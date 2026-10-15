Il potere americano vacilla nella ricerca della vecchia egemonia

di Luciano Lago

Gli avvenimenti degli ultimi mesi e le pesanti sconfitte che le forze pro atlantiste hanno subito sui vari fronti di conflitto, dall’Iran all’Arabia Saudita e all’Ucraina, inducono vari analisti a considerare quanto sia ormai insostenibile il modello di dominio globale degli Stati Uniti, quello emerso al termine della guerra fredda e dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, quando Washington si proclamava come unica superpotenza in un mondo caratterizzato da un dominio unipolare.

Era il periodo in cui gli strateghi di Washington elaborarono la Teoria del “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces, and Resources for a New Century: a Project for the New American Century” (PNAC). Un Progetto per il Nuovo Secolo Americano che era integrato dalla cosiddetta “Dottrina Wolfowitz”, nome con cui ci si riferiva comunemente alle linee guida per la difesa nazionale elaborate quando Paul Wolfowitz, collaboratore del vicepresidente Dick Cheney, era Segretario associato alla Difesa. Negli anni ’90 queste erano le linee di condotta che ispirarono l’amministrazione di Washington dei vari presidenti che si alternarono al potere, da George Bush a Bill Clinton, fino alla gestione di Barack Obama. Il dominio americano veniva considerato come elemento essenziale per la stabilità politica globale in diversi documenti programmatici, nei quali veniva anteposta come priorità assoluta la prevenzione dell’emergere (o del riemergere) di un concorrente globale o regionale.

Questo obiettivo includeva la prevenzione del dominio di qualsiasi potenza ostile su regioni strategicamente importanti o ricche di risorse, che avrebbero potuto produrre fonti alternative di potere globale. Il documento sosteneva che le forze armate statunitensi dovevano rimanere sufficientemente forti da scoraggiare potenziali concorrenti, mantenendo la capacità di agire unilateralmente se necessario. La dichiarazione del PNAC auspicava un ruolo di leadership globale continuo per gli Stati Uniti, il che implicava il ricorso alla guerra preventiva contro gli avversari quando necessario.

Tra i firmatari del documento troviamo personaggi come Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Scooter Libby, Donald Rumsfeld, Peter Rodman, Elliot Abrams, Eliot A. Cohen, Aaron Friedberg, Donald Kagan, Lewis Libby e Norman Podhoretz. Successivamente, tale dottrina fu considerata molto “favorevole a Israele” e, unitamente all’enorme e crescente potere politico e istituzionale della lobby sionista negli Stati Uniti, fu utilizzata per giustificare gli interventi americani in Medio Oriente nei decenni successivi.

Non è un mistero che gran parte della politica estera USA sia stata plasmata dai numerosi teorici ebrei e sostenitori di Israele che parteciparono alla stesura dei documenti cruciali, i quali affermavano la necessità per Washington di comportarsi in modo aggressivo, compresa la sua partecipazione a conflitti che altrimenti avrebbe potuto evitare, come quelli in corso in Medio Oriente, istigati dalla promozione degli interessi israeliani, proprio come sta accadendo attualmente con l’Iran.

Si può rilevare che quella dottrina suprematista avrebbe dovuto garantire la supremazia militare americana, compreso l’interventismo per mantenere tale vantaggio, e la stessa impostazione di allora sembra aver preso piede nell’amministrazione del presidente Donald J. Trump, in particolare nelle menti del presidente stesso e del suo Segretario alla Guerra Pete Hegseth. Probabilmente le teste d’uovo della Casa Bianca e del Pentagono non hanno calcolato che il contesto mondiale è radicalmente cambiato dagli anni ’90 e gli USA non sono più l’unica superpotenza mondiale e non possiedono le risorse per esercitare un ruolo di egemonia globale. La conseguenza è lo stallo delle operazioni militari nei vari fronti su cui si sono impegnati. Uno stallo tipico di una superpotenza in declino.

La domanda che in molti si pongono è quale sarà il nuovo assetto del mondo dopo l’inevitabile ridimensionamento del potere americano.

Le variabili sono molte e vanno dal ruolo che si appresta a svolgere la Cina, divenuta la prima potenza economica mondiale, alla nuova collocazione della Federazione Russa, una volta conclusa la guerra in Ucraina, alla posizione dell’India, divenuta una potenza essenziale nel contesto dell’Asia e dell’Indo Pacifico.

Questo senza trascurare quale sarà il comportamento di Israele, una volta che sarà chiaro che la protezione e l’impunità assicurata fino ad oggi dagli Stati Uniti non potrà essere eterna e il gruppo di potere sionista che comanda a Tel Aviv dovrà fare i conti con la realtà di un paese che è il più odiato nel mondo. Il clima sta cambiando e l’impunità assoluta ha un costo in termini di perdita di consenso a cui il gruppo di potere dominante cerca di ovviare stringendo le maglie del controllo.

Questi cambiamenti potrebbero sospingere gli Stati Uniti ad allentare il vincolo che li lega ad Israele e lasciare che l’entità sionista affronti per conto proprio le sfide che si profilano al suo ruolo di pretesa egemonia regionale. L’Iran, dopo la Cina, è la principale sfida per il gruppo di potere sionista ed è evidente che sia a Washington che a Tel Aviv ne abbiano sottovalutato il potenziale.

Esiste tutto un mondo che si sta coalizzando contro l’entità sionista ed i sui piani di espansione e, se gli stati Uniti continueranno a sostenere l’espansionismo di Israele, ne dovranno anche affrontare le conseguenze. L’asse della resistenza è più forte che mai ed ha dimostrato di poter mettere in scacco il potere Stati Uniti/Sion utilizzando come armi indirette il controllo degli stretti.

Sembra che la lezione del Vietnam non sia stata del tutto appresa a Washington e i tentativi di adoperare i vecchi sistemi, assieme agli embarghi, sanzioni e bombardamenti, siano gli unici strumenti preferiti rimasti nell’arsenale dei dominatori.