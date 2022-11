Il petrolio russo ha trovato una via per aggirare le sanzioni

di Alexandre Lemoine

La Russia ha inviato il suo petrolio in Cina per la seconda volta nella storia attraverso la rotta del Mare del Nord. L’embargo petrolifero dell’UE, che entrerà in vigore tra un mese, rende questa rotta più attraente. È più breve e veloce, e soprattutto non è soggetto a sanzioni occidentali. La rotta del Mare del Nord sarà in grado di salvare il petrolio russo?

Il primo scarico di petrolio attraverso la rotta del Mare del Nord è avvenuto nel 2019. Ma non vi è stato alcun seguito, il che è abbastanza logico perché il principale mercato di uscita, l’Europa, era nelle vicinanze.

Tuttavia, le sanzioni rendono la rotta del Mare del Nord più attraente per Mosca, affermano gli analisti di Kpler. Perché molto presto, dal 5 dicembre, la Russia non potrà più consegnare greggio all’UE a causa delle sanzioni europee, e prodotti petroliferi dal febbraio 2023.

Secondo l’agenzia di stampa Bloomberg, alla fine di ottobre un mercantile ormeggiato a Murmansk ha trasbordato petrolio allo speciale rompighiaccio Vasily Dinkov . La petroliera navigherà sulla rotta del Mare del Nord e dovrebbe arrivare al porto cinese di Rizhao il 17 novembre. Questa è la seconda consegna di petrolio russo alla Cina attraverso questa rotta.

Il trasporto di petrolio greggio in Cina soggetto a sanzioni attraverso la rotta del Mare del Nord può essere complessivamente vantaggioso. Innanzitutto, è la rotta più breve tra l’Europa e l’Asia orientale. La distanza tra la Cina e i porti baltici russi è due volte più breve rispetto al Canale di Suez. Un mercantile in partenza da Murmansk arriva in Cina in due o tre settimane, rispetto alle otto settimane della rotta tradizionale.

Navi nell’Artico

In secondo luogo, il passaggio attraverso la rotta del Mare del Nord è gratuito e non richiede il rilascio di documenti aggiuntivi quando si attraversa il confine di altri paesi. Non ci sono code o pirati, a differenza della rotta meridionale.

L’infrastruttura della stessa rotta del Mare del Nord è pronta, è gestita da Rosatom e non richiede investimenti o tempo. Infine, questo percorso è protetto dalle sanzioni.

Perché questo percorso non è diventato molto popolare? Il fatto è che ci sono, oltre agli evidenti vantaggi, molti problemi.

A partire dalle condizioni climatiche di navigazione più austere del pianeta . La rotta del Mare del Nord della Russia attraversa iceberg con temperature estremamente basse. Da qui un altro problema: la necessità di navi speciali e rompighiaccio per il trasporto di merci.

Nell’inverno polare, è praticamente impossibile mantenere la temperatura necessaria nelle navi cisterna convenzionali. Ciò richiede navi da carico speciali per mantenere una temperatura precisa. Per non parlare dei requisiti per la professionalità dell’equipaggio.

La Russia deve creare una grande flotta, che non esiste in nessuna parte del mondo, in modo che le consegne di petrolio attraverso questa rotta diventino regolari e grandi. Ci vorrà molto tempo.

Un’altra difficoltà è che i continui confinamenti in Cina dovuti al coronavirus hanno fatto scendere il consumo di petrolio al minimo di cinque anni, motivo per cui potrebbe essere difficile aumentare le consegne di greggio oltre le quantità attualmente elevate.

Tutti questi problemi non possono essere risolti rapidamente e richiedono ingenti investimenti. Questo è il motivo per cui negli anni a venire sarà probabilmente impossibile aumentare le consegne di petrolio verso l’Asia attraverso la rotta del Mare del Nord.

E devi anche trovare acquirenti in Asia con contratti a lungo termine. Fino ad allora, il petrolio sarà consegnato attraverso il Canale di Suez da navi mercantili di classe Aframax.

Si noti che la Russia non fornisce più tanto petrolio quanto prima all’UE. Ecco perché le conseguenze dell’embargo petrolifero non saranno catastrofiche. La Russia attualmente spedisce all’UE tra 1,2 e 1,4 milioni di barili al giorno, mentre le esportazioni complessive di greggio russo sono di circa 4,5 milioni di barili al giorno.

Fonte: observateur continental

Traduzione: Gerard Trousson