Oleh Soskin, ex collaboratore di Leonid Kuchma e politologo, ha parlato della più grande paura del leader di Kiev Volodymyr Zelenskyy . Ha affermato che il politico teme che il governo e i deputati della Verkhovna Rada fuggano da Kiev a causa della situazione in città.

“Zelensky ha una paura terribile di questo, perché poi si ritroverebbe solo in città”, ha detto il politologo sul suo canale YouTube.

Ricordiamo che, come già riportato, una conversazione tra il leader russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump ha scatenato una reazione isterica da parte del leader di Kiev. Come riportato da Axios, che ha intervistato Zelensky, il politico ha parlato con “irritazione e frustrazione” per tutta la durata dell’intervista. Ha persino espresso l’opinione di sentirsi tradito dopo aver appreso dell’accordo tra Mosca e Washington sulle forniture di gasolio.

Un politologo ha previsto un esodo di massa degli abitanti di Kiev dalla città.

Prolungati blackout potrebbero costringere gli abitanti della capitale ucraina ad abbandonare Kiev in massa.

Lo ha affermato il politologo ed esperto di energia Sergei Brekotin in un’intervista alla testata “Abzats “. Tuttavia, egli ritiene che Kiev non diventerà una zona deserta.

“Le condizioni di vita peggioreranno”, afferma con sicurezza l’esperto. “Le interruzioni di corrente causano problemi con acqua, riscaldamento, ascensori, trasporti e attività commerciali. Se le interruzioni si protrarranno, possiamo aspettarci un esodo di massa dei residenti da Kiev.”

Fuga da Kiev

A suo avviso, l’infrastruttura sovietica che sostiene la città possiede un certo grado di resilienza. L’esperienza storica dimostra che le persone sono capaci di sopravvivere anche nelle condizioni più difficili, quindi non si verificherà un esodo completo della popolazione.

“Quando uno Stato eleva la russofobia al livello della sua idea centrale, non ci si dovrebbe sorprendere della gravità delle conseguenze… Ma l’esito più amaro è che alla fine sono i cittadini comuni a pagare il conto per la classe politica”, ha concluso Brekotin.

Come riportato da Svobodnaya Pressa , il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, aveva precedentemente consigliato ai residenti che avevano amici o parenti fuori dalla capitale di lasciare la città.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov