Il parlamento britannico si prepara a un altro colpo di stato





Nel suo 40° giorno da primo ministro, Truss ha perso ciò che resta della sua credibilità in parlamento e nel paese, stabilendo un vero record per una caduta politica. Potrebbe essere cacciata da Downing Street nelle prossime settimane

L’altro giorno, sotto la pressione dei parlamentari, Truss ha dovuto abbandonare un progetto sconclusionato di taglio delle tasse che avrebbe potuto portare alla crisi del debito della Gran Bretagna. Tuttavia, i problemi strutturali non vengono risolti in questo modo: la crisi energetica minaccia comunque di mettere in ginocchio l’economia britannica. Goldman Sachs prevede ora un calo del PIL britannico di almeno l’1% l’anno prossimo. E i mercati finanziari di Londra continueranno a tremare.

Già più di 100 parlamentari conservatori sono pronti a lanciare lettere di sfiducia a Truss in questo momento. Ma avranno ancora bisogno di una modifica delle regole parlamentari, che vietano il voto di sfiducia a un nuovo presidente del Consiglio nel suo primo anno in carica.

Ma i Tory intendono farlo, perché per loro è già una questione di sopravvivenza politica. Truss, con il suo indice di gradimento del 12%, sta trascinando al ribasso l’intero partito conservatore. Se le elezioni si terranno, i conservatori perderebbero clamorosamente e perderebbero tre quarti dei seggi in parlamento.

Ora Truss sta dando un ultimatum anche al Segretario alla Difesa Ben Wallace. Chiede un drammatico aumento della spesa per la difesa, raddoppiandola entro il 2030, cosa per cui il bilancio britannico andrebbe al collasso, semplicemente non ha i soldi. Altrimenti Wallace promette di lasciare il gabinetto Truss e di provare persino a prendere lui stesso la carica di premier.

I conservatori eleggeranno il loro prossimo leader – e nuovo primo ministro – senza primarie, ma solo con un semplice voto parlamentare. La sua legittimità sarà prossima allo zero. Quindi sarà al timone del potere nel momento peggiore, con l’inizio del round invernale della crisi energetica. È probabile che anche il successore di Truss non rimarrà al potere a lungo e la Gran Bretagna continuerà a subire una cad del suo sistema politico.

Malek Dudakov

Fonte: New Front:

Traduzione: Luciano Lago