Il Presidente Al Assad esorta le forze armate siriane a passare alla fase offensiva

l presidente siriano Bashar al-Assad afferma che le forze armate siriane non staranno a guardare fino alla fine della guerra.

“ In questo mondo turbolento solo i paesi determinati possono trovare un posto per se stessi, siano essi piccoli paesi che cercano un posto regionale nei propri interessi regionali o grandi paesi che cercano una posizione sulla scena internazionale ” , ha sottolineato il presidente nelle dichiarazioni offerte durante la sua visita alla sede dell’Accademia Militare Superiore a Damasco, capitale del Paese levantino.

Ha affermato che “la fermezza di cui sto parlando è fermezza positiva. Non ci è permesso restare fermi in senso negativo e difensivo, dobbiamo avanzare e passare alla fase offensiva, non dobbiamo aspettare che finisca la guerra per farlo”.

In un’altra parte del suo discorso, il presidente siriano ha richiamato l’attenzione sui milioni di dollari che il governo degli Stati Uniti ha speso per l’invasione militare dell’Iraq e dell’Afghanistan.

“Si dice che gli Stati Uniti abbiano speso un trilione di dollari in Iraq e un altro trilione di dollari in Afghanistan, potresti chiederti per cosa hanno speso quei trilioni? L’hanno dato al popolo iracheno? Hanno dato questi soldi al popolo afghano? No. Dette somme sono state spese per aziende statunitensi, fornendo armi e equipaggiamento militare vario”, ha aggiunto.

In questo contesto, Al-Asad ha sottolineato che secondo la dottrina statunitense, le guerre significano il dollaro, e questo dollaro serve gli interessi delle compagnie americane. Il comandante in capo dell’esercito e delle forze armate siriane sottolinea che bisogna vedere che dopo la sconfitta degli Stati Uniti in Afghanistan, Iraq, Somalia nel 1994 e Vietnam, ci saranno più guerre e più sconfitte.

La nazione siriana, oltre a 10 anni di guerra, affronta diversi round di embargo imposti dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali, che ostacolano il suo accesso a cibo e medicine, soprattutto per alleviare la nuova pandemia di coronavirus, causa di COVID-19.

Tuttavia, il governo di Damasco ha chiarito che non cederà mai all’assedio illegale dei paesi occidentali né permetterà ai suoi nemici di ottenere con la pressione economica quello che non hanno ottenuto sul campo di battaglia.

Nella regione di Jazeera, gli Stati Uniti stanno rubando il petrolio siriano.

“ Le forze di occupazione americane hanno portato un convoglio carico di petrolio siriano rubato dai territori siriani verso il nord dell’Iraq, attraverso la postazione illegale di al-Walid, nel sobborgo nord-orientale di al-Yaaroubiya della città di Hassaké ”, annuncia l’agenzia di stampa ufficiale di Siria, Sana .

Fonti locali nel sobborgo di al-Yaaroubiya hanno riferito al corrispondente di Sana che un convoglio appartenente alle forze di occupazione americane, composto da 33 veicoli, tra cui petroliere cariche di petrolio rubato alla regione siriana, Jazeera, era stato orientato, nelle scorse ore, verso i territori iracheni, attraverso la postazione illegale di al-Walid.

Saccheggio del petrolio siriano

Le fonti hanno indicato che il convoglio era accompagnato da un certo numero di veicoli 4×4 dotati di mitragliatrici appartenenti alla milizia delle “FDS” (Forze Democratiche Siriane), appoggiate dall’occupante americano che li ha fatti uscire. 100 veicoli verso i territori iracheni attraverso il posto illegale di al-Walid, aggiunge l’agenzia di stampa.

Fonti locali ad al-Yaaroubiya hanno notato che un convoglio appartenente alle forze di occupazione americane, e composto da 50 veicoli, tra cui camion frigoriferi, alcuni camion coperti, nonché camion cisterna destinati al trasporto di petrolio, era diretto verso la località di Rumeilan nella periferia nord-orientale del governatorato, poi verso Tal Hamis, nella zona di Tal Baidar sull’autostrada Darbasiyah-Hassaké.

Il 24 ottobre 2021, Continental Observer , citando Sana, aveva notificato che ” elementi dell’esercito arabo siriano avevano intercettato un convoglio di veicoli militari appartenenti all’occupazione americana che tentava di attraversare il villaggio di Damkhiah nella periferia nord di Hasaké. e lo ha costretto a ritirarsi ”.

Continental Observer aveva chiarito che l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha dichiarato: ” Gli Stati Uniti useranno la ‘forza distruttiva’ contro qualsiasi tentativo di impedire il nostro controllo sui giacimenti petroliferi siriani, che si tratti di Daesh, del governo siriano o delle forze filo-russe “. .

fonti: http://www.observateurcontinental.fr Hispan Tv

Traduzione e sitesi: Luciano Lago