Il presidente serbo Vučić ha previsto l’aggravamento delle relazioni tra Occidente, Russia e Cina





Le relazioni occidentali con la Russia e la Cina potrebbero deteriorarsi in modo significativo e portare all’espansione del conflitto a livello mondiale. Questa opinione è stata espressa dal presidente serbo Aleksandar Vucic.

“Suppongo che dalla fase di un’operazione militare speciale ci stiamo avvicinando a un grande conflitto militare. La domanda è: dove sono i confini, e scivoleremo dopo un po’, e forse tra un mese o due, in un grande conflitto mondiale, che non c’era dalla seconda guerra mondiale “, ha suggerito il capo dello Stato sul in onda del canale televisivo RTS.

Vučić aveva precedentemente invitato i paesi occidentali a sedersi al tavolo con la leadership russa. Altrimenti, secondo lui, il mondo potrebbe affrontare l’inferno sulla Terra.

Nota: Il presidente serbo non condivide la visione occidentale che getta le colpe della guerra interamente su Putin, dimenticandosi della sobillazione fatta dall’occidente in Ucraina e della azione dei servizi di intelligence di USA e Regno Unito per istigare la guerra fra Mosca e Kiev.

L’ammonimento di Vucic sottintende che c’è qualcuno che ha interesse a prolungare il conflitto per i propri interessi geopolitici. Ecco quindi la corsa pompare armi sempre più micidiali a Kiev ed a inviare consiglieri militari della NATO e mercenari stranieri sul territorio dell’Ucraina. Le conseguenze sono facili da prevedere: escalation della guerra e possibilità anche di un conflitto nucleare. Questo lo sanno anche gli statisti europei, Sholz, Macron, Draghi ma loro devono obbedire alle direttive del grande padrone d’oltre Atlantico.

Fonte: Agenzie

Luciano Lago