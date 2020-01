Il Parlamento Iracheno decreta l’espulsione delle truppe USA dal paese. Trump minaccia sanzioni

da Redazione

Il Parlamento iracheno approva una risoluzione che chiede al governo di annullare la richiesta di assistenza degli Stati Uniti e porre fine alla presenza delle sue forze.

Questa domenica, i legislatori iracheni hanno deciso una simile misura in risposta all’aggressione guidata dagli Stati Uniti a Baghdad, la capitale dell’Iraq, che ha causato la morte del comandante della Forza Quds del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (CGRI) dell’Iran. , Il tenente generale Qasem Soleimani e il vice comandante delle Unità popolari di mobilitazione dell’Iraq (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo) , Abu Mahdi al-Muhandis e altri militari iraniani e iracheni.

Prima di adottare questa misura strategica, un totale di 170 deputati sciiti hanno appoggiato una mozione che chiedeva la fine dell’accordo con gli Stati Uniti. che legalizza la presenza della cosiddetta coalizione contro i terroristi dell’ISIL (Daesh, in arabo) nel paese arabo.

Inoltre, la mozione obbliga il governo iracheno a impegnarsi a rendere pubblico qualsiasi accordo che raggiungerà in futuro per quanto riguarda la presenza di consiglieri e addestratori militari stranieri e sottolinea che il numero di truppe che compongono il contingente che entra nella nazione deve essere reso pubblico.

Si esorta inoltre il governo di Baghdad a “porre fine a tutte le attività di qualsiasi forza straniera sul suo territorio e impedire che lo spazio aereo del paese venga utilizzato per qualsiasi scopo”.

Durante la sessione parlamentare per votare su questa misura, il primo ministro ad interim iracheno, Adel Abdul-Mahdi, ha chiesto ai legislatori di adottare misure urgenti per porre fine alla presenza di truppe straniere, in particolare quelle degli Stati Uniti.

“La fine della presenza di truppe straniere si adatta sia agli interessi degli Stati Uniti che a quelli dell’Iraq ” , ha affermato il premier iracheno, e in seguito ha sottolineato che lo stesso governo iracheno preferisce questa opzione nonostante tutte le difficoltà interne ed esterne. ciò potrebbe portare a questa posizione.

Secondo Abdul-Mahdi, gli omicidi del tenente generale Soleimani e Al-Muhandis erano “omicidi politici” organizzati da Washington, una questione non si adatta agli interessi dell’Iraq.

La morte del tenente generale Soleimani ha generato un consenso contro Washington, con una forte ondata antiamericana sia in Iraq che nel paese persiano. Diversi movimenti iracheni hanno considerato l’attacco di venerdì una “violazione della sovranità” del loro paese, quindi hanno invitato i loro combattenti a “essere preparati” per una battaglia imminente contro gli Stati Uniti.

Funerali generale Soleimani a Baghdad



L’Hezbollah iracheno ha promesso vendetta per l’aggressione americana

Le autorità persiane hanno marchiato, da parte loro, l’attacco come un “atto di terrorismo internazionale” e hanno messo in guardia i “criminali” degli Stati Uniti che si attendano una “dura vendetta” per l’omicidio del generale Soleimani, un eroe che riflette “il volto internazionale della Resistenza”.

L’Amministrazione Trump si è dimostrata molto delusa dalla decisione del Parlamento iracheno e ha minacciato dure sanzioni contro l’Iraq se il governo di questo paese confermerà la richiesta di ritiro delle truppe USA dal suo territorio.

Fonti: RT Actualidad Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago