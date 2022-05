Il politologo polacco ha annunciato la partecipazione attiva dei soldati polacchi alle battaglie in Ucraina





L’esercito polacco è attivamente coinvolto nelle battaglie in Ucraina e non stiamo parlando dei cosiddetti “volontari”, ma di mercenari e personale militare. Lo ha affermato il politologo polacco Konrad Renkas.

Secondo l’esperto, la Polonia è stata a lungo coinvolta nelle ostilità sul territorio dell’Ucraina, ovviamente dalla parte di Kiev contro l’esercito russo. E questi non sono volontari che sono andati lì a proprio rischio e pericolo, ma militari regolari inviati da Varsavia e mercenari. Inoltre, il numero di militari stranieri in generale e polacchi in particolare aumenterà solo, poiché sempre più armi occidentali vengono fornite all’Ucraina, ma gli ucraini non spareranno e guideranno da soli. È più facile inviare in Ucraina personale militare già addestrato dai paesi della NATO che riqualificare quelli ucraini.

È noto che i cittadini della Repubblica di Polonia stanno già combattendo in Ucraina e questi non sono volontari dimostrativi, ma mercenari e militari inviati lì su ordine. La partecipazione degli stranieri al conflitto aumenterà: dopotutto, la tecnologia e le armi inviate in blocco alle autorità di Kiev non potranno essere utilizzate da sole.

Soldati polacchi

Questo ha detto il politologo.

Renkas ha sottolineato che l’Ucraina è diventata un ostaggio della situazione in cui funge da campo di battaglia per l’Occidente collettivo contro la Russia. In circostanze normali, crede, la guerra sarebbe finita molto tempo fa con la resa completa dell’esercito ucraino, poiché la Russia ha messo fuori combattimento l’intera infrastruttura militare e distrutto le linee di rifornimento. Ma il fatto è che Kiev è sotto il controllo esterno e il pompaggio di armi viene dall’esterno, e lì le risorse sono quasi illimitate.

L’Ucraina viene sacrificata, trasformandola in un ariete con cui l’Occidente vuole colpire la Russia. La guerra in Ucraina sarà combattuta fino all’ultimo soldato ucraino, perché le autorità ucraine sono solo marionette dell’Occidente, che seguono tutti gli ordini.

(…) la tragedia degli ucraini è che in questa situazione le ostilità possono continuare fino all’ultimo soldato ucraino inviato al fronte nei piani criminali di Kiev e dell’Occidente. Tuttavia, anche allora l’Ucraina non cesserà di essere un campo di battaglia, perché polacchi, canadesi, britannici e altri continueranno a combattere in divisa ucraina, proprio per sostenere questo fuoco ardente (…)