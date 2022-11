Il piano di Sirianizzazione dell’Iran, è destinato a fallire, qui spieghiamo perché

La sirianizzazione è il copione che USA e Israele preparano per l’Iran, ma questo è un progetto nato morto nel Paese persiano a causa dell’esemplare unità nazionale.

Nel 2011, hanno innescato marce pacifiche in Siria che sono presto diventate violente, portando il paese levantino a precipitare in una guerra di lunga data e in un conflitto interno mortale.

Durante il conflitto, i rivoltosi hanno distrutto la proprietà pubblica e commesso atti di vandalismo. Tutto filava così liscio per l’arrivo dei terroristi, in testa l’ultraviolento gruppo Daesh.

Lo stesso copione delineato per l’Iran?

Eventi recenti in Iran eventi paralleli in Siria.

Nell’ultimo mese, agitatori, istigati da paesi stranieri, hanno approfittato delle proteste per la tragica morte della giovane iraniana Mahsa Amini per minare l’ordine pubblico, organizzare atti di violenza e vandalismo, provocare rivolte e distruggere proprietà pubbliche.

Questi disordini hanno aperto la strada ad atti terroristici in Iran , tanto che il gruppo Takfiri Daesh ha lanciato un attacco mortale contro un santuario nella città turistica di Shiraz.

Mercoledì scorso un uomo armato ha aperto il fuoco alla cieca sui fedeli che si trovavano nel mausoleo di Shah Cheraq, a Shiraz (sudovest), provocando 15 morti e decine di feriti. Daesh ha rivendicato l’attacco mortale.

Secondo gli analisti, le recenti rivolte in Iran sono piani preparati dall’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, per destabilizzare il Paese persiano come hanno fatto in Siria o in altri Paesi dove hanno provocato rivoluzioni colorate.

Tuttavia, contrariamente a quanto immaginavano i nemici, il popolo iraniano non permette che la storia della Siria si ripeta in Iran. Gli iraniani mostrano che la loro unità supera le differenze e persino le trame nemiche.

forze di sicurezza iraniane

Dall’inizio dei disordini, milioni di iraniani sono scesi in piazza in varie occasioni per esprimere il loro rifiuto della rivolta e il loro sostegno agli ideali della loro Rivoluzione (fatti occultati all’opinione pubblica occidentale).

Nota: Le centrali occidentali hanno interesse a mostrare l’Iran come un paese in preda ad una” rivoluzione colorata” contro il regime. Questo per favorire un tentativo di cambio di regime e spostare l’Iran dalle sue posizioni anti imperialiste e in alleanza con il blocco Russia e Cina. Si ignora che gli USA e Israele cercano invano da 42 anni di destabilizzare il paese persiano ma i tentativi sono sempre naufragati di fronte alla resistenza del popolo iraniano.

FONTE: HispanTv

traduzione e nota: Luciano Lago