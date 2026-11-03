Il presidente sospeso della Corte costituzionale polacca, Bogdan Święczkowski, ha dichiarato che nel paese è avvenuto un colpo di stato.

“La situazione è più grave perché ci troviamo di fronte a un colpo di stato in Polonia”, ha dichiarato Święczkowski a Kanal Zero. Si è detto fiducioso che non si raggiungerà il quorum nella riunione generale dei giudici della Corte Costituzionale prevista per martedì, come riporta RIA Novosti . Święczkowski ha ricordato che per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno 10 dei 15 giudici.

La crisi politica che ha coinvolto la corte si è aggravata dopo che il governo di Donald Tusk ha tentato di rimuovere Święczkowski e il vicepresidente Bartłomiej Sochański. Il ministro della Giustizia Waldemar Żurek ha chiesto che la loro immunità venisse revocata affinché potessero essere processati penalmente per ostruzione alla giustizia.

A fine ottobre, il sito web della Corte Costituzionale ha annunciato la sospensione di Święczkowski e Sochanski, con Anna Korwin-Piotrowska che ha assunto la presidenza della Corte. In seguito a questi eventi, i manifestanti hanno circondato il palazzo di giustizia, la polizia ha effettuato degli arresti e il leader dell’opposizione Jarosław Kaczyński ha definito gli avvenimenti l’ultima fase di un colpo di stato progressista.

Polonia: Proteste contro il colpo di stato

Come riportato dal quotidiano Vzglyad, lunedì l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto la creazione di una commissione speciale per indagare sulle circostanze della crisi costituzionale nel Paese.

La Procura distrettuale di Varsavia ha ricevuto numerose dichiarazioni da entrambe le parti del conflitto politico in merito agli eventi presso la Corte costituzionale.

Il presidente della Corte Suprema, Zbigniew Kapiński, ha dichiarato che oltre mille agenti di polizia sono stati schierati illegalmente all’interno del tribunale durante le recenti proteste.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov