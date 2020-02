Il Pentagono non ha apprezzato l’idea del Dipartimento di Stato di provocare un conflitto globale.

Questo è quanto è stato riportato dalla pubblicazione “Politico”, citando quattro fonti allo stesso tempo che hanno familiarità con la situazione all’interno dell’Amministrazione di Washington.

Secondo i resoconti dei media, uno scontro violento si è svolto a Washington tra gli affari esteri e i dipartimenti militari. Pertanto, i funzionari del Dipartimento di Stato (Esteri) insistono sul dispiegamento di sistemi missilistici antiaerei Patriot in Turchia. Come Ankara aveva precedentemente suggerito, hanno intenzione di dispiegarli vicino al confine con la provincia siriana di Idlib, dove operano gli aerei russi, che forniscono supporto alle truppe siriane.

Allo stesso tempo, i funzionari del Pentagono, che dovranno prima assumersi la responsabilità delle conseguenze di tale decisione, la considerano una azione “sconsiderata”. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sostiene la sua posizione secondo cui lo spiegamento dei sistemi di difesa aerea americani per intercettare gli aerei delle forze aerospaziali russe, porterà i conflitti locali a livello globale. In realtà, si tratterebbe di provocare la terza guerra mondiale, secondo il Pentagono.

Incaricato USA per la Siria, James Jeffrey

“Sarà sempre una cattiva idea”, ha detto una delle fonti, valutando i pericolosi desideri del Dipartimento di Stato.

È importante notare che lo spiegamento della difesa aerea in Turchia non è l’unica cosa richiesta dai diplomatici americani. Gli interlocutori dei giornalisti hanno affermato che il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato per la Siria, James Jeffrey, essendo l’iniziatore di idee distruttive, solleva la questione della creazione di una zona chiusa per i voli su Idlib.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, come previsto, dovrebbero diventare garanti del rispetto delle regole stabilite, ovvero intercettare gli aeromobili che violano il divieto.

Il comitato dei capi di stato maggiore delle forze armate statunitensi, nonché l’apparato del capo del Pentagono, Mark Esper, stanno ancora trattenendo le aspirazioni del Dipartimento di Stato, rendendosi conto che questo “non cambierà le intenzioni di Russia e Siria , “Ma assumerà conseguenze globali.

Le conseguenze potrebbero portare a un conflitto nucleare con la Russia che non ha intenzione di allentare il suo sostegno alla Siria.

