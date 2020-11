Il patto commerciale RCEP annuncia l’alba del secolo asiatico

da Redazione







La firma del più grande accordo di libero scambio al mondo crea l’equivalente asiatico dei patti dell’Unione Europea e del Nord America

di David Hutt E Shawn W. Crispin

BANGKOK – Il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un patto commerciale asiatico di 15 membri che è stato aperto per la prima volta quasi un decennio fa, è stato firmato e sigillato oggi in un vertice regionale tenutosi virtualmente .

I dieci membri dell’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda sono tutti inclusi in quello che sarà il più grande patto di libero scambio del mondo.

Il vertice virtuale ha mostrato i leader della nazione RCEP, a turno, dietro i rispettivi ministri del commercio che uno per uno hanno firmato le copie dell’accordo.

Le 15 nazioni asiatiche rappresentano circa un terzo della popolazione mondiale e del prodotto interno lordo (PIL) anche senza l’India, che ha deciso di lasciare l’accordo l’anno scorso a causa delle preoccupazioni che avrebbe danneggiato le industrie e i produttori locali.

Il PIL combinato delle nazioni firmatarie è di ben 26,2 trilioni di dollari e sarà maggiore sia dell’accordo USA-Messico-Canada che dell’Unione Europea.

Il RCEP eliminerà fino al 90% delle tariffe sulle importazioni tra i paesi firmatari entro 20 anni e stabilirà regole comuni per il commercio elettronico, il commercio e la proprietà intellettuale, evitando qualsiasi impegno sul lavoro o sull’ambiente.

Partecipanti al vertice del RCEP

L’RCEP è progettato per ridurre i costi e il tempo per le aziende e i commercianti consentendo loro di esportare le loro merci in qualsiasi nazione firmataria senza soddisfare requisiti separati per ogni paese. L’accordo dovrebbe entrare in vigore entro il 2021.

Significativamente, anche il RCEP rappresenta il primo accordo di libero scambio in assoluto tra Cina, Giappone e Corea del Sud, le potenze economiche industrializzate dell’Asia.

Le tre nazioni del nordest asiatico sono in trattative dal 2012 per la creazione di un patto di libero scambio trilaterale con scarsi progressi verso un accordo negli ultimi anni, poiché la rivalità geopolitica si è intensificata.

Il RCEP dovrebbe espandere la portata di Pechino nel sud-est asiatico, dove il commercio è aumentato quest’anno nonostante la pandemia.

Si prevede che il patto non solo aiuterà le nazioni dell’ASEAN a riprendersi dalla devastazione economica del prossimo anno, ma sottolinea anche simbolicamente l’importanza della regione in quello che alcuni analisti credono ancora diventerà noto come il “secolo asiatico”.

Le previsioni suggeriscono che il blocco dell’ASEAN potrebbe essere la quarta economia più grande del mondo entro la fine di questo decennio. La regione ha registrato un PIL combinato di $ 2,57 trilioni l’anno scorso.

Molti ritengono che l’RCEP sarà sfruttato dalla Cina, il principale artefice dell’accordo, come segnale al campo del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden su come Pechino abbia ampliato la sua agenda multilaterale di libero scambio durante l’amministrazione Donald Trump più unilaterale e rivolta verso l’interno. .

In effetti, l’RCEP è diventato il più grande accordo commerciale del mondo solo perché Trump ha ritirato gli Stati Uniti dalla Trans-Pacific Partnership nel suo primo giorno intero in carica all’inizio del 2017, una mossa che ha deluso notevolmente gli alleati asiatici dell’America, vale a dire Giappone, Singapore e Vietnam.

La firma del RCEP, pochi mesi prima dell’inaugurazione di Biden a gennaio, potrebbe mettere gli Stati Uniti su una base ancora più debole il prossimo anno, poiché l’amministrazione Biden dovrà probabilmente affrontare un’enorme opposizione interna se cercherà di rientrare nell’accordo globale e progressivo per la Trans- Pacific Partnership (CPTPP), come ha detto che farà. La reputazione multilaterale dell’America è stata ulteriormente erosa quando l’amministrazione Trump ha deciso di inviare un funzionario relativamente giovane, il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien, a guidare la delegazione statunitense al vertice dell’ASEAN di quest’anno e al vertice dell’Asia orientale di oggi organizzato dal Vietnam.

L’anno scorso, i leader del sud-est asiatico hanno percepito un leggero fastidio e alcuni successivamente hanno boicottato un vertice adiacente ASEAN-USA quando né Trump, né il vicepresidente Mike Pence o il segretario di Stato Mike Pompeo si sono presentati all’incontro tenutosi a Bangkok.

L’RCEP darà alla Cina un po ‘di respiro dalla guerra commerciale di Trump in aumento e dal protezionismo in generale crescente.

Senza dubbio consapevole del simbolismo e del significato dell’accordo, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha detto martedì scorso: “L’anno 2020 ha visto un aumento sia del commercio che degli investimenti tra Cina e ASEAN contro le previsioni”.

In effetti, il blocco dell’ASEAN ha scavalcato l’Unione Europea per diventare il più grande partner commerciale della Cina nei primi otto mesi del 2020, con scambi totali del valore di $ 416,6 miliardi, secondo i dati recenti del governo cinese.

Sebbene questa crescita del 3,8% su base annua sia coerente con il rapido aumento del commercio tra il blocco e la Cina, è in gran parte un’anomalia dovuta alla diminuzione della domanda di importazioni dall’Europa e ad anni di conflitto commerciale con gli Stati Uniti. Molto probabilmente l’UE tornerà come il principale partner commerciale della Cina il prossimo anno.

Mentre la firma della RCEP domina le notizie, altri accordi hanno espresso il desiderio di guardare all’interno per una maggiore coesione e collaborazione regionale. Uno di questi è stato il lancio delle scorte di scorte di scorte mediche essenziali della regione del sud-est asiatico, che forniranno agli Stati membri un accesso più facile alle attrezzature vitali se i loro numeri di casi Covid-19 dovessero ripresentarsi.

Ancora più importante, il blocco regionale ha accettato l’ASEAN Comprehensive Recovery Framework, un “piano di uscita” economico e sociale dalla pandemia da attuare il prossimo anno, nonché un Covid-19 ASEAN Response Fund, che metterà insieme donazioni finanziarie e aiuti per la Regione.

Il ministro del Commercio di Singapore Chan Chun Sing ha affermato che il Framework “rappresenta i nostri sforzi collettivi per consentire alle economie dell’ASEAN di massimizzare i benefici di una maggiore integrazione economica per stimolare la ripresa e la resilienza a lungo termine”.

Alcuni analisti vedono gli accordi come un’indicazione del desiderio della regione di essere meno, non più, dipendente dall’assistenza esterna (degli organismi finanziari come FMI e Banca Mondiale), un cambiamento che richiederà alle nazioni regionali più ricche di essere più disposte a sostenere gli stati più poveri del blocco.

Mentre la conclusione del vertice sarà considerata epocale con la firma del più grande accordo commerciale del mondo che mette al centro il sud-est asiatico, il primo ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc proverà senza dubbio una fitta di rimpianto quando cederà formalmente la presidenza di turno del gruppo al Brunei.

Il Vietnam, una delle stelle nascenti della comunità internazionale e un grande beneficiario della guerra commerciale di Trump con la Cina mentre le aziende multinazionali spostano le loro fabbriche fuori dalla Cina per evitare i dazi statunitensi, aveva cercato di usare la sua posizione per riformare gli affari regionali, anche per quanto riguarda controversie nel Mar Cinese Meridionale. (………..)

Tuttavia l’attenzione si sta già spostando verso il 2021, quando il blocco rinnoverà l’attenzione su preoccupazioni più tradizionali, vale a dire l’unità regionale e le minacce esterne che alcuni suggeriscono potrebbero ancora ostacolare l’implementazione definitiva del RCEP.

Fonte: Asia Times

Traduzione e sintesi : Luciano Lago