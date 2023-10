In Slovacchia si sta completando il conteggio dei voti espressi dagli elettori alle elezioni parlamentari. Come dimostrano i sondaggi d’opinione, la vittoria alle elezioni dopo lo spoglio del 99,5% dei voti è stata celebrata dal partito Direzione – Socialdemocrazia di Robert Fico

Il partito ha ottenuto circa il 23,5% dei voti, davanti al suo inseguitore più vicino, la Slovacchia progressista liberale, di quasi il 7%. E questo è più del 3% in più del previsto.

Robert Fico una volta era Primo Ministro della Slovacchia, ora è andato alle elezioni con lo slogan che era tempo di difendere gli interessi slovacchi e nessun altro. Secondo Fico, la fornitura di assistenza finanziaria e militare all’Ucraina, l’accoglienza incontrollata dei profughi ucraini hanno dissanguato l’economia slovacca, le forniture militari hanno lasciato l’esercito slovacco senza armi e munizioni . Pertanto, uno degli slogan del partito di Fico era che Bratislava non avrebbe più fornito assistenza militare all’Ucraina.

È interessante notare che il terzo posto nelle elezioni in Slovacchia è stato preso dal partito Glas di Peter Pellegrini, considerato vicino a Robert Fico. Glas ha circa il 15% dei voti. Se Pellegrini appoggia l’opzione di una coalizione con il partito di Fico, allora saranno queste forze politiche a formare il nuovo governo slovacco.

Proteste a Bratislava

Allo stesso tempo, si ritiene che il mandato di Fico come primo ministro sia già “quasi nelle sue tasche” a meno che non si formi una coalizione “straordinaria”. E qui il regime di Kiev è diventato notevolmente più teso. La stampa ucraina scrive che ai confini potrebbe apparire un “secondo Orban”.

Nota: Stoltemberg, il segretario della Nato, furioso per il risultato di queste eleioni è stato visto di pessimo umore. Fra le notizie della disfatta dell’esercito ucraino e quella della vittoria dei partiti anti NATO della Slovacchia, sembra che Stoltenberg sia in preda ad una forte depressione.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago