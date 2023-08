Il presidente del Comitato europeo per lo sviluppo della NATO alimenta il separatismo e la balcanizzazione in tutti i paesi BRICS

Questo piccolo personaggio è il tipico euroburocrate che vive a spese dei cittadini europei. Tutto un archetipo della fauna che popola le istituzioni dell’Ue. Si chiama Gunther Fehlinger, 51 anni di Linz, Austria, laureato in Commercio internazionale alla WU Vienna, è segretario generale della CEE BC, la voce delle associazioni imprenditoriali di IDE e PMI nell’Europa centrale e orientale, e pubblica la Newsletter della CEE cee-bc.org/en/news-

Il personaggio (basta rivedere il suo twitter per rendersi conto che è un idiota) ha lavorato come Segretario Generale di SME UNION, e prima di Business Europe, a Bruxelles per 6 anni e dal 2005 come consulente per lo sviluppo e gli investimenti in Albania, Montenegro e Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia e risiede in Ucraina dal 2016. Gunther è presidente degli Europei per la riforma fiscale.

Gunther è stato un leader studentesco austriaco ed europeo e presidente dell’ESD e ha sostenuto per 30 anni l’allargamento dell’UE, della NATO, dell’euro, dell’unione doganale dell’UE, del CEFTA e del CCR per includere l’Europa orientale e attualmente si concentra sull’Ucraina e sul Balcani. Un intero paese in vendita al servizio delle potenze globaliste.

Una delle ossessioni di questo personaggio è promuovere il separatismo e la balcanizzazione di qualsiasi paese che sia un potenziale avversario della NATO. Nella foto sopra lo si può vedere con una mappa per la disintegrazione della Russia (il desiderata delle èlite anglosassoni).

Tutto il suo “pensiero” si riduce a queste parole:

” Chiedo una nuova grande fase di decolonizzazione per spazzare via gli ultimi imperi rimasti, prima la Russia e poi la Cina. Dobbiamo preparare mappe simili per tutti i membri dei BRICS (inclusa l’India), il nuovo asse del male. “

In rete sono apparse nuove mappe che potrebbero benissimo essere state realizzate da questo venditore di campagna, e anche se non fossero le sue, sono perfettamente coerenti con le sue sinistre idee. Questa deve essere la materializzazione delle note buffonate dei “valori europei”.

Mentre il mondo cambia, questo è il livello degli euroburocrati dell’Unione Europea al servizio degli interessi delle élite anglostatunitensi.

Fonte: El Espia digital

Traduzione: Luciano Lago