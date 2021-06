Il Pakistan non permetterà agli Stati Uniti di effettuare operazioni in Afghanistan dal suo territorio

Il presidente pakistano Imran Khan ha dichiarato ad Axios in un’intervista trasmessa domenica che la CIA “non sarà assolutamente in grado” di operare dal suolo pakistano dopo che gli Stati Uniti avranno completato il ritiro dall’Afghanistan entro la fine dell’anno.

Il direttore della CIA William Burns e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno visitato il Pakistan negli ultimi mesi per discutere di una cooperazione continua. Tuttavia, il governo pakistano ha respinto tutti i tentativi di raggiungere un compromesso.

La Pakistan Interservice Intelligence Agency (ISI) è stata la porta di Washington per l’Afghanistan per decenni prima dell’invasione degli Stati Uniti nell’ottobre 2001, fornendo una strada attraverso la quale gli Stati Uniti potevano incanalare il sostegno finanziario e materiale ai membri delle tribù afgane, combattendo il governo socialista afghano e i suoi alleati sovietici negli anni ’80, compresi quelli che in seguito sono diventati i talebani, e poi i gruppi che hanno resistito al governo talebano che è salito al potere dopo il crollo del governo socialista nel 1996.

Secondo il New York Times, gli Stati Uniti stanno nuovamente cercando delegati in Afghanistan da sostenere dopo il ritiro delle ultime forze statunitensi l’11 settembre, a quanto pare riflettendo la convinzione che i talebani, ora fuori potere, non prenderanno sul serio le affermazioni che il governo afghano sostenuto dagli Stati Uniti crollerà rapidamente di fronte a una rinnovata offensiva talebana.

Mentre gli Stati Uniti e i talebani hanno raggiunto un accordo di pace nel febbraio 2020 per gli Stati Uniti per porre fine alla loro occupazione ventennale del paese e ritirare i restanti soldati, un accordo simile tra i talebani e il governo afghano si è rivelato più difficile da raggiungere.

Tuttavia, sebbene Islamabad non coopererà più con gli Stati Uniti, il presidente afghano Ashraf Ghani ( nella foto in alto) ha indicato che la sua amministrazione potrebbe chiedere il suo aiuto per raggiungere la stabilità senza gli Stati Uniti.

Truppe USA in ritirata dall’Afghanistan

“La pace si deciderà principalmente a livello regionale e credo che siamo in un momento cruciale di ripensamento. È prima di tutto una questione di convincere il Pakistan a partecipare”, ha detto Ghani a Der Spiegel il mese scorso.

“Gli Stati Uniti ora giocano solo un ruolo minore. La questione della pace o dell’ostilità è ora nelle mani del Pakistan”, ha aggiunto.

Fonte: Al Manar

Traduzione: Luciano Lago