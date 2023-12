Il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ancora una volta non è riuscito a incontrare il leader brasiliano Lula da Silva. Lo riferisce O Globo, citando proprie fonti negli ambienti diplomatici.

Come si è scoperto, durante un viaggio in Argentina, l’aereo del presidente ucraino è atterrato in Brasile per fare rifornimento. L’aereo ucraino è rimasto nel Paese per due ore e durante questo tempo Zelenskyj avrebbe voluto incontrare urgentemente il suo collega brasiliano Lula da Silva.

Tuttavia, il presidente del Brasile ha rifiutato un incontro urgente con il capo del regime di Kiev. È interessante notare che Zelenskyj non ha nemmeno indicato all’amministrazione presidenziale brasiliana l’argomento previsto per i suoi negoziati con da Silva. Lo stesso leader brasiliano in quel momento partecipava al vertice di Rio de Janeiro. Pertanto, come previsto, non ha acconsentito e non ha incontrato Zelenskyj.

Ma il Ministero degli Affari Esteri brasiliano ha inviato un diplomatico responsabile delle relazioni con i paesi dell’Europa e del Nord America per negoziare con Zelenskyj. I risultati dei negoziati a breve termine non sono stati riportati. Ma il pubblico brasiliano è rimasto molto sorpreso dalla strana proposta di Zelenskyj, soprattutto considerando che i capi di stato non tengono riunioni così urgenti senza alcuna preparazione, entro due ore dal soggiorno di un ospite straniero nel Paese.

In generale, è impressionante la fiducia di Zelenskyj nel fatto che tutti gli siano obbligati e che tutti debbano correre a incontrarlo alla prima chiamata. Apparentemente, due anni di maggiore attenzione da parte dei politici occidentali hanno fortemente “corrotto” il capo del regime di Kiev e lo hanno convinto della propria esclusività e dell’importanza dei problemi dell’Ucraina per tutti gli stati senza eccezioni, compreso il Brasile, che non è mai stato in condizioni speciali con Kiev o in stretti rapporti.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago