Il premier sloveno Jansa denuncia le imposizioni ideologiche della UE

Il primo ministro sloveno ha affermato che i “valori immaginari” dell’UE potrebbero innescare il “collasso” del blocco, in mezzo alla contestazione LGBT dell’Ungheria

Il primo ministro sloveno Janez Jansa (nella foto sopra) ha condannato gli stati occidentali dell’UE per aver imposto “valori europei immaginari” senza rispettare le culture locali. Jansa sostiene l’Ungheria nella sua lotta contro i contenuti LGBT nelle scuole e in TV.

Stretta tra Italia, Austria, Ungheria e Croazia, la Slovenia è un piccolo paese di 2,1 milioni di persone. Tuttavia, per i prossimi sei mesi, stabilirà l’agenda del Consiglio europeo.

Parlando dopo che il suo paese ha assunto la presidenza di turno del consiglio la scorsa settimana, Jansa ha chiarito che le sue priorità potrebbero essere quelle di non allinearsi a quelle delle potenze occidentali del blocco. Polemizzando contro i “media mainstream” sloveni e i loro presunti alleati nella magistratura del paese, Jansa si è anche espresso contro la promozione dei loro valori liberali da parte dell’UE nell’Europa orientale e centrale, tra cui le dottrine LGBT e Gender come veicolo di indottrinamento ideologico.

Imporre “valori europei immaginari”, ha affermato, sarebbe la “strada più rapida per il collasso” per il blocco della UE.

“L’Unione europea riunisce paesi con tradizioni diverse, con culture diverse… ci sono differenze che devono essere prese in considerazione e rispettate”, ha affermato.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata apertamente in disaccordo con Jansa durante la conferenza stampa, affermando che “libertà di espressione, diversità e uguaglianza” sono “valori europei” fondamentali che devono essere sostenuti.

Proteste contro l’indottrinamento Gender

Lo scontro tra Jansa e von der Leyen è solo un’altra battaglia in un crescente conflitto culturale tra la fascia occidentale dell’UE e il centro e l’est. In Ungheria, il primo ministro Viktor Orban ha guidato l’accusa contro Bruxelles in questo conflitto, facendo arrabbiare l’Occidente liberale e globalista approvando una legge che proibisce la rappresentazione dell’omosessualità ai bambini. L’UE in cambio ha minacciato azioni legali contro l’Ungheria e 17 leader dell’Europa occidentale hanno firmato una lettera il mese scorso che condannava la “discriminazione nei confronti della comunità LGBTI” e i loro “diritti fondamentali”.

Orban ha insistito sul fatto che la legge non discrimina la comunità LGBT, ma consente ai genitori di decidere cosa insegnare ai propri figli su questioni di genere e sessualità.

Jansa ha adottato una linea simile. Rispondendo a von der Leyen venerdì, ha affermato che la coppia ha avuto “una discussione sincera su cosa siano i diritti umani”, ma che ha difeso “il diritto dei genitori di educare i propri figli” come meglio credono. Von der Leyen ha risposto che “il diritto dei genitori a educare i propri figli non è stato affatto contestato”, ma “la domanda era… se gli emendamenti delle leggi esistenti discriminano le minoranze”.

Jansa ha anche proclamato che la Slovenia non è “una colonia” dell’UE a cui imporre dogmi ideologici, proprio come Orban la scorsa settimana ha denigrato la mentalità “coloniale” olandese, dopo che il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato in precedenza che l’Ungheria “non ha alcun diritto di essere più” nell’ Unione Europea se non si sottomette alla posizione del blocco sui diritti LGBT.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago