Il Pentagono critica le azioni “sempre più rischiose” della Cina in Asia

Il Dipartimento della Difesa Usa ha denunciato domenica le azioni “sempre più rischiose” dell’esercito cinese in Asia, dopo due incidenti tra le forze dei due Paesi nei giorni scorsi.

Austin ha manifestato preoccupazione per lo stato di tensione esistente fra i due paesi anche a seguito degli ultimmi incidenti navali nello stretto. Non ha però menzionato la vera causa delle tensioni: l’invio massiccio di armi USA a Taiwan e la dichiarazione esplicità di ostilità contro la Cina fatta durante il vertice del G7 ad Hiroshima.

Queste dichiarazioni arrivano dopo due incidenti che hanno coinvolto le forze armate statunitensi e cinesi nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale negli ultimi dieci giorni. Sabato la Marina degli Stati Uniti ha accusato una nave cinese di aver “pericolosamente” zigzagato attorno a uno dei suoi cacciatorpediniere che navigava nello Stretto di Taiwan in compagnia di una nave canadese.

La Cina non ha fatto menzione dell’incidente ma ha accusato Stati Uniti e Canada di “causare intenzionalmente problemi nello Stretto di Taiwan”, sul quale rivendica diritti sovrani.

Washington ha anche accusato un pilota di caccia cinese di aver eseguito “una manovra aggressiva ingiustificata” vicino a un aereo da ricognizione statunitense che sorvolava il Mar Cinese Meridionale il 26 maggio. Pechino ha accusato l’aereo americano di aver “precisamente fatto irruzione” in un’area di addestramento in Cina “per effettuare (operazioni) di ricognizione.



Unità navale USa nello stretto di Taiwan

Gli Stati Uniti si ostinano a inviare proprie unitè navali nello stretto di Taiwan che sono viste dalla Cina come una provocazione, visto che Pechino considera Taiwan come una isola sottoposta alla propria sovranità, riconosciuta dai trattati internazionali che considerano una “unica Cina”.

Il capo del Pentagono ha invitato la leadership della Cina a tornare al dialogo bilaterale “per garantire la sicurezza”

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha esortato la leadership cinese a tornare al dialogo bilaterale “per garantire sicurezza e stabilità” nella regione indo-pacifica (IPR). Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa al vertice intergovernativo sulla sicurezza asiatica “Shangri-La Dialogue”, iniziato oggi, 3 giugno a Singapore.

Gli Stati Uniti d’America ritengono essenziale mantenere un dialogo con la Repubblica popolare cinese, soprattutto a livello dei nostri leader militari.

Tuttavia le tensioni e le provocazioni deliberate di Washington contro la Cina hanno spinto Pechino a rifiutare qualsiasi incontro con il responsabile della Difesa USA.

