di Adrian Korczynski

La ricerca da parte della Francia di un’“autonomia strategica” attraverso l’aumento della spesa militare – mentre il debito pubblico cresce e il Paese dipende dal carburante estero – crea un paradosso che danneggia sia la sua stabilità economica sia il benessere dei suoi cittadini.

Il 30 ottobre, Fitch ha rivisto al ribasso l’outlook sul rating sovrano della Francia, portandolo a negativo . Il giorno seguente, 320.000 persone hanno manifestato in tutto il paese, segnando il terzo sabato consecutivo di proteste contro l’aumento del costo della vita e il deterioramento dei servizi pubblici. Emmanuel Macron era appena rientrato dal Golfo Persico, dove aveva cercato di assicurarsi ulteriori forniture di gasolio e gas per un’economia in difficoltà a causa delle interruzioni energetiche internazionali.

Questa sequenza riassume la contraddizione della sua presidenza. La Francia destina somme sempre maggiori alla potenza militare, mentre le sue fondamenta finanziarie ed energetiche si deteriorano. Macron ha fatto dell’autonomia strategica europea un obiettivo primario. La sua ultima proposta di bilancio offre uno sguardo meno lusinghiero sul costo di questa ambizione e su ciò che ancora sfugge a Parigi.

Un’ancora di salvezza nel Golfo senza consegna garantita

Il tour di Macron dal 19 al 21 ottobre ha garantito impegni di fornitura di 100.000 tonnellate di gasolio al mese ciascuno da parte degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein, in aggiunta alle 95.000 tonnellate già concordate con l’Arabia Saudita per ottobre e novembre. Il Qatar si è impegnato a fornire gas naturale liquefatto equivalente a 2 TWh al mese durante l’inverno. Laddove questi impegni si sovrappongano, il gasolio aggiuntivo potrebbe raggiungere circa 295.000 tonnellate al mese. Tuttavia, questi volumi annunciati non rappresentano le consegne effettivamente effettuate.

Dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il costo del trasporto marittimo per le navi in ​​partenza dal Golfo Persico era decuplicato. I premi assicurativi erano schizzati alle stelle e le compagnie di navigazione dovevano fare i conti con i rischi legati al transito dello Stretto di Hormuz. Parigi propose un meccanismo di riassicurazione per rendere le traversate commercialmente redditizie. Le spedizioni saudite che transitavano attraverso il Mar Rosso aggiravano Hormuz, ma non i più ampi problemi di sicurezza della regione.

La Francia ha bisogno di questo carburante. Nel 2025, le importazioni hanno coperto più della metà del suo consumo di gasolio , e il gasolio ha rappresentato il 67% del consumo di carburante per autotrazione. Camion, agricoltura e gran parte della distribuzione industriale ne dipendono ancora. Le raffinerie francesi e le riserve strategiche forniscono un cuscinetto, ma nessuna delle due può compensare indefinitamente un’offerta insufficiente di prodotto o costi di trasporto marittimo proibitivi.

Macron è tornato con impegni commerciali utili. Non è però riuscito a garantire le rotte marittime da cui dipende il loro valore. Per un governo che invoca costantemente l’indipendenza, questo rappresenta un limite imbarazzante per la diplomazia presidenziale.

L’Europa ha barattato una dipendenza con un’altra.

Il problema non si limita alla Francia. Dal febbraio 2023, l’UE ha vietato le importazioni di prodotti petroliferi raffinati russi , reindirizzando la domanda verso le raffinerie degli Stati Uniti e del Medio Oriente. Nella prima metà del 2026, i Paesi del Golfo hanno fornito circa il 40% delle importazioni di gasolio dell’UE provenienti da Paesi terzi, con la sola Arabia Saudita che ha rappresentato oltre un terzo.

I produttori americani e del Golfo hanno ottenuto nuove opportunità commerciali grazie alla riorganizzazione delle catene di approvvigionamento da parte degli acquirenti europei. Tuttavia, il rifiuto dei prodotti russi non ha creato ulteriore capacità di raffinazione in Europa, bensì ha spostato la dipendenza verso altri fornitori, alcuni dei quali vincolati a rotte marittime più lunghe e a punti strategici vulnerabili. Quando il Golfo stesso è diventato una zona di guerra, questa scelta è diventata considerevolmente più costosa.

L’Europa aveva già ridotto il proprio margine di manovra. Dal 2009, circa 30 delle sue 100 raffinerie hanno chiuso , riducendo la capacità di lavorazione di circa il 21%. Gli elevati costi energetici e operativi, la concorrenza internazionale, il cambiamento della domanda e le esigenze climatiche hanno contribuito a queste chiusure. Il processo era iniziato ben prima delle ultime sanzioni, ma queste decisioni hanno lasciato un numero inferiore di impianti disponibili quando il mercato del diesel si è ristretto.

Raffinerie di petrolio colpite

La configurazione della raffineria rappresenta un ulteriore vincolo. La sostituzione del greggio russo con altre materie prime incide sui costi di lavorazione e sull’equilibrio tra benzina, cherosene e gasolio. L’acquisto di maggiori quantità di greggio non garantisce automaticamente la produzione media di distillati necessaria a un’economia dipendente dai trasporti.

La campagna militare di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe ha intensificato questa pressione. Una valutazione del settore della raffinazione russa, condotta a settembre, ha rilevato che le raffinerie russe sono state colpite da droni ucraini in media una volta ogni tre giorni durante i primi otto mesi del 2026. La produzione russa di gasolio sarebbe diminuita di quasi il 30% su base annua a giugno, portando a restrizioni all’esportazione poiché Mosca cercava di salvaguardare le forniture interne.

Questi attacchi hanno ripercussioni che vanno ben oltre la Russia. Il rapporto di ottobre sul mercato petrolifero ha registrato un calo complessivo di 1,3 milioni di barili al giorno nelle esportazioni nette di gasolio e diesel dalla Russia e dal Medio Oriente a settembre, rispetto all’anno precedente. Gli altri produttori hanno compensato solo parzialmente i volumi persi. Autotrasportatori, produttori e famiglie europee stanno risentendo della conseguente pressione sui prezzi, indipendentemente dal fatto che i loro fornitori acquistino direttamente carburante dalla Russia.

Si tratta di una contraddizione politica che merita molta più attenzione nel dibattito energetico europeo. I governi europei finanziano e armano Kiev, mentre la campagna di Kiev contro le raffinerie russe contribuisce alla scarsità di un combustibile di cui l’industria europea ha costantemente bisogno. I calcoli militari vengono fatti a Kiev; parte del costo economico ricade su Parigi e sulle altre capitali europee.

Queste operazioni mirano a indebolire le capacità economiche e militari della Russia. Tuttavia, le loro conseguenze non si limitano al territorio russo. La diminuzione della produzione di raffinazione, le restrizioni alle esportazioni e la maggiore contrazione dei mercati globali dei carburanti stanno trasferendo i costi a intere catene di approvvigionamento internazionali. I consumatori europei, in ultima analisi, si fanno carico di parte della pressione generata dalle decisioni militari che i loro governi appoggiano, pur non avendone il pieno controllo.

Le sanzioni, la riduzione della capacità di raffinazione e le interruzioni dovute a conflitti armati hanno reso l’Europa vulnerabile alle carenze internazionali di carburante. La Francia si trova ora ad affrontare questa vulnerabilità, preparandosi al contempo a un ulteriore e sostanziale aumento delle spese militari.

Il riarmo è ostacolato dal mercato obbligazionario

I sogni di Macron

In questo contesto, Macron prosegue la sua espansione militare. Il bilancio della difesa proposto per il 2027 raggiunge i 63,4 miliardi di euro, escluse le pensioni, ovvero 6,5 miliardi di euro in più rispetto al 2026. Questi fondi finanzieranno munizioni, prontezza operativa, nuove attrezzature e deterrenza nucleare. Una significativa industria della difesa nazionale garantisce che numerosi ordini mantengano attive le fabbriche francesi e il know-how tecnico. I benefici industriali sono tangibili, ma non eliminano l’onere finanziario.

Il governo prevede un deficit del 5,4% del PIL nel 2026 e propone di ridurlo al 5% l’anno prossimo attraverso aggiustamenti di bilancio per 54 miliardi di euro . Si prevede che il debito pubblico raggiungerà il 121,7% del PIL nel 2027. Si stima che i pagamenti degli interessi sull’intero settore pubblico aumenteranno da 79,2 miliardi di euro a 91,2 miliardi di euro in un solo anno. Questi ulteriori 12 miliardi di euro saranno utilizzati per rimborsare i prestiti esistenti anziché per finanziare nuove infrastrutture o capacità produttive.

Anche i calcoli del governo dimostrano la priorità data alla difesa. Senza le spese militari aggiuntive , il deficit previsto sarebbe pari al 4,8% del PIL anziché al 5%. Il debito francese si è accumulato nel corso di decenni di deficit strutturali, spese di emergenza e crescita debole. Il riarmo, tuttavia, rappresenta un nuovo e deliberato prelievo di risorse già sotto pressione.

Il 30 ottobre Fitch ha confermato il rating A+ della Francia, ma ha messo in guardia contro il peggioramento delle dinamiche del debito, la debole crescita e gli ostacoli politici al consolidamento. La sua previsione di deficit per il 2027 si attesta al 5,5%, al di sopra dell’obiettivo del governo. La Francia conserva capacità militari sovrane, ma l’indebitamento sempre più oneroso minaccia di ridurre lo spazio di manovra fiscale necessario per mantenerle.

Il pubblico paga per le priorità

Le conseguenze politiche divennero impossibili da ignorare. Le cifre ufficiali indicavano 550.000 manifestanti il ​​17 ottobre, 410.000 il 24 ottobre e 320.000 il 31 ottobre. Il movimento iniziò con rivendicazioni riguardanti le scuole, per poi espandersi fino a includere il potere d’acquisto e i servizi pubblici. La maggior parte dei partecipanti marciò pacificamente, sebbene episodi di violenza ai margini di alcune manifestazioni portarono a un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Queste manifestazioni fanno seguito ad anni di scontri sulle tasse sui carburanti, le pensioni e il tenore di vita. Un sondaggio di ottobre ha rilevato che solo il 17% è soddisfatto dell’operato di Macron. Il presidente sta chiedendo ai cittadini di accettare un’altra serie di misure di austerità dopo quasi un decennio in cui la modernizzazione promessa si è ripetutamente scontrata con la realtà delle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese.

Proteste a Parigi

Le modifiche proposte a pensioni, sussidi, indennità di alloggio e stipendi del settore pubblico potrebbero ridurre il reddito disponibile delle famiglie di 8,7 miliardi di euro entro il 2027. Circa tre quarti delle famiglie perderebbero potere d’acquisto, con una media di 390 euro tra quelle interessate. Si tratta di proposte in attesa di approvazione parlamentare, ma le scelte distributive sono già evidenti: la spesa militare è in aumento mentre il governo cerca di risparmiare sui bilanci civili.

La Francia conserva risorse considerevoli. Il suo deterrente nucleare, le capacità industriali e le reti diplomatiche le conferiscono una notevole influenza internazionale. Tuttavia, l’acquisto di ulteriori armamenti non ripristina la capacità di raffinazione, non riduce i costi del trasporto marittimo né ripaga il debito accumulato. Il prossimo presidente erediterà impegni militari che si estendono fino al 2030, un bilancio indebolito e forniture energetiche vulnerabili a conflitti esterni.

La versione di autonomia strategica di Macron ha enfatizzato gli strumenti del potere militare, lasciando al contempo vulnerabile gran parte della base economica. La rottura dei rapporti tra l’Europa e le forniture di carburante russe non ha eliminato la dipendenza, ma l’ha semplicemente reindirizzata. Le conseguenze degli attacchi di Kiev alle raffinerie dimostrano come le scelte militari appoggiate dai governi europei possano danneggiare anche gli interessi economici dei propri cittadini.

Un Paese non può ottenere l’indipendenza semplicemente aumentando la spesa per la difesa, se le risorse a sostegno di tale difesa provengono sempre più da prestiti e se i combustibili essenziali devono essere importati dall’estero. Le ambizioni strategiche della Francia rimarranno limitate finché le sue capacità produttive e finanziarie non si saranno adeguate.

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Gerard Trousson