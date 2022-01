Il personale statunitense lascia l’Ucraina prima della prevista guerra del regime di Biden?





di Stephen Lendman

Sebbene sia incerto se i pazzi dominanti incaricati di gestire il manicomio di Washington intendano trascinare la Russia in guerra con gli Stati Uniti e/o i suoi delegati ucraini, una cosa è chiara.

Differenze inconciliabili definiscono le relazioni degli Stati Uniti con tutte le nazioni libere dal loro controllo, specialmente con Russia, Cina e Iran.

Gli eventi Made-in-the-USA delle ultime settimane e mesi dovrebbero spaventare tutti.

Qusti eventi stanno spingendo le cose verso uno scontro di civiltà tra Oriente e Occidente potenzialmente disastroso.

Ciò che è impensabile è più possibile oggi che in qualsiasi altra epoca del secondo dopoguerra.

La strada per la guerra, quando percorsa, assume vita propria.

Le cose possono svolgersi per caso o per progetto.

Un battito di tamburi quotidiano sulla Russia che viene attaccata e diffamata dagli intransigenti del regime di Biden, i loro pazzi della NATO che la pensano allo stesso modo e i co-cospiratori del mainstream (MSM) potrebbero incendiare l’Europa centrale se lo spingere le cose in modo aggressivo supera un punto di non ritorno.

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Stato del regime di Biden ha ordinato alle famiglie del suo personale in Ucraina di lasciare il Paese. Un segnale preciso di guerra.

Secondo la pubblicazione tedesca Bild, il ministero degli Esteri del regime di Olaf Scholz sta seguendo l’esempio, affermando quanto segue:

“Una guerra tra Ucraina e Russia sta diventando sempre più probabile”.

“Il ministero degli Affari esteri sta lavorando a un piano per evacuare i parenti dei dipendenti dell’ambasciata tedesca in Ucraina”.

Un rapporto di Bloomberg (fake news) affermava falsamente che il cinese Xi Jinping aveva chiesto a Vladimir Putin di non invadere l’Ucraina durante le imminenti Olimpiadi invernali dal 4 al 20 febbraio.

L’ambasciata cinese a Mosca ha definito la notizia falsa “una bufala e una provocazione“.

Sabato, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato quanto segue:

“Ci aspettiamo provocazioni dai regimi (di Biden e di Kiev) … sia informative che, non si può escludere, militari”.

Sfatando il suddetto rapporto di fake news di Bloomberg, Zakharova ha aggiunto:

“Nessuno che avrebbe dovuto o che avrebbe potuto avere queste informazioni è stato contattato dai” giornalisti sotto copertura di Bloomberg “per avere conferma”.

Come altri MSM statunitensi/occidentali, Bloomberg presenta notizie false sul giornalismo come dovrebbe essere, una campagna di fake news appositamente predisposte.

Durante il fine settimana, il falso Biden si sarebbe incontrato con la sua squadra di sicurezza nazionale a Camp David, una dichiarazione di fake news, dicendo:

Stanno “discutendo (ing) le continue azioni di aggressione russa verso l’Ucraina” – che in realtà non esistono.

Il presunto “stato delle operazioni militari russe” lungo il confine con l’Ucraina si trova a centinaia di chilometri di distanza in territorio russo e non minaccia nessuno.

In risposta alle fake news americane/occidentali sulle forze russe pronte a invadere l’Ucraina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov le ha nuovamente criticato queste come propaganda infondata con l’intento di aumentare ulteriormente le tensioni, piuttosto che allentarle.

Personale militare americano a Kiev

È una politica di lunga data degli Stati Uniti e dell’Occidente contro i nemici inventati, specialmente in vista di azioni ostili pianificate contro di loro. Stesso copione di sempre: la propaganda precede la guerra (N.d.R.).

Sabato, la Tass ha riferito che la Russia “ha acconsentito alla richiesta di una visita del ministro degli Esteri (del regime di Boris Johnson) Liz Truss a febbraio.

Nello stesso giorno, il ministro Truss ha ribaltato la realtà accusando falsamente Mosca di aver complottato un cambio di regime in Ucraina, dicendo quanto segue:

“Abbiamo informazioni (sic) che (il Cremlino) sta cercando di installare un leader filo-russo a Kiev (sic) mentre valuta se invadere e occupare l’Ucraina (sic).”

“L’ex parlamentare ucraino Yevhen Murayev è considerato un potenziale candidato (sic).”

“Abbiamo informazioni (sic) che i servizi di intelligence russi mantengono legami con numerosi ex politici ucraini tra cui (sic):

Serhiy Arbuzov, primo vice primo ministro dell’Ucraina dal 2012 al 2014 e primo ministro ad interim nel 2014

Andriy Kluyev, primo vice primo ministro dal 2010 al 2012 e capo di stato maggiore dell’ex presidente ucraino Yanukovich

Vladimir Sivkovich, ex vice capo del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino (RNBO)

Mykola Azarov, Primo Ministro dell’Ucraina dal 2010 al 2014

Alcuni di questi hanno contatti con ufficiali dell’intelligence russa attualmente coinvolti nella pianificazione di un attacco all’Ucraina”.

Qualunque contatto la Russia possa avere o meno con elementi in Ucraina o altrove non ha nulla a che fare con azioni ostili contro qualsiasi nazione, niente a che fare con violazioni pianificate del diritto internazionale.

Le guerre calde e fredde sono azioni della NATO di lunga data dominate dagli Stati Uniti contro nemici inventati.

In netto contrasto, l’agenda geopolitica russa dà la priorità alle relazioni di cooperazione con altre nazioni rispetto al confronto bellico che evita.

Le cosiddette “informazioni” citate dalla Truss sono pre-fabbricate, senza poter ingannare nessuno. Sono parte della propaganda pre bellica di Washington e della NATO.

In combutta con gli Stati Uniti egemoni, questo fa parte della guerra della Gran Bretagna contro la Russia con altri mezzi.

Tale situazione rischia di trasformarsi in una guerra da fredda a calda con conseguenze potenzialmente disastrose.

L’ammiraglio Kay-Achim Schonbach, comandante Marina tedesca

Separatamente, il capo della marina tedesca, l’ammiraglio Kay-Achim Schonbach, si è dimesso dal suo incarico sabato, un giorno dopo aver affermato che Vladimir Putin e la Russia “meritano rispetto”.

Secondo il tedesco DW News, le sue osservazioni hanno causato “un incidente diplomatico”.

Parlando in inglese durante una visita al Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses dell’India, DW lo ha citato dicendo quanto segue:

“Ciò che (Putin) vuole davvero è il rispetto.”

“E, mio ​​Dio, dare rispetto a qualcuno è a basso costo, anche a costo zero.”

“È facile dargli il rispetto che richiede davvero e probabilmente merita anche”.

Poiché il suo candore contraddice la politica ostile USA/NATO nei confronti della Russia e di Vladimir Putin personalmente, Schonbach è stato costretto a dimettersi.

Nota: Rimane il fatto che il regime atlantista in Germania, come altrove, non permette voci dissidenti e chiunque si esprima per richiedere moderazione viene tacitato e condiderato un agente della Russia di Putin.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago