Il presidente Bashar Al-Assad è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, per partecipare al prossimo vertice della Lega Araba.

In precedenza, il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad aveva confermato che il presidente Bashar Assad avrebbe partecipato al prossimo vertice della Lega araba a Gedda.

Al-Assad “guiderà la delegazione del Paese al vertice della Lega Araba a Jeddah”, ha detto Mekdad a Sky News Arabia .

Il ministro degli Esteri siriano, Faisal Mekdad, è arrivato lunedì a Jeddah, in Arabia Saudita, a capo di una delegazione siriana che parteciperà agli incontri in preparazione del prossimo vertice arabo del 19 maggio.

Il ministro ha liquidato le turbolente relazioni tra la Siria e altri paesi arabi dicendo: “Non guardiamo al passato, piuttosto, guardiamo al futuro”. Ha inoltre aggiunto che “ci sono molte sfide da discutere e dovremmo mobilitare le nostre potenze arabe per affrontarle, compreso il conflitto arabo-israeliano e la questione climatica”.

La delegazione diplomatica guidata da Mekdad è stata preceduta da una precedente delegazione guidata dal ministro dell’Economia Mohammad Samer Khalil, che è sbarcata nella città costiera saudita di Jeddah in vista del prossimo vertice della Lega Araba.

Nota: L’invito al presidente Assad a rientrare nella Lega Araba e a partecipare all’attuale vertice della Lega Araba, costituisce una cocente sconfitta diplomatica per gli Stati Uniti che, fino all’ultimo giorno, hanno sconsigliato di ammettere il presidente Assad e la Siria nella Lega Araba. Nessuno dimentica la litania di Washington e dei paesi occidentali su “Assad deve andare via”, ripetuta per anni durante il conflitto scatenato dagli USA e da Israele (con gli alleati della NATO) contro la Siria, utilizzando i gruppi terroristi takfiri (radicali islamici) come fanteria d’assalto contro l’esercito siriano.

La Siria ha sconfitto i terroristi, Assad è ritornato nel consesso dei paesi arabi più forte di prima e con il prestigio di essere parte di un fronte di resistenza che ha sconfitto gli Stati Uniti.

Rimane ancora il problema dell’occupazione militare del nord della Siria ad opera delle basi illegali costitute dagli Stati Uniti ma c’è fiducia che il problema possa essere risolto con l’apporto della Lega Araba e lappoggio degli alleati della Siria.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione e nota: Luciano Lago