Il Pentagono ammette che è sempre più difficile per gli Stati Uniti rintracciare i sottomarini russi

da Redazione





Secondo il tenente americano Glen Van Hurk, “la Russia continuerà a sviluppare missili da crociera, rappresentando una grave minaccia”.

I sottomarini russi hanno il potenziale per lanciare attacchi missilistici sul suolo americano e i loro movimenti sono sempre più difficili da rintracciare per la parte americana. Lo ha annunciato martedì il tenente generale americano Glen Van Hurk, mentre parlava al comitato dei servizi armati del Senato degli Stati Uniti durante un’audizione sulla conferma della sua candidatura alla carica di comandante del comando nord degli Stati Uniti.

Missile SLBM sottomarino lanciato da sommergibile

“La Russia sta sviluppando forze strategiche, come i suoi sottomarini, che ora sono abbastanza difficili da rintracciare e che potrebbero lanciare un attacco missilistico da crociera sul territorio degli Stati Uniti”, ha detto. “La Cina sarà in grado di fare lo stesso in un futuro non troppo lontano con l’aumentare della sua forza”, ha affermato Van Hirk.

“La Russia continuerà a creare missili da crociera, che rappresenta una grave minaccia”, è convinto il generale americano.

Fonte: https://bulgarianmilitary.com/2020/07/29/new-russian-subs-and-cruise-missiles-pose-a-serious-problem-for-the-us-the-pentagon/ Traduzione: Sergei Leonov