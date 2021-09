Il Parlamento europeo dei lacchè degli Stati Uniti in un attacco incontrollato alla Russia

27 settembre 2021 – ” Information Clearing House – ” – Proprio mentre la Federazione Russa si recava alle urne per le elezioni legislative questo fine settimana, il Parlamento europeo ha lanciato un attacco senza precedenti alla sovranità della Russia.

Circa il 74% dei 669 membri del parlamento europeo (MEP) ha votato giovedì per approvare un rapporto che richiede una serie impressionante di mosse ostili verso la Russia. L’enorme ironia qui è che ciò equivale a un’ingerenza grossolana ed esplicita negli affari interni della Russia da parte dell’Unione europea. Questa aggressione è ciò di cui l’UE accusa la Russia senza alcuna prova credibile.

(Avviso di credibilità: ricorda che il parlamento europeo è la stessa camera disdicevole che ha votato due anni per distorcere la storia della seconda guerra mondiale insinuando che l’Unione Sovietica fosse in parte responsabile dell’inizio della conflagrazione insieme alla Germania nazista.)

Un tema particolarmente offensivo nell’ultimo rapporto è l’accusa che le elezioni russe che si terranno questo fine settimana non saranno legittime. Questo era ancora prima che avessero luogo! E in tal caso esorta l’Unione europea a non riconoscere il nuovo parlamento russo che emergerà dalle urne. Questo è un modo incredibilmente idiota per sabotare ulteriormente le relazioni già logore tra l’UE e il suo più grande vicino europeo. È un atto di aggressione gratuito.

Ciò che è doppiamente offensivo è che la Russia afferma di avere prove sostanziali che gli Stati Uniti e i suoi alleati europei hanno interferito nelle elezioni russe finanziando pseudo gruppi di opposizione e presunti monitor elettorali. Uno di questi monitor è Golos, finanziato dall’USAID e dal National Endowment for Democracy con sede negli Stati Uniti, entrambi fronti della CIA. Quando poi le autorità elettorali russe limitano le attività sovversive di tali gruppi, americani ed europei condannano “elezioni ingiuste”. Questo è ciò che può essere chiamato una profezia che si autoavvera.

Una piccola grazia è che il voto del Parlamento europeo non è vincolante, il che significa che può essere ignorato dall’esecutivo della Commissione europea e da uno qualsiasi dei 27 stati membri del blocco. E ignorare una mossa così provocatoria è ciò che dovrebbero fare se le relazioni tra l’UE e la Russia non devono precipitare in ulteriori turbolenze.

Ciononostante, l’attacco dei legislatori europei alla Russia merita una netta condanna. In un momento in cui le tensioni internazionali stanno diventando sempre più gravi e conflittuali, è disprezzabile che il Parlamento europeo promuova una politica ostile nei confronti della Russia (e della Cina). Il dialogo, la diplomazia e il diritto internazionale sono minati da richieste incontrollate di azioni contraddittorie. Il Parlamento europeo è criminalmente irresponsabile.

La retorica nel rapporto di 32 pagine approvato dal Parlamento europeo è irrazionale, intemperante e incendiario. Si riferisce ripetutamente al governo russo come al “regime di Putin” e accusa lo stato russo di “reprimere” la propria popolazione e di essere una “minaccia” per i vicini europei.

Il rapporto è un voluminoso testo agitprop che si addice a una distorsione temporale della Guerra Fredda che sostiene che l’UE “dovrebbe controbilanciare gli sforzi di Russia e Cina per indebolire la democrazia in tutto il mondo e destabilizzare l’ordine europeo”.

Questo mentre gli Stati Uniti e i loro alleati europei della NATO costruiscono forze militari ai confini della Russia e mentre gli Stati Uniti questa settimana hanno istituito una nuova alleanza militare – nota come AUKUS – con la Gran Bretagna e l’Australia che è un’audace provocazione alla sicurezza della Cina.

Purtroppo, il clima geopolitico è quello in cui il mondo sta scivolando pericolosamente verso la guerra. E con sua assoluta vergogna, il Parlamento europeo – presumibilmente un bastione della democrazia e dello stato di diritto – sta spingendo incautamente questa dinamica distruttiva.

Alcune altre dichiarazioni ostili scelte nella relazione del Parlamento europeo sono le richieste all’UE di frenare le importazioni di energia dalla Russia in modo da “porre fine alla dipendenza dal petrolio e dal gas russi”; chiede all’UE di isolare la Russia dai sistemi bancari internazionali; e chiede all’UE di rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti e altri partner che la pensano allo stesso modo per “difendere la democrazia a livello globale”.

Quest’ultimo è particolarmente ridicolo dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato i cosiddetti alleati europei a secco con il loro ritiro unilaterale dall’Afghanistan. Anche questa settimana, la mossa degli Stati Uniti per formare una nuova alleanza militare con l’Australia, fornendo a quest’ultima sottomarini a propulsione nucleare, ha fatto urlare la Francia per essere stata “pugnalata alle spalle” da Washington a causa della perdita di Parigi di un contratto navale da $ 50 miliardi con Canberra.

I legislatori europei stanno votando come patetici lacchè degli Stati Uniti nonostante l’Europa sia trattata più e più volte come un semplice vassallo.

Mick WaLLACE

Mick Wallace, un eurodeputato irlandese indipendente che questa settimana ha votato contro il rapporto anti-Russia, ha affermato che i suoi colleghi legislatori europei seguono servilmente un’agenda statunitense e non agiscono nell’interesse dei cittadini europei.

“Gli Stati Uniti hanno un interesse acquisito nel creare un cuneo tra l’UE e la Russia, di tipo finanziario. E purtroppo in questo momento, l’UE non ha il coraggio di opporsi agli americani e seguire i loro migliori interessi”, ha commentato Wallace.

“Il voto contro la Russia non è stata una sorpresa”, ha aggiunto. “La retorica anti-russa sta crescendo da oltre due anni. È principalmente guidato dagli Stati Uniti, che hanno trovato facile persuadere alcuni Stati membri dell’UE a seguire i loro ordini. Ovviamente, gli Stati baltici sono più che disposti a conformarsi, così come la Polonia, gli scandinavi e alcuni paesi dell’Europa orientale”.

Tuttavia, Wallace ha sostenuto che il voto di maggioranza è in gran parte privo di significato nella realtà pratica.

Ha detto: “È importante ricordare che mentre molti degli eurodeputati tedeschi e francesi votano con gli Stati baltici, la Polonia, eccetera, per loro si tratta di un gioco da ragazzi, piuttosto che di intenti seri. Soprattutto per i tedeschi che vedono il senso di avere un buon rapporto con la Russia, ma con le proprie elezioni in arrivo, ora non è il momento di fare questo argomento”.

Ecco il kicker però. L’Unione europea sta affrontando una crisi di autorità di governo tra i suoi 500 milioni di cittadini. E non c’è da meravigliarsi se così tanti dei suoi parlamentari sono codardi, ipocriti e servono una potenza straniera contro gli interessi dei propri cittadini, mettendo a repentaglio la loro sicurezza e la loro pace.

Fonte :Information clearing house

Traduzione: Luciano Lago