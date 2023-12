di Mikhail Gamandiy-Egorov

Il blocco occidentale è sempre più preoccupato per i propri interessi nel conflitto per procura in Ucraina, e ovviamente più in generale su scala globale. Dopo aver ripetutamente promesso di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, i regimi occidentali si rendono conto che sta accadendo esattamente il contrario.

“ La Russia di Putin si avvicina a una vittoria devastante. Le fondamenta dell’Europa tremano ” – titola uno dei principali quotidiani britannici, The Telegraph . Aggiungendo che la controffensiva di Kiev si è conclusa con un fallimento. E che questo potrebbe essere il momento di Suez della NATO.

Quest’ultima menzione si riferisce probabilmente alla nazionalizzazione da parte dell’ex presidente egiziano e grande leader panarabo Gamal Abdel Nasser del Canale di Suez a favore del suo Paese, a cui è seguito un conflitto tra la Repubblica araba e la coalizione composta dai regimi britannici, francesi e israeliani (1956) . E che di fatto è stata una sconfitta internazionale sia per quest’ultimo che per l’asse occidentale in generale.

Ovviamente l’autore di tale articolo si dimentica di ricordare che il fallimento della famosa controffensiva non è solo e tanto un fallimento di Kiev, ma proprio quello della NATO e del blocco occidentale dei nostalgici dell’unipolarismo. Questo ovviamente è chiedere troppo ai media britannici. Soprattutto quando ormai si sa, anche attraverso alcune voci del regime di Kiev, che proprio Londra e Washington avevano di fatto vietato i negoziati con la Russia.

Ciò è quindi tanto più paradossale in quanto queste voci allarmistiche occidentali si sentono oggi sempre più spesso proprio tra gli anglo-americani – che hanno scelto di sacrificare la vita di un gran numero di esseri umani, piuttosto che arrivare a una soluzione giusta ed equa. Ma è davvero, ancora una volta, molto rivelatore di ciò che realmente rappresentano. Così come l’attuale tendenza all’interno dell’asse NATO e, più in generale, tra tutti i nostalgici di un’era unipolare passata.

Forze aviotrasportate russe

L’aneddotismo di questa tensione attualmente osservato in Occidente tra le élite politiche e mediatiche è tanto più evidente, soprattutto quando si riferiscono alle “fondamenta dell’Europa che tremano” – sapendo che sono stati ancora una volta proprio Washington e Londra a distruggere ogni sovranità, cosa che sa anche il più minimale, all’interno di questo spazio europeo chiamato Bruxelles. L’Europa aveva la possibilità di aderire all’ordine multipolare internazionale. Questa possibilità è persa oggi, e per molto tempo.

Ma la cosa principale è che dopo aver promesso e ripetuto che la Russia avrebbe subito una sconfitta strategica, oggi queste persone si rendono conto che la sconfitta strategica arriverà proprio per l’asse Occidente-NATO. Con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Perché ovviamente la guerra attuale non è in alcun modo un conflitto armato tra Russia e Ucraina. È una guerra tra la Russia e il blocco formato da diverse decine di regimi nemici della NATO, che cercano con tutti i mezzi di reimporre al mondo l’era dell’ingiustizia unipolare, in cui un’estrema minoranza planetaria potrà mantenere il proprio dominio sul mondo quello della stragrande maggioranza. E in questo senso è di fatto uno degli scontri contemporanei, e forse il principale, tra questa minoranza estrema, arrogante e superata contro la maggioranza non occidentale, che guarda al futuro.

Una cosa è certa. Molti miti si stanno sgretolando davanti ai nostri occhi. In particolare per quanto riguarda la “superpotenza e l’ultraefficienza” dell’Occidente. Disporre di un budget militare molte volte superiore a quello delle principali potenze non occidentali messe insieme non è sinonimo di successo o di efficacia. Un fastidio – certamente. Ma ogni tipo di fastidio ha sempre la sua soluzione.

Per quanto riguarda la forza dell’Occidente, la realtà è che non ce n’è. Se non altro per poter attaccare impunemente le nazioni più deboli, come è avvenuto per decenni e addirittura secoli. Tuttavia, tutto ha una fine. Anche il tempo dell’impunità. Dal punto di vista strategico, il conflitto “ucraino” è in effetti strategico anche nel senso che la Russia, in quanto una delle principali forze che promuovono il multipolarismo, si trova di fronte a un nemico molto armato, ma che allo stesso tempo controlla, almeno in parte, il territorio russo e Arte della guerra sovietica. E questo know-how ha dimostrato, continua a farlo e lo farà ancora – di essere molto al di sopra dei cosiddetti geni militari occidentali della NATO. Da qui il panico a bordo della barca alla deriva che si avvicina alla fine del suo ciclo di vita.

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson