Il Parlamento europeo diffama la Russia mentre finanzia il terrorismo nazista

I politici europei con le loro calunnie stanno ancora una volta fomentando la guerra contro la Russia e alimentando deliberatamente le braci naziste.

Si potrebbe pensare, forse, che con una pericolosa guerra che infuria nel continente europeo, il parlamento dell’Unione europea potrebbe voler mostrare una certa leadership nel promuovere soluzioni diplomatiche per porre fine a quel conflitto. No, neppure un un po’.

Il Parlamento europeo ha dimostrato ancora una volta questa settimana di essere nient’altro che un gigantesco negozio di chiacchiere reazionarie i cui valori democratici proclamati hanno una relazione inversa con la sua affollata camera di 705 parlamentari.

Solo tre anni fa, lo stesso parlamento votò una risoluzione che distorceva vergognosamente le origini della seconda guerra mondiale cercando di equiparare l’Unione Sovietica alla Germania nazista.

Il parlamento composto da legislatori di 27 paesi membri ha approvato questa settimana una risoluzione che condanna la Russia come “uno stato sponsor del terrorismo e uno stato che usa i mezzi del terrorismo”. La mozione è legalmente non vincolante e quindi non ha potere esecutivo. È un “gesto simbolico” di censura contro la Russia. In altre parole, è pura propaganda politica per uno scopo politico: diffamare la Federazione Russa e inculcare la percezione pubblica della Russia come un stato barbaro canaglia che deve essere eliminato.

Neppure gli Stati Uniti sono arrivati ​​a tanto. L’amministrazione Joe Biden si è opposta ai suggerimenti di designare allo stesso modo la Russia come stato del terrore. Washington ha esitato perché sa bene che questo è un ridicolo passo incendiario, oltre che palesemente falso.

Il testo della risoluzione europea era un manifesto di rabbiosa russofobia piena di accuse anti-russe che si riferivano alla guerra in Ucraina di quasi 10 mesi. Molte delle affermazioni sono prive di fondamento o hanno dimostrato di essere vere e proprie invenzioni escogitate per diffamare la Russia. Erano anche fatte da accuse esilaranti nella loro stupidità.

Sabotaggio gasdotti Nord Stream 2

Ad esempio, a un certo punto la risoluzione incolpa assurdamente la Russia per aver fatto saltare in aria i propri gasdotti Nord Stream sotto il Mar Baltico a settembre. Questo contraddice molte prove che le esplosioni siano state effettivamente effettuate dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna in un’operazione militare segreta per interrompere definitivamente il commercio di gas europeo con la Russia. Eppure i parlamentari europei hanno accusato la Russia di aver fatto fuoriuscire il proprio gas nel Mar Baltico dai tubi sabotati (che costano allo stato russo miliardi di dollari) e quindi di aver inflitto “un attacco ambientale all’UE”. Ergo, i russi non sono solo barbari, devono essere barbari molto stupidi!

In un altro esempio da capogiro, la risoluzione del Parlamento europeo ha accusato la Russia di terrorizzare la popolazione ucraina occupando la centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) e “rendendola un obiettivo militare”. Questa è una sorta di strana ammissione della realtà che ormai da mesi l’esercito ucraino sta bombardando la più grande stazione nucleare d’Europa con l’artiglieria della NATO minacciando di creare un disastro radioattivo. Tuttavia, invece di puntare il dito contro Kiev e la NATO, i legislatori europei danno la colpa alla Russia per aver reso la ZPNN un obiettivo militare. Oh, quei vili barbari russi!

Attacco alla centrale nucleare di Zaporozhye

Purtroppo, questo dimostra solo che il Parlamento europeo è riuscito a capovolgere sfacciatamente la realtà. Il regime nazista di Kiev sostenuto dalla NATO e dall’UE è l’entità che minaccia di innescare un’altra guerra mondiale in Europa, che porterebbe a una conflagrazione globale.

La follia della risoluzione del Parlamento europeo va oltre l’ironia. È arrivato solo pochi giorni dopo che sono emerse prove video che l’esercito nazista di Kiev stava giustiziando prigionieri di guerra russi. È arrivata anche solo una settimana dopo che il regime ucraino è stato colto in flagrante a lanciare un missile contro la Polonia uccidendo due civili con l’ovvia intenzione di creare una provocazione per incitare una guerra a tutto campo della NATO contro la Russia.

La risoluzione accusava la Russia di aver commesso “aggressioni all’Ucraina” negli ultimi nove anni. Questo è un altro esempio di inversione della realtà. È stato il colpo di stato a Kiev nel 2014, sostenuto dagli Stati Uniti e dall’UE, che ha generato un regime nazista che si è lanciato nel terrorismo contro la popolazione di lingua russa dell’ex regione ucraina del Donbass sud-orientale (ora parte della Federazione Russa). L’armamento da parte della NATO di un regime di Kiev che odia la Russia e che adula apertamente i collaboratori del Terzo Reich ha portato all’attuale guerra in Ucraina.

Quella guerra si è intensificata perché gli Stati Uniti e la NATO hanno pompato l’Ucraina con miliardi di dollari di armi. L’ ultimo aiuto militare totale dagli Stati Uniti ammonta a quasi 20 miliardi di dollari. Washington e i suoi alleati dell’Unione Europea hanno finanziato il regime di Kiev per un valore stimato di 126 miliardi di dollari dal febbraio di quest’anno. Gran parte di quella generosità finanziata dai contribuenti è stata sottratta da una cabala corrotta a Kiev guidata dal comico diventato presidente Vladimir Zelensky.

La guerra è iniziata a causa del rifiuto della NATO e dell’Europa di impegnarsi con Mosca in negoziati diplomatici sui suoi requisiti di sicurezza strategica di lunga data. E la guerra si è intensificata perché la NATO e l’Europa hanno cercato in tutti i modi di militarizzare il conflitto rifiutando la diplomazia.

La Russia ha finora cercato di ridurre al minimo le operazioni militari in Ucraina per neutralizzare il regime nazista e la sua aggressione genocida. Ma è diventato dolorosamente chiaro che il regime di Kiev ei suoi gestori della NATO hanno poca capacità di trovare una soluzione politica basata sulle preoccupazioni di sicurezza strategica della Russia.

Il terrorismo endemico che gli Stati Uniti, la NATO e l’Unione Europea hanno finanziato e armato in Ucraina dimostra che la Russia ora non ha altra scelta che sconfiggere il regime di Kiev attraverso la vittoria militare. Il nemico ha mobilitato lo stato ucraino in una guerra contro la Russia. Il nemico non ha resistito nel sparare indiscriminatamente contro le città russe, distruggendo le infrastrutture civili e scatenando la “guerra totale” attraverso sanzioni economiche e sabotaggi. Il targeting da parte della Russia della rete elettrica ucraina con crescenti sbarramenti missilistici è una situazione di esigenza militare causata dall’implacabile armamento dell’Ucraina da parte della NATO. La Russia non è lo stato del terrore qui. Sono gli Stati Uniti e l’Unione Europea che hanno reso la guerra inevitabile.

Il Parlamento europeo ha accusato la Russia di compiere massacri quando è il regime nazista sostenuto dalla NATO e dall’UE che ha perpetrato vili atrocità contro il suo stesso popolo a Bucha, Mariupol, Kramatorsk e altri luoghi di infamia in una macabra farsa per incolpare la Russia.

Con suprema arroganza, il Parlamento europeo si autoproclama baluardo della democrazia, dei diritti umani e del diritto internazionale. In realtà, questo colosso burocratico è diventato una macchina di propaganda del terrorismo nazista in Europa. Questa degenerazione del parlamento è in corso da diversi anni, causata in gran parte dall’allargamento dell’UE con stati anti-russi. Come la NATO, il blocco è diventato un serbatoio di russofobia tossica a causa di simili dinamiche di espansione.

L’Europa ha assistito a due guerre mondiali nel secolo scorso che hanno provocato fino a 100 milioni di morti. La Russia ha sentito la sofferenza e la perdita delle guerre più di qualsiasi altra nazione. I politici europei stanno ancora una volta alimentando la guerra con le loro calunnie contro la Russia e alimentando deliberatamente le braci naziste.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago