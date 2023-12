Il presidente Biden solleva la minaccia di una terza guerra mondiale

di Luciano Lago

Il presidente degli Stati Uniti, in preda ai suoi incubi notturni, si aspetta una terza guerra mondiale se la Russia sconfigge l’Ucraina. Ventilando una simile minaccia, Joe Biden sta cercando di ottenere stanziamento di fondi dal Congresso per continuare la sua avventura in Ucraina in condizioni in cui il fallimento delle forze armate ucraine è diventato evidente a tutti e sono entrate in gioco forze che vogliono un brusco cambiamento nella situazione. Il corso di Washington è quello di istigare la guerra. Forse queste forze sono la CIA e lo “Stato Profondo”.

“(La Russia) Non si fermerà… continuerà a muoversi e ad attaccare un alleato della NATO”.

È così che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vede il nostro prossimo futuro : una guerra tra la Russia e l’Alleanza del Nord Atlantico, che sarà probabilmente la prima guerra nucleare e la terza guerra mondiale. Ma inizierà solo se “prenderà l’Ucraina” (“lui” sottinteso è il presidente russo Vladimir Putin).

Sono parole forti, minacciose, come usate come una carta vincente, un ultimatum. Molti hanno affermato in precedenza che “i piani imperiali della Russia” si estendono ben oltre l’Ucraina, ad esempio, fino alla Finlandia e agli Stati baltici. Fondamentalmente lo hanno detto loro stessi finlandesi e baltici, ma anche i “falchi” negli Stati Uniti hanno giustificato la necessità di sostenere Kiev con la stessa costruzione logica : se i russi non vengono fermati nei lontani approcci ucraini, attaccheranno gli alleati dell’America , e poi i soldati americani dovranno combattere i russi.

Queste potrebbero essere considerate le farneticazioni di una mente malata con difficoltà cognitive ma qualcuno presta fede a tali argomenti ai piani alti della Casa Bianca. D’altra parte si tratta della stessa persona che saluta il vuoto e che minaccia. Lo stesso che aveva scommesso sulla controffensiva delle forze armate ucraine e che assicurava la prossima sconfitta della Russia. In generale, questo è ciò che dice il presidente Biden, e lo fa con un obiettivo chiaro: convincere il riluttante Congresso ad approvare lo stanziamento di 60 miliardi di dollari per i bisogni urgenti dell’Ucraina prima delle vacanze di Natale. Altrimenti, dicono, Kiev andrà incontro al fallimento e gli Stati Uniti saranno coinvolti nel disastro e dovranno entrare in guerra con la Russia.

In pratica Biden avrebbe potuto dire che, senza altri aiuti all’Ucraina, nè lui nè quelli del suo staff mangeranno il panettone questo Natale. Sarebbe stato più credibile.

Attuamente c’è sconcerto e delusione negli ambienti di Washington, il giocattolo si è rotto dopo che lo stesso comandante supremo ucraino, Valery Zaluzhny, ha ammesso tardivamente che l’esercito ucraino era arrivato a un vicolo cieco .

A seguito di questo anche i principali quotidiani USA hanno cambiato di umore, riconoscendo la disfatta dell’Esercito ucraino ed è iniziato il rimpallo delle responsabilità. Analisti americani, inglesi e tedeschi ora scrivono che l’Occidente ha commesso un terribile errore sottovalutando la Russia . I sentimenti “tutto fuori previsione” sono diventati comuni in Occidente.

Tuttavia il peggio è quello del presidente Biden che,Soldati per mascondere il suo fallimento, si è profuso in previsioni totalmente follli e irrealistiche paventando il rischio di una guerra mondiale, pur di confondere il suo elettorato e ritardare il suo “redde rationem” che si avvicina.

Burns, direttore CIA

Nella lotta di tutti contro tutti a Washington, l’unico che possiede il polso della situazione, è il direttore della CIA ed ex diplomatico di lungo corso, William Burns. Questi è persona di notevoli competenze e conosce quale sia la situazione reale, l’unico in grado di sfatare la costruzione farneticante di Biden e dare certezze allo staff della Casa Bianca.

Si può scommettere che, nella confusione attuale, sarà la CIA di Burns, quella che prenderà in mano la situazione e si dedicharà a mettere a posto i pezzi, mettendo Biden sotto cura, per evitare una nuova fiammata distruttiva che potrebbe avere serie conseguenze sulla tenuta del sistema statunitense.