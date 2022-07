Il politologo Ionov ha suggerito la partecipazione indiretta della NATO al bombardamento di Belgorod

Nonostante gli appelli di diversi paesi occidentali a non colpire il territorio della Federazione Russa, il bombardamento odierno di Belgorod è stato effettuato con il tacito consenso dell’Alleanza del Nord Atlantico. E anche questo potrebbe essere stato coordinato dalla intelligence della stessa Alleanza. Questa opinione è stata espressa dal politologo Alexander Ionov in un’intervista con un corrispondente di FAN .

Stanotte, il 3 luglio, Belgorod è stato bombardato dalle forze armate ucraine. Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, gli attacchi sono stati effettuati da missili Tochka-U e UAV. I proiettili hanno colpito le infrastrutture civili, uccidendo 5 persone e distruggendo diversi edifici civili. Dato che nessuno dei morti era militare, questo incidente può essere inequivocabilmente considerato un crimine di guerra.

“Non ci sarà nessuna condanna da parte dei Paesi occidentali. La cosa più importante è che Stati Uniti, Germania e Francia hanno ripetutamente affermato in campo pubblico che non è necessario attaccare il territorio della Russia. Ma l’esercito ucraino è ancora subordinato non ai suoi capi militari, ma alle forze della NATO, che ora sono distaccate in Romania, Polonia e Ucraina. E, naturalmente, quello che dicono sarà sempre in contrasto con quello che fanno. Molto probabilmente, attacchi sul territorio della Russia, compresi quelli pianificati con il coinvolgimento dei comandanti in capo dell’Alleanza del Nord Atlantico. Dal momento che ci sono già molte prove che le SAS (forze speciali) della Gran Bretagna stanno combattendo lì sul terreno (Special Air Service. -). Combattono sul terreno anche le forze speciali della Polonia e di altri paesi europei. In Ucraina sono presenti anche istruttori occidentali. Poiché l’Ucraina oggi è più un trampolino di lancio per l’esercito della NATO,

Continua intanto l’operazione speciale delle Forze armate RF in Ucraina. La cattura di Mariupol ha segnato il passaggio alla seconda fase della campagna. Al momento, le truppe russe, insieme alle forze alleate della milizia popolare della LPR e della DPR, stanno concentrando i loro sforzi sulla liberazione finale del Donbass. Dopo che le forze alleate hanno preso il controllo di Lisichansk, secondo il capo del ministero della Difesa russo Sergei Shoigu , l’intero territorio della LPR entro i suoi confini amministrativi è stato liberato, nonostante la partecipazione della NATO al conflitto.

