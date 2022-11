Il Piano americano per sconfiggere sia la Russia sia la Cina





Scritto da Eric Zuesse

La strategia degli Stati Uniti contro la Russia deve avere successo per rendere possibile il successo della strategia degli Stati Uniti contro la Cina; L’Ucraina è il procuratore degli Stati Uniti contro la Russia e Taiwan è il procuratore degli Stati Uniti contro la Cina. L’ Ucraina è diventata una nazione “alleata” o vassallo degli Stati Uniti nel 2014 , ma Taiwan non è ancora ufficialmente una nazione “alleata” o vassallo degli Stati Uniti.

Il piano del governo degli Stati Uniti di aggiungere Taiwan al suo impero è già stato reso pubblico dai funzionari militari statunitensi (che saranno ampiamente citati di seguito); e, come annunciato, si basa su questi due modelli:

la determinazione del governo degli Stati Uniti di sopravvivere al governo russo nella guerra ucraina e di usare quell’esempio – vincere contro la Russia – al fine di consolidare e far crescere le alleanze del regime statunitense con (i vassallaggi di) altre grandi nazioni marittime, in modo che quelle altre nazioni marittime si uniscano alla guerra americana per colonizzare Taiwan, proprio come la Gran Bretagna continua a colonizzare le Falkland. (Sia le Falkland che Taiwan sono isole rivendicate da un “nemico” [USA/Regno Unito] [Argentina o Cina] come suo territorio.)

L’America quindi deve quanto prima sconfiggere la Russia, poi potrà sconfiggere la Cina e, quindi, controllerà il mondo; e l’ONU non sarà altro che un forum di discussione internazionale di segnalazione della virtù, niente di un legislatore di leggi internazionali, che sarà invece sostituito dallo stesso “ordine internazionale basato sulle regole” dell’America. Il dominio globale dell’impero USA/Regno Unito è l’obiettivo finale. (I sostenitori di questo obiettivo sono comunemente chiamati “neoconservatori”, che è un’ideologia degli affari internazionali sostenuta da tutti i leader e funzionari pubblici di tutti i partiti politici sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, ed è talvolta indicata come “lo Speciale Relazione” – tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, per controllare, in definitiva, il mondo intero.)

L’esempio del successo del Regno Unito nella guerra delle Falkland del 1982, che diede alla Gran Bretagna il controllo sulle Isole Falkland, così che, come dice Wikipedia , “Nel 1994, l’Argentina ha adottato una nuova costituzione , [7] che ha dichiarato le Isole Falkland come parte di una delle le sue province per legge. [8] Tuttavia, le isole continuano ad operare come territorio britannico d’oltremare autonomo . [9] “In altre parole: il regime USA/Regno Unito prevede che Taiwan “continua a operare come territorio d’oltremare degli Stati Uniti autonomo”. (Il Regno Unito riprenderà così il controllo sulla Cina , utilizzando gli Stati Uniti, esattamente in il modo in cui Cecil Rhodes aveva elaborato nel 1877 e portato a termine secondo i termini del suo testamento che istituì il Rhodes Trust nel 1902 , con Winston Churchill che fu una parte fondamentale dell’operazione nei decenni successivi .)

Ecco i dettagli, l’intero piano (per conquistare sia la Russia che la Cina), come descritto dai pianificatori militari americani:

Il 10 novembre 2022, il South China Morning Post ha titolato “Il generale degli Stati Uniti promette sostegno militare a Taiwan, avverte Pechino contro i conflitti” e ha riferito:

Un alto ufficiale dell’esercito americano si è impegnato a sostenere militarmente Taiwan mentre avverte Pechino di imparare dall’invasione russa dell’Ucraina.

Le osservazioni sono state fatte dal generale Mark Milley , presidente del Joint Chiefs of Staff, durante un evento a New York mercoledì.

“Gli Stati Uniti si sono impegnati attraverso il Taiwan Relations Act e il presidente Biden ha affermato in molte occasioni di recente che gli Stati Uniti continueranno a sostenere Taiwan “, ha affermato Milley.

“Li sosterremo militarmente… Cercheremo di aiutarli ad addestrarli ed equipaggiarli”. …

“Una lezione che viene dall’Ucraina per la Cina è che la guerra sulla carta e la guerra vera sono due cose diverse. E quello che hanno visto è stato un tremendo errore di calcolo strategico”, ha detto.

“Penso che il presidente Xi stia facendo un passo indietro e… stia valutando la situazione”.

Milley ha detto che sarebbe stato difficile per Pechino effettuare un attacco anfibio attraverso lo Stretto di Taiwan.

“È davvero difficile”, ha detto. “È molto difficile. E penso che se ne stiano rendendo conto e probabilmente stanno valutando la situazione e ricalcolando cosa potrebbero fare”.

Il Taiwan Relations Act del 1979, che regola i legami degli Stati Uniti con Taipei, richiede agli Stati Uniti di garantire che l’isola autogovernata abbia le risorse per l’autodifesa e di prevenire qualsiasi cambiamento unilaterale di status da parte di Pechino. Ma non richiede agli Stati Uniti di difendere militarmente l’isola. …

Flotta cinese

Xi ha detto al congresso che l’EPL dovrebbe raggiungere il suo obiettivo di diventare un esercito di livello mondiale in grado di vincere le “guerre regionali” .

Milley ha affermato che la Cina voleva raggiungere la superiorità militare globale entro la metà del secolo e la superiorità regionale entro il 2027. …

L’obiettivo degli Stati Uniti è quindi quello di costringere la Cina a invadere Taiwan prima del 2027, mentre l’America ha ancora la capacità di sconfiggere un’invasione cinese dalla terraferma. Ma per forzare una tale invasione, gli Stati Uniti dovrebbero prima provocare un blocco di Taiwan da parte delle forze della terraferma. Il modo per farlo è inondare Taiwan di armi americane e alleate e addestrarle su come usarle, in modo da rendere sempre più difficile per la terraferma imporre un blocco cinese e conquistare l’isola; ma, anche, che gli Stati Uniti e le loro forze alleate sfondano quel blocco. Quest’ultimo – il mezzo per sfondare – è dove entra in gioco il n. 2:

Il 1° ottobre 2022, lo US Naval Institute Magazine (o “Proceedings”) ha intitolato “Preparare la logistica per rompere un blocco cinese di Taiwan: se la Cina tenta una quarantena di Taiwan, gli Stati Uniti e i loro alleati devono essere preparati a schierare rapidamente i mercantili di spedizione.” Ha detto:

Le spedizioni statunitensi saranno fondamentali per garantire che Taiwan mantenga l’accesso alla catena di approvvigionamento logistico globale e al materiale. Sfortunatamente, la flotta mercantile statunitense è un’ombra del suo apice della seconda guerra mondiale. La globalizzazione e la complessità delle catene di approvvigionamento globali hanno eroso la portata delle spedizioni mercantili statunitensi; solo 125 navi da rifornimento della marina statunitense sono attualmente in servizio e circa 140 navi mercantili battenti bandiera americana a livello globale.1

Fortunatamente, ci sono progetti storici per raggiungere il successo in entrambi gli scenari: Great Britain’s Ships Taken Up from Trade (STUFT) della fama della guerra delle Falkland e l’operazione Earnest Will dalla Guerra del Golfo illuminano ciascuno un percorso per gli Stati Uniti per generare e proteggere rapidamente una nave navale impresa di logistica. Questi eventi sono maturi di lezioni che dovrebbero essere considerate mentre gli Stati Uniti organizzano le risorse per un potenziale conflitto nell’Indo-Pacifico.

Operazione STUFT

La guerra delle Falkland è spesso considerata un esempio di come potrebbe apparire un moderno conflitto navale “dell’età dei missili”. Un aspetto spesso studiato del conflitto è l’erculea impresa logistica che ha sostenuto per 74 giorni un gruppo di portaerei di attacco ai confini del mondo. STUFT era il meccanismo legale chiave impiegato dall’Ammiragliato per requisire navi battenti bandiera britannica per l’uso da parte del governo per spostare uomini, materiale e provviste nel teatro delle operazioni. Da transatlantici di lusso convertiti in porta-truppe a pescherecci convertiti in cacciatori di sottomarini, 47 navi commerciali britanniche furono attivate per volere del Primo Lord Ammiraglio Sir Henry Leach, che dichiarò semplicemente: “Sii uomo e sostieni la flotta. Il denaro non è un oggetto.”2

Quando la Gran Bretagna emerse vittoriosa dal conflitto delle Falkland, la fusione di esercito e commercio fu citata come fattore determinante per una vittoria a più di 8.000 miglia di distanza ea circa 3.500 miglia dal porto amico più vicino. Sebbene l’Ammiragliato sia stato in grado di aggiornare e avviare la sua flotta di marinai STUFT poche settimane dopo l’inizio delle ostilità, la sua autorità legale era radicata in tre fattori principali.

In primo luogo, la “prerogativa reale”, i poteri residui vagamente definiti della corona, detenuti dal re o dalla regina e delegati alle armi esecutive, davano al governo il potere di requisire le navi. Questa autorità risale già al 1138 d.C.3 In secondo luogo, la Convenzione dell’Aia del 1907 (VII) ha delineato la politica che disciplina il modo in cui le nazioni possono convertire le navi mercantili in navi da guerra. …

Infine, è stato soddisfatto un criterio in sei parti che disciplinano il passaggio di una nave mercantile a combattente che ha consentito alle navi di mantenere i privilegi di una nave da guerra, compresi i mandati che regolano lo stato di bandiera, l’equipaggio e il rispetto delle leggi di guerra.

Queste misure hanno permesso all’Ammiragliato di convertire le navi commerciali in combattenti legittimi e di scalare la sua flotta di trasporto in sole sette settimane, dando vita all’impresa logistica necessaria per vincere una guerra dall’altra parte del pianeta.

Guerra delle Falkland

Operazione Sincera Volontà

Se la guerra delle Falkland offre un modello su come gli Stati Uniti potrebbero assemblare una flotta commerciale-militare, l’operazione Earnest Will dimostra perché uno potrebbe essere necessario. …

Nell’arbitrato postbellico della guerra delle Falkland, l’Argentina ha sollevato diverse denunce di comportamento improprio in Gran Bretagna. La nave da crociera britannica Queen Elizabeth II, impiegata come trasporto truppe, è stata citata per aver battuto in modo improprio bandiere di non combattenti quando, in quanto nave da guerra secondo le convenzioni dell’Aia, avrebbe potuto essere oggetto di attacchi legali da parte delle forze argentine.

Mentre l’Argentina potrebbe essere stata in grado di contestare elementi della credibilità legale di STUFT solo dopo la cessazione delle ostilità, la Cina senza dubbio non avrebbe commesso lo stesso errore. Dato l’accesso della Cina ai media globali e ai meccanismi di governance internazionale come le Nazioni Unite, si può presumere che un grande sforzo internazionale guidato dagli Stati Uniti per costruire una flotta mercantile che rompa i blocchi dovrebbe affrontare una miriade di tentativi di sabotaggio, distruzione e delegittimazione. prima di sollevare i colori. …

Se gli Stati Uniti e i loro alleati tentano di minare una quarantena di Taiwan, dovranno essere consapevoli che ripudieranno un concorrente la cui credibilità, in patria e all’estero, dipende dal successo dell’operazione. Una missione logistica di questa natura non può porre fine a un tale conflitto da sola, ma può servire come base per la riduzione dell’escalation, dando ampio respiro ai negoziati diplomatici prima che una situazione geopolitica tesa sfoci in un conflitto aperto. Pertanto, un’operazione del genere non può essere intesa solo per motivi di stabilità. Dovrà essere esaminato e preparato con la realistica aspettativa che, a meno che la diplomazia o altre pressioni internazionali esterne all’operazione effettiva non disinneschino la situazione, la situazione probabilmente degenererà in aperte ostilità. (……….)

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago