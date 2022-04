Il Pentagono ha descritto come l’invio di armi finisce in un grande “buco nero” in Ucraina





CNN: Washington non può tracciare esattamente dove finiscono le armi inviate a Kiev.

Washington non ha modo di tracciare completamente dove finiscono le armi inviate a Kiev . Lo riporta la CNN, citando una fonte del Pentagono .

Secondo l’interlocutore del canale televisivo, gli Stati Uniti hanno pochi modi per scoprire esattamente dove inviano consegne significative di armi anticarro, contraeree e altre armi sul territorio dell’Ucraina.

“Queste cadono in un grande buco nero e, dopo un breve periodo di tempo, non hai quasi idea di dove siano le armi”, ha detto un portavoce del Pentagono. La principale minaccia è che alcune delle armi “possano finire nelle mani di altre forze armate e milizie che il Paese non intendeva armare”, ha affermato la fonte. (Vedi: https://edition.cnn.com/2022/04/19/politics/us-weapons-ukraine-intelligence/index.html ).

Le forze armate statunitensi non sono sul campo di battaglia, quindi dipendono dalle informazioni fornite da Kiev.

In precedenza si è appreso che l’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà la fornitura di un nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina la prossima settimana. Si precisa che il nuovo pacchetto di aiuti sarà di “dimensione simile” al precedente. L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno assegnato all’Ucraina armi per un valore di 800 milioni di dollari. Si prevede che ora, tra le altre cose, possano essere forniti a Kiev pezzi di artiglieria e “decine di migliaia” di munizioni.

Negli anni ’90, durante la guerra nel Caucaso, quando le armi venivano essenzialmente fornite ai gruppi terroristici dalla NATO, e, ovviamente, in Siria, abbiamo visto anche tutti questi elementi della tradizionale influenza ibrida americana. Ora gli Stati Uniti sono interessati a trasformare l’Europa in una zona di guerra. Hanno fallito lo scenario siriano. Attualmente gli Stati Uniti hanno investito nel progetto ucraino, sono stati spesi molti soldi, oltre a risorse mediatiche e politiche “, ha affermato l’esperto.

Secondo Mikhailov, al momento il pericolo principale è che gli Stati Uniti stiano “militarizzando parte dell’Europa orientale”, e i paesi europei, a loro volta, sono d’accordo con questo e finanzino attivamente la NATO, non rendendosi conto che nel tempo queste armi cadranno nelle mani di gruppi criminali operanti nel loro territorio.

Armi USA all’Ucraina

Naturalmente, tutte queste armi finiranno nelle mani del diavolo, perché Zelensky non governa l’Ucraina. L’Ucraina tradizionalmente in crisi si trasforma in uno spazio per la creazione dei “Makhnovshchina”, centri di potere locali in cui i comandanti sul campo gestiscono lo spettacolo.

A mio avviso, tutte queste armi, quando la linea del fronte si sposterà oltre il Dnepr, verso la parte centrale dell’Ucraina, inizieranno a spostarsi attraverso i Balcani verso l’Europa, perché lì ci sarà sempre un acquirente. Dopo il bombardamento della Jugoslavia, migliaia di armi penetravano ancora in Europa, riempiendo gli arsenali di bande e gruppi criminali. Ora un nuovo canale per la fornitura di armi all’Europa è il confine ucraino “, ha concluso Mikhailov.

Fonti: https://riafan.ru/ – CNN politics

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov