Il peloso concetto di “Guerra Asimmetrica”

di Massimiliano Brancato

Quanta arte mettiamo nelle definizioni politicamente “corrette”, quanta

pusillanime retorica si infonde nei variopinti aggettivi che, in ogni occasione,

vengono prontamente serviti all’abulico pubblico dei media di regime liberali.

Rivoluzioni “colorate”, nazismi e neonazismi, fascismi e neofascismi, olocausti

monodirezionali selettivi, antisemitismi di ogni ordine e grado, esportazioni di

democrazie….ora, finanche, “popoli di luce” che in un idilliaca neo-religione liberal-

manicheo-evangelica si battono strenui contro “Stati Canaglia”, “Imperi del Male”.

“Anima Mea/ Mane/o Mane/ Quanta/o Quanta Qualia” per dirla con Patrick

Hawes, che meravigliosa costellazione di ipocriti eufemismi. Che pace,

contemplarmi, comodamente, dal divano di casa, mentre in streaming assistiamo

alla tonnara di Gaza, ad esempio o, ancora qualche anno fa, al bellissimo spettacolo

di Suoni e Luci sopra una Bagdad tempestata dai Tomahawks, un incanto

pirotecnico, una sinfonia del bene trionfante, finalmente, su ogni ingiustizia del

mondo.

Ma, “Guerra Asimettrica”, e’ un autentico capolavoro di questo genere di

semantica “pelosa” (e’ anche difficile darne una definizione che non scada nel

volgare).

“Guerra Asimettrica”, certamente e’ una definizione asettica, scientifica,

puramente quantitativa, da ragionieri inappuntabili. Quegli stessi ragionieri che

tenevano le contabilita’ ad Auschwitz-Birkenau che cosi’ mirabilmente descrive

Hannah Arendt, certamente non dissimile da quelli che tenevano la medesima

contabilita’ a Los Alamos.

Che genialita’, la “Guerra Asimmetrica”, la ragione del piu’ forte, del bullo, del

gangster al di sopra di ogni legge per diritto divino (in fin dei conti parliamo di popoli

di luce….luciferini), sublimata a formula ragionieristica, contabile, algidamente

matematica.

C’e’ una “asimmetria” nel mondo? Ma certo che c’e’, abbiamo il “Miglio Quadro

d’oro” della City di Londra, poi abbiamo il “Miliardo d’oro” dello striminzito

occidente collettivo, quello WASPista, Wokista, anglo-saxon. Poi c’e’, ovviamente,

tutta la giungla attorno a questo “Giardino alla Francese”. Una asimmetria perfetta,

economica, sociale, politica ma, soprattutto, tecno-militare. Che meraviglia.

E, pertanto, abbiamo necessariamente delle “Guerre Asimmetriche”, e’ la

“banalita’ del male”, signori. Cosa volete farci.

Guerrigliera Viet Cong contro truppe USA

Ma noi, ancora almeno la mia sfortunata generazione, ci nutrivamo di ben altre

epiche tardo romantiche, se vogliamo, senz’altro frutto di immaginazione e

fantasia, ma che, ancora almeno fino alla fine degli anni sessanta del secolo scorso,

veicolavano una morale leggermente diversa, retaggio, credo, di un

veterocristianesimo pietistico settecentesco. Allora si tendeva a “compatire” i

deboli, gli oppressi, gli inermi. C’era, certamente, la percezione dell’asimmetria, ma

il giudizio positivo andava, di norma, al Davide, piuttosto che al Golia (e non e’ un

riferimento casuale quando riferito alla attuale Cananea). C’era il florilegio dei

racconti neoromantici dei Dumas, degli Scott, ma anche dei racconti epici d’ogni

epoca, da Omero fino a Ludovico Ariosto.

Il fatto e’ che, ancora in quegli anni, non si era ancora percepita a fondo la portata

della “asimmetria” che il novecento stava introducendo nel mondo e che, a partire

dal secondo dopoguerra, avrebbe dato vita al “Secolo Americano”.

Il secolo americano introduce una asimmetria mai conosciuta sino ad allora. Se si

pensa alla polemologia classica, almeno sino alle guerre coloniali della fine del

diciottesimo secolo (le prime autenticamente “asimmetriche” su una scala

apprezzabile) si possono considerare come tutte le guerre combattute almeno sino

alle soglie dell’evo moderno come sostanzialmente “simmetriche”.

Si combatte sempre, ovviamente, ma , di norma, tra pari. Di pari forza sono

senz’altro Achei e Troiani, poi ancora Greci e Persiani e, ancora, Romani e

Cartaginesi….forse leggermente meno Romani e Germani, almeno sino a

Teutoburgo, sicuramente pari sono cristiani e mussulmani nelle crociate etc.

Ma poi venne l’asimmetria. Dapprima con le guerre coloniali, certo. Chi piu’

asimmetrico di una bella cannoniera o di un ben addestrato ed elegante

reggimento di “King’s African Rifles” a fronte di orde di Zulu o magari anche di

eserciti cinesi con bandiere di dragoni e picche in mano.

Ma, ancora nelle guerre “asimmetriche” coloniali non c’e’ la sottile descrizione che

viene data oggi all’”asimmetricamente inferiore”. E qua veniamo all’altro termine

sublime, di invenzione postmoderna, quello di “terrorista”.

In fin dei conti gli Zulu che a Isandlwana il 22 gennaio del 1879 massacrano gli

eleganti fucilieri in giubba rutilante del 24th Regiment of Foot e gli aitanti

cavalleggeri del primo squadrone degli Imperial Mounted Infantry (tra gli altri) non

vengono definiti “terroristi”. In effetti quello stesso termine allora non era stato

ancora coniato. Ne’ useremmo noi quel termine, ancora oggi, per definire le truppe

di Menelik II che hanno fatto a pezzi il 1 marzo del 1896 le nostre altrettanto

eleganti Fanterie d’Africa comandate da quel genio militare del Generale Oreste

Baratieri nell’infausta battaglia di Adua.

Insomma, quando l’”asimmetria” tra le zagaglie e i Remington mod. 1870 era, tutto

sommato, non completamente sbilanciata (sic!) si consideravano gli

asimmetricamente “inferiori” ancora, tutto sommato, come guerrieri, magari

anche eroici in alcuni casi.

Ma, come abbiamo detto, la fine del secondo conflitto mondiale lascia spazio a due

soli blocchi dominanti, che hanno il monopolio “naturale” della violenza

“asimmetrica” e, dopo il 1989, addirittura ne restera’ soltanto uno (un po’ come

diceva il terribile Victor Kruger nel film “Highlander” del 1986).

E la asimmetria si espande esponenzialmente tra le “parti contendenti” sino ai

giorni nostri. Ora non siamo piu’ a zagaglie contro Remington, ma a sofisticatissimi

sistemi d’arma missilistici contro fionde, mazze e coltellacci. E, meraviglia delle

meraviglie, abbiamo introdotto, almeno se non ricordo male, a partire dagli

attentati antibritannici dell’ “Irgun” israeliano, in particolare quello al “King David

Hotel” del 16 aprile del 1947, il concetto di “terrorismo” e “attacco terroristico”.

E’, quello di terrorismo, un altro esempio mirabile di illogico eufemismo. E’ come

se si creasse dal nulla un fermo e visibilissimo confine tra “guerra” classica, giusta, umanitaria, convenzionale o non so come volete definirla e una violenza cieca,

irrazionale, immotivata. Ma chiunque abbia fatto qualche minimo esercizio di

logica “convenzionale” puo’ dimostrare quanto questo “confine” sia labile, o,

piuttosto, inesistente: tecnicamente parlando, ogni guerra ha i suoi evidenti aspetti e intenti “terroristici”, cosi’ come ogni “terrorismo” trova ragioni e motivazioni che

sono sostanzialmente belliche.

Guerriglieri delle FARC, Colombia

Allora, qua avviene la saldatura tra il concetto magistrale di “Guerra Asimmetrica”

con quello altrettanto mirabile di “Terrorismo”.

In buona sostanza, chi ha tutti gli strumenti bellici e la forza militare del mondo (per

definizione e a prescindere da tutto “pio e giusto”), quindi chi sta nella fascia “alta”

della asimmetria e’ titolato alla “guerra” nell’accezione classica, mentre chi si trova

nella fascia “bassa”, che corrisponde a circa i tre/quarti della popolazione umana,

e’ destinato all’immolazione permanente a meno che, in un irrazionale e

immotivato (ovviamente) accenno di reazione non voglia marchiarsi dell’infamante

definizione di “Terrorista” per diritto divino.

Che pena, l’occidente che si trastulla (ma ancora per poco) con queste alchimie

linguistiche e che gode (ma ancora per poco) davanti alle mattanze impari,

vergognose, immorali, ributtanti del gangster capo (gli Stati Uniti d’America) e dei

suoi ancora piu’ immorali, se possibile, scherani da quattro soldi.

E mi rivolgo alla c.d. “Destra”: potete essere voi, voi che siete per formazione e per

vocazione delle anime nobili e guerriere, potete essere voi cosi’ cechi, cosi’

moralmente abbrutiti da non vedere piu’ l’atto eroico di popoli che si immolano,

orgogliosamente, con le fionde che hanno in mano, come moderni David, contro

quel Moloch orribile che una parte corrotta, bassamente mercantile,

protervamente razzista del nostro “Occidente” ha prodotto e autoalimenta

attraverso una informazione ed una accademia altrettanto corrotte e compicenti.

VERGOGNA!, e’ l’unica parola che mi sembra possa avere un senso davanti a tale abominio, a tale codardia e a tale cecita’.