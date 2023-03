Il presidente russo Vladimir Putin effettua un viaggio di ispezione nella città di Mariupol nella regione del Donbass, per la prima volta dalla sua liberazione.

Il Cremlino ha annunciato, domenica mattina, che il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato un viaggio d’affari a Mariupol nella regione del Donbass, dove ha ispezionato una serie di strutture della città e ha anche parlato con i residenti locali.

L’ufficio stampa del Cremlino ha aggiunto che il presidente russo è arrivato a Mariupol in elicottero, poi ha guidato un’auto, ha attraversato diverse zone della città e ha parlato nel quartiere “Nevsky” con i residenti della città, e su invito di una delle famiglie , Putin ha visitato la loro casa.

Anche il vice primo ministro russo Marat Khosnullin ha informato in dettaglio il presidente sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione e restauro della città e dei suoi sobborghi.

L’ufficio stampa del Cremlino ha indicato che si parlava, in particolare, della costruzione di nuove piccole aree residenziali, strutture e infrastrutture sociali ed educative, per servizi comunali e istituzioni mediche.

Il servizio stampa ha aggiunto che il capo dello Stato ha ispezionato anche la costa di Mariupol nell’area dello “Yacht Club”, l’edificio del teatro e altre zone della città.

Putin ha anche tenuto un incontro a “Rostov sul Don” presso il centro di comando dell’operazione militare speciale

Ieri i media russi hanno confermato l’arrivo in Crimea del presidente russo Vladimir Putin , in occasione della sua restaurazione da parte della Russia.

Sui social media è stato pubblicato un filmato che mostra il presidente russo in tournée con delegazioni politiche e religiose nella città di Sebastopoli e in visita alla scuola d’arte e al centro per bambini della città.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato il 6 marzo che il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, aveva, nell’ambito di una visita di lavoro nell’area dell’operazione militare speciale, ispezionato i lavori in corso presso il complesso di costruzioni militari del Ministero della Difesa russo, per ripristinare le infrastrutture della regione del Donbass, Compreso, nella città di Mariupol.

Da notare che il Ministero della Difesa russo ha annunciato lo scorso aprile la liberazione della città di Mariupol , che era sotto il controllo del “Battaglione Azov” ucraino estremista.

La NATO sta cercando di espandersi verso est vicino ai confini della Russia, annettendo l’Ucraina, e la Federazione Russa rifiuta e aveva chiesto garanzie di sicurezza, quindi ha riconosciuto le repubbliche di Luhansk e Donetsk, e lanciato un’operazione militare nella regione del Donbass, a causa ai ripetuti bombardamenti delle forze ucraine sulla regione.



Nota. L’occidente e l’Unione Europea, che hanno passato sotto silenzio per otto anni i bombardamenti ed i massacri della popolazione russofona dell’Ucraina, adesso accusano la Russia di aggressione all’Ucraina.

