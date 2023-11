Il presidente Lula accusa Israele di “uccidere innocenti senza alcun criterio” nella Striscia di Gaza

Il presidente brasiliano ha sottolineato che, per la prima volta nell’epoca moderna, i minori sono “vittime preferenziali” del conflitto.

Lunedì il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha accusato Israele di “uccidere innocenti senza alcun criterio” nel mezzo della sua lotta contro Hamas nella Striscia di Gaza.

” Lanciare bombe dove ci sono bambini, dove c’è un ospedale , con il pretesto che c’è un terrorista, non ha spiegazione . Prima salviamo i bambini, le donne e poi combatti con chi vuoi che lo faccia, ” Ha detto Lula in dichiarazioni pubbliche.

Il presidente ha ritenuto che, sebbene le azioni di Tel Aviv siano state motivate “dall’atto terroristico provocato da Hamas”, la ” soluzione ” alla quale si era appellato lo Stato ebraico era “altrettanto grave” dell’attacco perpetrato dal gruppo palestinese insediato a Gaza.

Solução de Israel é tão grave quanto ato do Hamas, diz Lula. “Eles (Israel) estão matando inocentes sem nenhum critério”.



Em pronunciamento nesta segunda-feira (13) presidente pediu proteção de crianças e mulheres durante o conflito na Palestina. pic.twitter.com/YBAloFXUjq — Metrópoles (@Metropoles) November 13, 2023

“Vittime preferenziali”

“Non ho mai sentito parlare di notizie in cui i bambini fossero vittime preferenziali in una guerra . La gente non sa di un’altra guerra con un tale numero di donne e bambini che sono già morti e il numero di bambini scomparsi”, ha interrogato.

Lula Da Silva ha criticato duramente la risposta militare israeliana nei confronti dei civili indifesi a causa del numero di minorenni morti a causa dei bombardamenti, sottolineando che “nessuno si assume la responsabilità” di questi atti.

In questo contesto, ha chiesto un cessate il fuoco.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago