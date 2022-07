Il presidente della repubblica italiana scioglie il parlamento





Visto dalla Russia

Il presidente italiano Mattarella firma il decreto di scioglimento del parlamento

ROMA, 21 luglio – RIA Novosti. Il presidente italiano Sergio Mattarella ha sciolto il parlamento nazionale, ha detto l’ ufficio del capo dello Stato .

In precedenza ha ricevuto il dimissionario presidente del Consiglio Mario Draghi e i relatori di entrambe le camere della legislatura.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , sentiti i Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato un decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri”, ha affermato il Quirinale.

Le elezioni parlamentari anticipate dovrebbero tenersi 60-70 giorni dopo il decreto. La data esatta delle elezioni sarà determinata dal Consiglio dei ministri del Paese, che si riunirà in seduta serale.

La scorsa settimana Mari Draghi ha annunciato la sua decisione di lasciare la carica di primo ministro, nonostante il Senato abbia espresso fiducia nel suo gabinetto. Allo stesso tempo, uno dei partiti di punta, il Movimento 5 Stelle, non ha partecipato al voto, motivo per cui ha affermato che la maggioranza nazionale non esiste più. Tuttavia, il presidente non ha accettato le dimissioni e ha suggerito di informare il parlamento della situazione.

Il giorno prima il Senato ha riconsiderato la questione della fiducia al Consiglio dei ministri. La maggioranza ha votato a favore del governo: 95 dei 133 senatori che hanno partecipato al voto. In sala erano presenti in totale 192 parlamentari su oltre 300. Ma le tre forze trainanti della coalizione di governo – il Movimento Cinque Stelle, oltre alla formazione di centrodestra, Forza Italia e la Lega – non hanno votato.

Di Maio Luigi

Di Maio: E’ colpa di Putin

Il ministro Di Maio ha incolpato le forze che “strizzano l’occhio a Putin” per il crollo del governo

ROMA, 21 luglio – RIA Novosti. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle da lui fondato a causa delle dichiarazioni dell’ambasciatore russo a Roma, e ha accusato le forze politiche “che strizzano l’occhio al presidente russo Vladimir Putin” per il crollo del governo.

Parlando ai giornalisti, Di Maio, che a fine giugno ha fondato il nuovo partito “Insieme per il futuro”, ha affermato che l’agenda del governo Draghi è in grado di dare all’Italia una “forte posizione internazionale” e contiene riforme economiche e sociali.

«Non è un caso che questo governo sia stato rovesciato da forze politiche che strizzano l’occhio a Vladimir Putin . Questo è stato il primo passo sulla strada in cui (leader di Lega e Movimento») (Giuseppe – ndr) Conte e (Matteo – ndr) Salvini si è unito nel tentativo di tirare fuori l’Italia dalle alleanze storiche, per destabilizzarla dal punto di vista economico”, ha detto Di Maio.

Continuando l’idea dell’influenza che la Russia avrebbe sulla politica italiana, Di Maio ha sottolineato di aver lasciato il “Movimento” dopo che l’ambasciatore russo Sergei Razov , secondo il ministro, si sarebbe espresso con l’approvazione della posizione di una forza politica sulla questione delle forniture di armi all’Ucraina. A metà giugno, in un’intervista alla rivista International Scenarios, Razov ha definito “almeno strana” “la logica secondo cui la massiccia fornitura di armi all’Ucraina è un mezzo per raggiungere la pace”, poiché “si tratta di rifornimenti illimitati in una situazione di conflitto, causa del suo prolungamento e solo di moltiplicazione delle vittime e della distruzione”. Come ha affermato Razov, “questa logica, a quanto ho capito, non è condivisa da tutti in Italia”, le sue parole sono state percepite in Italia come sostegno al Movimento, che si opponeva al proseguimento delle consegne.

Il presidente russo Vladimir Putin ha precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell’Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all’intera economia globale.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov