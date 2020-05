Il Piano di Confindustria e dei poteri forti in Italia

di Luciano Lago

La deriva totalitaria e dirigista della situazione politica italiana, con il suo corollario di violazioni delle norme costituzionali, e’ gia’ di per se’ un fatto senza precedenti nella storia di questa Repubblica ma non puo’ essere sottovalutato il recente intervento fatto dal neo presidente eletto di Confindustria, Carlo Bonomi.

Nelle dichiarazioni fatte dal nuovo leader della Confindustria, questi ha esordito dicendo: “Ogni tentativo di perseguire soluzioni attraverso bonus a tempo, interventi a margine nel sistema fiscale o nuova spesa sociale a pioggia, con improvvisati nuovi strumenti che si sommano confusamente a quelli già esistenti, si è rivelata un’illusione».

Nel proseguo del discorso di Bonomi troviamo queste frasi significative:

…all’Italia servono “riforme” di una tale “portata” che “vanno inquadrate in un credibile programma di riduzione strutturale del maxi debito pubblico italiano, che ha continuato e continuerà a renderci il Paese Ue più esposto ai venti di ogni crisi”.

Se la politica italiana continua a non volerne sentir parlare” il giorno che “la Banca centrale europea inizierà il rientro dei suoi acquisti straordinari sui mercati, un eccezionale sostegno all’Italia, senza che l’Italia abbia già definito un credibile rientro del nostro debito, quel giorno sarà una catastrofe per il Paese”, ha proseguito.

“Alla prossima legge di bilancio – scrive ancora Bonomi – occorrerà dunque un credibile piano di rientro del debito a cui vincolare il sostegno europeo per continuare a ricevere gli ingenti investimenti di cui l’Italia avrà bisogno per anni. Ingenti risorse, che la Ue sta mettendo a disposizione e che vanno usate”.



Il rappresentante della grande industria italiana è entrato nello specifico ed ha anche fatto capire che sarà necessario ridurre del 50% il debito italiano.

Quindi si evince da questo discorso quali siano gli obiettivi del padronato confindustriale italiano, che in buona parte cura gli interessi anche delle multinazionali presenti in Italia ma con sede all’estero.

Obiettivo n. 1) necessità di mantenere operante il vincolo esterno che tiene il Paese legato e subordinato alle istituzioni dell’UE;

Obiettivo n.2) abbattere il debito pubblico, presumibilmente mediante manovre di austerità con tagli alla spesa pubblica.

Obiettivo n.3) Decentrare la contrattazione salariale con ampia libertà per le grandi imprese di contratti in deroga, flessibilità, smart working e incluso diritto a delocalizzare quando conviene.

Tale è la piattaforma di richieste della Confindustria che lascia intravedere un futuro di “lacrime e sangue” per gli italiani, con riduzione della spesa pubblica sotto forma di tagli alla spesa pensionistica, tagli alla spesa sanitaria, riduzione alle spese sociali e il ritorno al vecchio slogan “meno stato e più mercato” tipico della visione neoliberista che è stata la responsabile della crisi in tutti i paesi dove sono state applicate le sue ricette mortifere per gli interessi dei ceti popolari.

Sistema totalitario in arrivo



Un programma di restaurazione neoliberista che sembra incontrare il pieno appoggio della classe di governo attuale guidata dal duo Conte/ Gualtieri , in perfetto accordo con la Commissione Europea e con le oligarchie di Bruxelles e Francoforte.

Misure che prevedono il bastone per i ceti popolari, per i lavoratori e per le piccole imprese, partite IVA e autonomi in genere, mentre la Confindustria prospetta la “carota” di quelle che lui chiama “ingenti risorse” a che in realtà si traducono in prestiti condizionati dalla UE che faranno aumentare a dismisura il debito italiano, con la conseguenza di esporre il paese ad un prossimo inevitabile commissariamento in stile Troika.

Non è bastato il blocco che sta affossando il sistema economico italiano basato sulle piccole e medie imprese, a questa crisi si aggiunge la mazzata dell’intervento di ristrutturazione del debito che verrà iniziata a breve scadenza di concerto fra Commissione Europea, BCE, Governo, FMI e Confindustria.



Il salasso di tagli e tasse che si prospetta, naturalmente non riguarderà i potentati economici per i quali sono stati già decretati fondi pubblici e grandi risorse, come il caso dei 6,5 miliardi per la FCA (ex FIAT) con sede in Olanda, come i 2 miliardi per la Benetton, che continua agestire le Autostrade (nonostante il ponte Morandi crollato a Genova), come per il gruppo De Benedetti e altre società che sono fra i finanziatori della classe politica al governo. Questo mentre le partite IVA e i commercianti sono ancora in attesa delle erogazioni del governo che non arrivano mai.

Si spiega così la necessità di prorogare il decreto che estende l’emergenza fino al gennaio 2021 per far passare in modo indolore tutte le misure antipopolari che stanno gettando nella miseria migliaia di italiani, nel silenzio di magistratura e Quirinale di fronte alle evidenti violazioni della Costituzione.

manifestazione contro le banche



Nel periodo dell’emergenza non saranno ammesse manifestazioni, proteste e cortei per evitare la diffusione del virus (dicono) con l’obbligo di autoceriticarsi e magari dotarsi di passaporto sanitario e di buona condotta, in attesa di ricevere app di tracciamento e braccialetto elettronico.

Si comprende quindi che l’emergenza per il corona virus è il pretesto che il padronato nazionale, in combutta con i poteri finanziari transnazionali, stavano cercando per una stretta antisociale in questo paese, nel piano deliberato di affossare lavoratori ed imprese ed aprire la strada ai grandi gruppi multinazionali che verranno a fare shopping in Italia di imprese, concessioni pubbliche e patrimoni dismessi dallo Stato .

Un piano che trova la piena collaborazione di governo, classe politica e finta opposizione mentra la gente viene atterrita da un clima di psicosi e di paura per la possibile seconda ondata del virus.

Contro il piano del padronato e dei poteri forti si invitano i cittadini a scendere in piazza e protestare in modo pacifica ma determinato

Non è impossibile rimuovere le Dittature ma è più difficle rimuovere le finte Democrazie