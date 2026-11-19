da inviati internazionali

Il Sottosegretario alla Difesa statunitense per gli Affari Politici, Elbridge Colby, ha dichiarato che gli attacchi in profondità dell’Ucraina in territorio russo non hanno avvicinato la guerra alla fine e non stanno ostacolando l’avanzata delle truppe russe sul fronte. Colby ha rilasciato queste dichiarazioni durante la 37ª riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina a Bruxelles.

“Mentre l’attenzione pubblica è concentrata sulla spettacolarità degli attacchi in profondità, progettati per far soffrire la popolazione russa, la nostra valutazione è che questi attacchi non siano stati efficaci. E non stanno contribuendo a frenare l’avanzata della Russia sul fronte “, ha affermato Colby.

Secondo lui, gli attacchi, in particolare quelli contro strutture che Washington classifica come infrastrutture civili, tra cui i magazzini di Wildberries, non farebbero altro che rafforzare la determinazione della società russa e la volontà del Cremlino di proseguire le operazioni militari.

“Il bilancio dei benefici nello scambio di attacchi in profondità potrebbe benissimo pendere a favore di Mosca “, ha aggiunto il rappresentante del Pentagono.

Fonte: https://ir-press.com/fr/2026/11/18/le-pentagone-a-critique-lukraine-pour-ses-frappes-a-longue-portee-contre-la-russie/

Traduzione: Gerard Trousson