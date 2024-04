Il più grande ospedale di Gaza “è diventato un cimitero”

Dall’ultimo assedio dell’IDF, l’ospedale di Al Shifa è diventato un “guscio vuoto”, disseminato di ordigni e corpi inesplosi, riferiscono gli operatori sul campo dell’OMS e delle Nazioni Unite.

Questo venerdì, una missione condotta da diverse istituzioni e guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è arrivata in quello che era l’ospedale più grande e importante della Striscia di Gaza, Al Shifa, per valutare i danni causati dall’assedio israeliano. Tutto questo per confermare che l’edificio è stato completamente distrutto e non potrà più funzionare nel prossimo futuro, secondo quanto riferisce l’organizzazione nel suo rapporto .

Dall’ultimo assedio delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), l’ospedale Al Shifa è diventato un “guscio vuoto” ; senza pazienti, con gran parte delle attrezzature distrutte e ridotte in cenere. L’area è disseminata di ordigni inesplosi e molti dei corpi non sono stati adeguatamente sepolti.

” Non ci sono parole per descrivere il livello di distruzione a cui possiamo assistere in questo ospedale , che è stato totalmente e completamente distrutto”, ha dichiarato in inglese Jonathan Whittall, vice capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). .

“Al Shifa è letteralmente diventato un cimitero”

Fino al 5 aprile, la parte israeliana aveva ripetutamente “negato, ritardato o ostacolato” i tentativi dell’OMS di evacuare pazienti e personale che, secondo l’amministrazione ospedaliera, erano tenuti in condizioni spaventose. Successivamente gli esperti hanno scoperto nel suo territorio “numerose tombe poco profonde” e cadaveri parzialmente sepolti.

“Tutelare la dignità, anche nella morte, è un atto indispensabile dell’umanità”, ha dichiarato l’OMS. La distruzione di quello che era il più grande centro medico dell’enclave “ha spezzato la spina dorsale del già martoriato sistema sanitario “, si legge nel rapporto.

Allo stesso modo, è stato riferito che dei 36 ospedali principali, che servivano più di due milioni di abitanti di Gaza, solo 10 rimangono moderatamente funzionanti. Tuttavia, la gamma di servizi che possono fornire è molto limitata e il sistema sanitario continua a deteriorarsi.Nota. L’obiettivo di Israele (“la più grande democrazia del Medio Oriente”, ci raccontano) era ed è quello di rendere inabitabile la zona di Gaza, sterminare e cacciare i palestinesi e riappropriarsi di questa zona. La distruzione degli ospedali rientra nell’obiettivo

Fonte: RT Actualidad

Traduzione e nota: Luciano Lago