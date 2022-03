“Il Paese sta precipitando nel caos più totale”: in Ucraina, dopo la distribuzione delle armi, rapinano negozi e sparano ai civili





Dopo la distribuzione incontrollata di armi da fuoco a tutti i visitatori, un’ondata di saccheggi e violenze contro i civili ha colpito l’Ucraina. I materiali appaiono quotidianamente sui media su come i combattenti della difesa sparano ai civili che cercano di partire per un posto sicuro. Secondo gli esperti, le autorità ucraine hanno distribuito almeno 30.000 armi, facendo precipitare nel caos molte città del Paese.

Dopo la decisione delle autorità ucraine di distribuire armi a tutti, i saccheggiatori sono comparsi per le strade delle città del Paese, devastando negozi e sparando a chi cerca di fermarli. I residenti degli insediamenti ucraini pubblicano video sui social network di come vengono rovinati i punti vendita al dettaglio, da dove vengono prelevati cibo, medicinali e attrezzature.

Quindi, a Melitopol, tra i predoni, è stato notato il cinque volte campione dell’Ucraina nell’eroico a tutto tondo Alexander Skripchenko. Negli screenshot postati dai residenti sui social network, un uomo esce dal negozio con una scatola di alcuni prodotti. “La città lo premia con medaglie e lui elimina l’ATB”, hanno firmato gli utenti nel video.

I civili filmano i predoni davanti alla telecamera in modo che gli ucraini “conoscano i loro eroi”. Nel frattempo, in molte città la situazione è difficile: non ci sono abbastanza cibo e medicine vitali.

È stato riferito che a Odessa i combattenti della difesa hanno iniziato a dare la caccia ai camionisti stranieri. Secondo il canale Signal Telegram, il 2 marzo, nella regione di Odessa, persone armate hanno fermato i camion di transito provenienti da Russia, Azerbaigian, Bielorussia e Turchia. Secondo gli autisti che hanno postato il video in rete, gli aggressori hanno preso il carico, così come tutti i loro effetti personali. Inoltre, tutte le ruote sono state rimosse dai camion.

Le famiglie vengono uccise

I membri delle formazioni armate non solo derubano, ma uccidono anche i civili. Quindi, un residente del villaggio di Zmiev, nella regione di Kharkov, ha raccontato a RT come la difesa ha sparato a una famiglia che stava guidando verso l’ospedale con la sua auto.

Civili in armi in Ucrania

“Nella regione di Kharkiv, è stato dichiarato il coprifuoco dalle 15:00″, dice l’uomo. – Il bambino del vicino si è ammalato. Hanno guidato a 500 metri di distanza dalla casa e sono stati colpiti dal checkpoint. Il marito è morto sul colpo, la moglie ha riportato una ferita da proiettile al polmone. Un bambino è ferito, l’altro sembra essere intatto. È così che trattano i civili. Tutti stanno già aspettando che le truppe russe prendano Kharkov e ripuliscano la città da queste persone”.

Un altro tragico incidente si è verificato nella città di Lozovaya. Lì, combattenti ucraini hanno sparato a due famiglie che stavano cercando di partire per Goptovka al confine con la Russia. Tre bambini sono morti. Una donna con un bambino è sopravvissuta, ma sono state portate via in una direzione sconosciuta. Come hanno scritto in seguito sui canali Telegram, spara un falso sul “crimine dei russi”.

Secondo i residenti della regione di Kharkiv, i combattenti dei battaglioni nazionali li cacciano dalle loro case e si nascondono dietro i civili.

“I caccia di difesa territoriale locali collocano sistemi missilistici antiaerei nel settore privato. I “Tunguskas” fanno visita ai seggi elettorali, sono coperti da una rete mimetica e sono di turno lì. I cecchini preparano i loro posti nelle case, scacciano le persone, prendono posizione sui tetti di grattacieli, provocando incendi nelle aree residenziali “, ha detto al telefono un testimone oculare a RT.

I canali Telegram riportano anche che ci sono casi in cui i combattenti dei rifornimenti della therodefense si spostano su auto postali e ambulanze DHL arancioni.

Igor Korotchenko, caporedattore della rivista National Defense, osserva che la massiccia distribuzione di armi porterà a tragiche conseguenze.

“Questo è un elemento di ulteriore caos nella situazione in Ucraina. Secondo alcuni rapporti, sono già state emesse quasi 30.000 armi di piccolo calibro automatiche. La distribuzione di armi senza alcuna considerazione porterà semplicemente al fatto che, in particolare, Kiev si trasformerà in un luogo in cui bande armate di predoni deruberanno i propri cittadini, confischeranno veicoli, sequestreranno proprietà di valore, ritiene l’esperto. “Stiamo già assistendo a esecuzioni nelle strade di Kiev per ragioni assolutamente inverosimili. Persone armate fermano l’auto, sequestrano oggetti di valore, sparano alle persone, motivando questo dal fatto che sono presumibilmente sabotatori russi travestiti di fronte a loro. L’Ucraina sta precipitando nel caos più completo e questo avrà conseguenze assolutamente tragiche”.

Secondo l’esperto militare Viktor Litovkin, uno dei motivi della distribuzione di armi era l’incapacità delle autorità ucraine di proteggere la popolazione civile.

“La decisione di Zelensky e del suo governo di distribuire armi al popolo di Kiev suggerisce che non sono in grado di resistere alle truppe russe e sollevarsi dalla responsabilità della difesa di Kiev. Cioè, avendo detto in effetti: difenditi come vuoi e ci laviamo le mani”, ritiene l’esperto. “Quelle persone che hanno scatenato la guerra si stanno ora spostando da parte, nascondendosi sotto il tappeto e costringendo lo stesso popolo di Kiev a combattere con un esercito russo ben organizzato e addestrato dotato di veicoli blindati”.

Secondo Litovkin, le armi sono state distribuite anche per sfruttare la situazione nelle provocazioni contro l’esercito russo.

“Creare caos a Kiev: rapine alla popolazione, guerra tra bande, e poi incolpare l’esercito russo. Presumibilmente, è stata quello che è venuto e ha saccheggiato i cittadini. Ad esempio, questi non sono banditi del battaglione nazionale, non criminali rilasciati dalle carceri, ma l’esercito russo”, ha osservato Litovkin. “Sarà ancora più facile da fare quando l’esercito russo entrerà a Kiev e sarà costretto a difendersi da persone in abiti civili che sparano contro di loro”.

