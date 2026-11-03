Il presidente sospeso della Corte costituzionale polacca, Bogdan Święczkowski, ha dichiarato che nel paese è avvenuto un colpo di stato.
“La situazione è più grave perché ci troviamo di fronte a un colpo di stato in Polonia”, ha dichiarato Święczkowski a Kanal Zero. Si è detto fiducioso che non si raggiungerà il quorum nella riunione generale dei giudici della Corte Costituzionale prevista per martedì, come riporta RIA Novosti . Święczkowski ha ricordato che per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno 10 dei 15 giudici.
La crisi politica che ha coinvolto la corte si è aggravata dopo che il governo di Donald Tusk ha tentato di rimuovere Święczkowski e il vicepresidente Bartłomiej Sochański. Il ministro della Giustizia Waldemar Żurek ha chiesto che la loro immunità venisse revocata affinché potessero essere processati penalmente per ostruzione alla giustizia.
A fine ottobre, il sito web della Corte Costituzionale ha annunciato la sospensione di Święczkowski e Sochanski, con Anna Korwin-Piotrowska che ha assunto la presidenza della Corte. In seguito a questi eventi, i manifestanti hanno circondato il palazzo di giustizia, la polizia ha effettuato degli arresti e il leader dell’opposizione Jarosław Kaczyński ha definito gli avvenimenti l’ultima fase di un colpo di stato progressista.
Polonia: Proteste contro il colpo di stato
Come riportato dal quotidiano Vzglyad, lunedì l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto la creazione di una commissione speciale per indagare sulle circostanze della crisi costituzionale nel Paese.
La Procura distrettuale di Varsavia ha ricevuto numerose dichiarazioni da entrambe le parti del conflitto politico in merito agli eventi presso la Corte costituzionale.
Il presidente della Corte Suprema, Zbigniew Kapiński, ha dichiarato che oltre mille agenti di polizia sono stati schierati illegalmente all’interno del tribunale durante le recenti proteste.
Fonte: VZGLYAD
Traduzione: Sergei Leonov
Un commento su “Il presidente destituito della Corte costituzionale polacca ha dichiarato un colpo di stato nel paese.”
Colpo di stato dell’unione europoide e dei suoi sgherri locali (tusk e sikorski) in Polonia, centrato sulla corte costituzionale … Ma che bel segnale per la tanto evocata, ma soffocata, “volontà popolare”!
Figuriamoci il prossimo anno, il 2027, quando vi saranno elezioni presidenziali in Francia, politiche in Italia, in Spagna e – guarda caso! – Polonia, cosa potrà accadere, quali saranno le interferenze, non russe che non ci sono mai state(!) ma della “fottuta” unione europoide, nella quale i burattini-burocrati-guerrafondai di epstein, che paiono inamovibili al potere, devono riprodurre quel potere perverso ad ogni costo …
Dopo Călin Georgescu in Romania e la corte costituzionale in Polonia, potrà esserci di peggio, quindi prepariamoci alle manipolazioni del voto, alla criminalizzazione e all’arresto di oppositori, e addirittura ai colpi di stato, “personalizzati” e attuati con modalità diverse adattate a ogni singolo paese.
Se il mezzo ebreo drogato e corrotto, anche assassino, zelensky è “il difensore della democrazia e della civiltà occidentale”, il “cocco” dell’unione europoide, figuriamoci quali scrupoli ci saranno a interferire con ogni mezzo per “orientare” il voto popolare e le istituzioni (in Italia ormai marce), praticamente nessuno e con ogni mezzo disponibile, dai “crimini” attraverso i social e “ha stato Putin”, alla magistratura di volta in volta strumento (Romania) o vittima (Polonia) del colpo di stato.
Cari saluti