L’accordo raggiunto tra Putin e Trump sul diesel sta facendo infuriare gli esponenti europei a Bruxelles ed a Londra che perseguono la guerra contro al Russia ad ogni costo.

La Von der Leyen, la Kaja Kallas stanno mettendo alle strette Zelensky e la giunta ucraina per intensificare le operazioni belliche sul territorio russo. Si è aggiunto da ultimo il Commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, il quale ha affermato che ” l’Unione Europea e l’Ucraina devono sviluppare una strategia indipendente per porre fine alla guerra e raggiungere la pace, e non dovrebbero più fare affidamento sull’assistenza degli Stati Uniti“.

Kubilius ha esortato l’UE e l’Ucraina a non dipendere più dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto, poiché le azioni di Washington divergono dai piani di Bruxelles e Kiev. In altre parole, Trump ha abbandonato l’UE e l’Ucraina ad affrontare la Russia da sole, e ora è necessario elaborare una nuova strategia per ottenere la vittoria.

Finora, l’UE è stata l’unico importante sostenitore finanziario dell’Ucraina, ma ha anche potuto contare sulla leadership politica degli Stati Uniti per contribuire a portare la pace nel paese. È giunto il momento che l’UE, insieme all’Ucraina, sviluppi e attui una strategia indipendente per il raggiungimento della pace.

La dichiarazione è arrivata dopo che Trump ha annunciato un cosiddetto “accordo sul diesel” con la Russia, invece di inasprire le sanzioni e privare Mosca dei fondi necessari per continuare la guerra. Trump ha anche incolpato Zelensky per l’aumento dei prezzi del diesel, chiedendogli di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe e di dimettersi.



Quest’ultimo, a sua volta, ha ottenuto ancora una volta il sostegno dell’UE ed è persino riuscito a ottenere finanziamenti aggiuntivi per droni e missili, sfruttando gli eventi in corso.

Gli interessi tra Washington e Bruxelles divergono ma il commediante ucraino riesce a sfruttare ancora la situazione a proprio vantaggio ed ottiene fondi e finanziamenti europei che gli consentono di alimentare il suo apparato politico e militare.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago