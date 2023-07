One thought on “Il premier cambogiano ricorda all’Ucraina gli orrori delle bombe a grappolo

Il primo ministro cambogiano Hun Sen ricorda la “dolorosa esperienza” della Cambogia con le munizioni a grappolo sganciate dagli Stati Uniti negli anni ’70, che continuano a causare vittime fino ad oggi.

Il primo ministro cambogiano Hun Sen, attingendo dalla dolorosa storia del suo paese con i residui della guerra, ha fatto appello all’Ucraina affinché non utilizzi bombe a grappolo dopo che gli Stati Uniti, il paese dietro le sofferenze della sua nazione fino ad oggi, hanno annunciato l’intenzione di fornire tali armi a Kiev.

Hun Sen ha sottolineato la “dolorosa esperienza” della Cambogia con le munizioni a grappolo sganciate dagli Stati Uniti negli anni ’70, che continuano a causare vittime fino ad oggi. Sottolineando i potenziali pericoli a lungo termine e le ripercussioni umanitarie, ha esortato sia i presidenti degli Stati Uniti che quello ucraino ad astenersi dall’utilizzare queste armi, esprimendo empatia per le persone che alla fine ne avrebbero subito le conseguenze.

“È passato più di mezzo secolo. Non c’erano ancora i mezzi per distruggerli tutti”, ha aggiunto Hun Sen.

“Faccio appello al presidente degli Stati Uniti come fornitore e al presidente ucraino come destinatario di non usare bombe a grappolo nella guerra perché le vere vittime saranno gli ucraini”, ha detto.

Gli Stati Uniti avrebbero ricevuto assicurazioni da Kiev in merito alla mitigazione dei rischi civili, ma la decisione rimane controversa tra le organizzazioni umanitarie. La Cambogia, a sua volta pesantemente colpita da mine terrestri e ordigni inesplosi, continua i suoi continui sforzi di bonifica con l’obiettivo di eliminare tutte le mine e gli ordigni entro il 2025.

Oggi, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha dichiarato che mentre il suo paese si oppone all’uso di munizioni a grappolo, Berlino non dovrebbe impedire agli Stati Uniti di inviarle a Kiev nella situazione attuale.

“La posizione della Germania contro l’uso di munizioni a grappolo è quanto mai giustificata. Ma nella situazione attuale non possiamo bloccare gli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente Frank-Walter Steinmeier in un’intervista per l’emittente tedesca ZDF .

Steinmeier ha affermato che se l’Ucraina perde sostegno o mezzi di difesa, potrebbe portare alla fine del paese.

“Sarebbe la fine dell’Ucraina”, ha affermato.

Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato nuovi aiuti militari, comprese le munizioni a grappolo, per “assistere l’Ucraina”, provocando ampie critiche da parte delle Ong e imbarazzo per alcune nazioni europee.

Le munizioni a grappolo, che disperdono più piccole cariche esplosive, sono vietate da diversi paesi, compresi i firmatari europei della Convenzione di Oslo del 2008.

Steinmeier, che aveva firmato la convenzione in qualità di ministro degli esteri tedesco, avrebbe espresso la necessità di sostenere le vittime della guerra.

La Russia ha già messo in guardia gli Stati Uniti dall’invio di munizioni a grappolo in Ucraina e l’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite Vassily Nebenzia ha sostenuto che sarebbe stato un passo più importante verso l’escalation del conflitto.

Alla fine del mese scorso, l’esercito americano ha affermato che, nonostante sia stato bandito dalla maggior parte dei paesi, fornire all’Ucraina bombe a grappolo potrebbe essere utile contro la Russia.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago