuna delle potenze accetta però la pretesa di Zelensky di cambiare gli accordi che prevedevano il rispetto delle autonomie delle province del Donbass, oltre che della lingua e della cultura delle popolazioni di etnia russa. Zelensky si rifiuta di negoziare con le Repubblice del Donbass come viene chiesto dai garanti degli accordi.

Con le ultime farneticanti dichiarazioni, con cui preavvisa del desiderio di una pulizia etnica del Donbass e della Crimea dai cittadini di etnia russa, ha raggiunto il massimo dell’idiozia e non fa ridere ma si fa solo compatire.

Alcuni osservatori ritengono ormai che il problema dell’Ucraina sia proprio Zelensky che ha svenduto il paese agli interessi degli USA e degli oligarchi, a spese di quelli della popolazione ucraina.

Fonte: Ukrinform

Traduzione: Luciano Lago