Il piano di salvataggio del coronavirus Covid-19 dell’UE è probabilmente incredibilmente costoso e amplia solo il fossato tra nord e sud

Bruxelles ha svelato un piano da 750 miliardi di euro volto a evitare le divisioni interne che potrebbero mettere a repentaglio l’euro e compromettere l’intero progetto europeo. Ma tale piano è pieno di pericoli e non è sicuro che funzionerà.

La Commissione europea ha proposto un piano di ricostruzione di 750 miliardi di euro. Il cosiddetto “strumento per la ricostruzione e la resilienza” che è al centro del programma, su cui l’ufficio del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lavora da settimane.

Il nome è confuso, perché mentre riconosciamo pienamente la gravità della crisi sanitaria e la chiusura globale, in Europa non siamo stati in guerra, anche se ad alcuni leader piace usare quella metafora. Chiunque parli di guerra in questa situazione ignora la storia.

Tuttavia, siamo in un enorme limbo, che va dalla quarantena, alla perdita di entrate, ai drammi personali delle persone e alla più grande recessione dal 1929.

Questo è un programma di ripresa senza precedenti per l’economia europea. È progettato per far parte del bilancio settennale dell’UE dal 2021 al 2027, per un totale di 1,85 trilioni di euro.

Il piano di salvataggio è progettato, in particolare, per sostenere i paesi che sono stati gravemente colpiti dalla pandemia, come l’Italia e la Spagna, che hanno poco spazio fiscale per avviare i propri programmi di recupero. Due terzi dei fondi, che dovrebbero essere disponibili dal 1 ° gennaio 2021 alla fine del 2024, sarebbero destinati a sovvenzioni che non devono essere rimborsate (in teoria). Il resto sarebbero prestiti.

Per finanziarlo, la Commissione vuole assumersi debiti senza precedenti sui mercati finanziari. Tuttavia, tutto questo richiede l’autorizzazione di ciascuno dei 27 Stati membri dell’UE.

Si tratta ancora dell’euro

Prima della proposta dell’UE, esisteva il piano Macron-Merkel, che avrebbe fornito sovvenzioni per € 500 miliardi ai partner più indebitati dell’UE. Segna un cambiamento di paradigma a Berlino, che, questa volta, supporta chiaramente il prestito. Dopo tutto, se l’Italia e la Spagna vengono salvate, i creditori sono in definitiva quelli che ne beneficiano.

In sostanza, il piano si riferisce alla sopravvivenza dell’UE. C’è una sensazione di déjà-vu su questa crisi, che è simile alla crisi dell’euro del 2010 in Grecia, ma presenta una minaccia esistenziale più fondamentale.

Gli economisti usano il termine “stati periferici” per indicare Spagna, Italia, Grecia e Portogallo. Ma si sbagliano, secondo me. La Grecia e l’Italia, in particolare, sono gli stati centrali della nostra civiltà, l’origine spirituale e politica dell’Europa. Tuttavia, il fossato tra nord e sud è approfondito tra le crescenti montagne di debito.

Tutto ciò dovrebbe rimanere nella mente delle persone. Durante gli eventi di finanziamento a cui ho partecipato in Germania nel 2014/15 per parlare di approvvigionamento energetico, mi è diventato chiaro che la visione scettica che i disertori del nord avevano di quei “discepoli del sud” era scolpita su pietra. Bruxelles o Berlino ora avrebbero a che fare con Roma o Madrid come hanno fatto con Atene? Appena!

Prima della pandemia, Roma era responsabile di un quarto del debito della zona euro. La terza più grande economia nell’UE che non è in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali è un problema molto più grande della Grecia. L’Italia è “troppo grande per fallire”.

L’agenzia di rating Fitch ha declassato il rating italiano a “BBB-“, che è solo di un livello superiore a quello classificato come spazzatura. Di conseguenza, alcune istituzioni non sono più in grado di investire. “La montagna del debito italiano metterà in pericolo la zona euro”, ha dichiarato il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, poiché il debito pubblico ha raggiunto oltre 2,5 miliardi di euro. I debitori sono, in particolare, le banche italiane.

Ursula von Der Leyen

Il piano di risanamento della Commissione mira a evitare un’implosione che colpisce tutti, mette in pericolo l’euro e mette in pericolo l’intero progetto europeo. Non si può permettere che questo accada. La chiave, secondo la Commissione, prevede 300 miliardi di euro destinati a Italia e Spagna. Ma anche i paesi dell’Europa centrale e orientale devono assicurarsi che non vengano dimenticati neppure loro. E poi sorge una semplice domanda: da dove verranno tutti questi nuovi soldi?

Bruxelles imporrà le tasse

Da un lato, i prestiti saranno presi sul mercato finanziario, con bassi tassi di interesse, e, dall’altro, questo sarà gestito attraverso la politica fiscale. Quando possibile, questa dovrebbe essere un’imposizione sovranazionale. La Banca centrale europea, sotto lo slogan di Mario Draghi “qualunque cosa serva”, ha quasi esaurito le misure di politica monetaria. Il suo successore, Christine Lagarde, sta pianificando un gioco di prestigio qui, ma la sua diagnosi è triste e il risultato incerto.

Il piano è quello di espandere il sistema di scambio di quote di emissioni e introdurre un’imposta digitale discussa a lungo, nonché un’imposta ologicae sul CO2, un meccanismo di compensazione per i prodotti economici e dannosi per l’ambiente dall’estero. Una tassa del genere potrebbe far iniziare una guerra commerciale

Inoltre, si parla di una tassa sulle materie plastiche. Il quotidiano tedesco Die Welt ha ammonito in un editoriale di “tasse fantasma”. Tali misure uniche non aiutano davvero il bilancio nazionale. E l’impatto di un altro onere fiscale è discutibile, dato lo stato già minacciato di molte piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale dell’economia.

La cosa di cui i cittadini e le imprese hanno bisogno in questo momento è il sollievo fiscale. La vecchia massima è ancora vera: “Non ci sono tasse senza rappresentanza”. Come sono rappresentati i contribuenti dai commissari UE non eletti? E, oltre a questa preoccupazione, molte persone, in particolare i lavoratori autonomi, si sentono abbandonate dai loro governi durante questa crisi.

Critiche e chip di trading

Gli stati membri fiscalmente conservatori di Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Austria, chiamati “Frugal Four” a Bruxelles, sostengono che questi miliardi di euro dovrebbero essere dati come prestiti, da rimborsare. L’impegno molto europeo di Von der Leyen, due terzi delle sovvenzioni, un terzo dei prestiti, solleva ancora domande. Ciò deve essere concordato dai capi di Stato e dai governi europei entro e non oltre settembre.

Il commissario europeo al bilancio Johannes Hahn ha messo in guardia dalla mancanza di ratifica del pacchetto. La Commissione può prendere i prestiti necessari solo quando tutti i parlamenti dei 27 Stati membri hanno concordato. In paesi come il Belgio, ciò potrebbe anche significare la necessità dell’approvazione dei parlamenti regionali. “Non esiste un piano B, se un parlamento non lo ratifica”, ha dichiarato Hahn.

Proteste commercianti Italia

Pertanto, i negoziati imminenti saranno un atto di bilanciamento della politica europea con un finale incerto. In futuro, dovrebbe consentire a circa il 17 percento del bilancio annuale di andare verso il servizio del debito, qualcosa che solo i paesi più indebitati hanno vissuto.

“Ogni generazione europea ha una sua storia”, ha dichiarato von der Leyen, mentre ha presentato il suo piano al Parlamento europeo. Pertanto, questo sforzo verrà chiamato “UE di prossima generazione”.

Per molti giovani oggi, tutto ciò che riguarda il loro futuro termina con un punto interrogativo. In quali condizioni può lavorare la mia scuola o università? Gli stage sono possibili? Troverò mai un lavoro? E se lo faccio, posso essere minacciato di disoccupazione indipendentemente dalle prestazioni?

E ora ne abbiamo aggiunto un altro: come pagheremo le centinaia di miliardi spesi nel tentativo di riparare le economie rovinate dalla pandemia in Europa?

Le generazioni passate potevano contare su più sicurezza e più Europa; Purtroppo, la prossima generazione affronta l’Europa più oscura, più stimolante, più indebitata e più divisa dopo Covid-19.

Nota: Il criterio neoliberista che ha dominato la UE ha portato l’Unione Europea in una crisi senza uscita già prima del covid-19. Se tale criterio non sarà cambiato radicalmente, si preannuncia per l’Europa un prossimo sgretolamento dell’Unione costituita esclusivamente su una base burocratica e finanziaria.

