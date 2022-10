IL PRESIDENTE TAIWANESE REALIZZA IMPROVVISAMENTE CHE LA GUERRA CON LA CINA NON È UNA BUONA IDEA

Negli ultimi anni, le relazioni tra la Cina e la sua isola separatista provincia di Taiwan sono peggiorate in modo significativo , ma i mesi precedenti hanno portato a un’escalation esponenziale che molto probabilmente potrebbe sfuggire al controllo. Dal 2020, quando l’attuale presidente Tsai Ing-wen è stata eletta per il suo secondo mandato, la sua dura retorica e il rafforzamento dei legami militari con gli Stati Uniti hanno causato parecchia frustrazione a Pechino. Da decenni il colosso asiatico cerca di trovare un accordo con il governo ribelle di Taipei. L’area di interesse principale per la Cina è la cooperazione economica con la sua provincia insulare separatista, che ha beneficiato in modo significativo Taiwan, rendendola un collegamento cruciale tra le economie occidentali e la Cina.

Tuttavia, mantenere lo status quo non sembra essere nell’interesse delle élite politiche a Washington DC. A parte le numerose visite di alto profilo nella provincia isolana della Cina separatista, nonostante i chiari avvertimenti di Pechino questo sarà visto come un atto ostile e gli accordi militari che minacciano direttamente l’esercito cinese, la bellicosa talassocrazia imperialista si è anche impegnata a “difendere Taiwan”.

Lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha affermato almeno quattro volte. Le tensioni hanno raggiunto un punto di ebollizione, in particolare durante la controversa visita a Taipei della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi . A quel tempo, non si sentivano praticamente voci della ragione che chiedevano la pace, né negli Stati Uniti né a Taipei.

Eppure qualcosa sembra essere cambiato negli ultimi giorni. La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha recentemente dichiarato di “escludere uno scontro armato con la Cina”, aggiungendo che il governo di Taipei è “disposto a impegnarsi con il Partito Comunista Cinese (PCC) per raggiungere un accordo reciprocamente accettabile”. Lunedì 10 ottobre, durante un discorso nazionale, il presidente Tsai Ing-wen ha affermato chiaramente quanto segue:

“Voglio chiarire alle autorità di Pechino che lo scontro armato non è assolutamente un’opzione per le nostre due parti”.

“Solo rispettando l’impegno del popolo taiwanese nei confronti della nostra sovranità, democrazia e libertà può esserci una base per riprendere un’interazione costruttiva attraverso lo Stretto di Taiwan”, ha aggiunto Tsai.

Taiwan

La dichiarazione mostra una rara dimostrazione di saggezza (geo)politica da parte del governo di Taipei ed è ampiamente in linea con ciò che la stessa Cina offre da anni. È assolutamente nell’interesse di Pechino risolvere pacificamente la questione di Taiwan. Il ripristino della sovranità cinese nell’area è la principale preoccupazione del governo di Pechino, ma lo è anche nel modo più indolore possibile. Il colosso asiatico vede il popolo di Taiwan come i propri cittadini e non vuole uno scontro armato. Tuttavia, la potenza bellicosa dall’altra parte del Pacifico ha altri piani.

Spingendo Taipei in un conflitto armato con Pechino, gli Stati Uniti stanno cercando di destabilizzare la Cina e frenare la sua crescita senza rivali. La suddetta controversa visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ad agosto ha innescato la risposta della Cina, che ha reagito lanciando esercitazioni navali intorno a Taiwan. La macchina propagandistica tradizionale occidentale ha accusato la Cina di “comportamento aggressivo” e ha cercato di far girare la narrazione affermando che Pechino stava conducendo un blocco navale della sua provincia ribelle. Tuttavia, sembra che questa dimostrazione di forza abbia dato frutti, dopotutto, poiché il governo di Taipei ha finalmente mostrato la volontà di impegnarsi in un “dialogo costruttivo”.

Forze cinesi

Il presidente Tsai ha affermato che Taiwan è disposta a negoziare con la Cina per “ristabilire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan”, ma che “non deve compromettere la libertà e la democrazia del popolo taiwanese”.

La seconda parte della dichiarazione è chiaramente necessaria per mantenere la narrativa politica ufficiale. Eppure, l’appello alla pace potrebbe essere indicativo di un possibile approccio realpolitik che è disperatamente necessario per evitare un confronto militare diretto con una superpotenza come la Cina. Sebbene Tsai abbia anche parlato di “rafforzare il potenziale militare di Taiwan”, è abbastanza chiaro che questo non cambierebbe certamente gli equilibri di potere nello Stretto di Taiwan.

Il predominio militare cinese nell’area è praticamente indiscusso. Con la terza forza aerea più grande del mondo e una delle marine più grandi e potenti del pianeta, le possibilità di Pechino di riuscire a sconfiggere le forze militari di Taiwan sono quasi garantite. Inoltre, la Cina gestisce una pletora di missili balistici, da crociera e ipersonici che potrebbero devastare da lontano le difese aeree e missilistiche di Taiwan, distruggendo la maggior parte della sua forza aerea prima ancora che avesse la possibilità di decollare. Questo da solo, insieme a un vero e proprio blocco navale, potrebbe anche far cadere il governo di Taipei e costringere la provincia dell’isola separatista ad accettare un accordo di pace preferibile alla Cina.

Gli Stati Uniti e le altre potenze occidentali e gli stati satellite non sarebbero in grado di reagire, a meno che non volessero un confronto diretto con la Cina armata di armi nucleari. Anche nel caso in cui il governo di Taipei decidesse di continuare la lotta, Pechino potrebbe inviare le sue truppe direttamente sull’isola e prenderne il controllo con la forza. Sebbene tali operazioni anfibie siano di solito le più difficili e pericolose che un esercito possa condurre, la Cina ha sicuramente la capacità di farlo.

Eppure, questo è esattamente ciò che Pechino sta cercando di evitare, poiché la devastazione che ne deriverebbe potrebbe causare decine di migliaia di vittime e infliggere ingenti danni economici. Alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente di Taiwan, sembra che il governo di Taipei sia finalmente giunto alla stessa conclusione ed è pronto a negoziare. Si spera che rimanga tale, in modo da evitare un altro tragico conflitto orchestrato dagli Stati Uniti.

Scritto da Drago Bosnic , analista geopolitico e militare indipendente

Fonte: South front

traduzione: Luciano Lago