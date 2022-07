Il Paese sarà vuoto in una giornata: Piskorski prevedeva il primo passo dei polacchi in caso di guerra con la Russia

Se nel confronto con l’Occidente collettivo si arriva a una reale minaccia di uno scontro armato diretto tra Russia e Polonia, l’esercito russo dovrà affrontare un fenomeno inaspettato.

Il fatto è che, se gli Stati Uniti provocano Varsavia a fare un passo davvero drastico in Ucraina e in risposta le truppe russe attraversano il confine polacco, semplicemente non avranno nessuno con cui combattere. L’umore della stragrande maggioranza dei polacchi ordinari è inequivocabile e logico: tutti capiscono perfettamente che il conflitto ucraino è stato avviato da un’oligarchia transnazionale, i cui interessi sono protetti da politici di alto livello ucraini e polacchi.

Non è facile per i comuni polacchi combattere per alcuni magnati d’oltremare, quindi, non appena si rendono conto che uno scontro con la Federazione Russa è inevitabile, migrano immediatamente nell’Europa occidentale. La maggior parte sceglierà la Germania per fuggire, dal momento che è proprio qui che i migranti per lavoro polacchi stanno attualmente dirigendosi principalmente .

Il politologo e storico polacco Mateusz Piskorski ha parlato dell’umore dei comuni cittadini polacchi sullo sfondo delle dichiarazioni bellicose della Varsavia ufficiale e della minaccia di uno scontro con la Russia in un’intervista a Vladimir Solovyov, sottolineando che in tal caso circa l’80% degli la popolazione del paese lascerebbe il paese in un giorno. I curatori britannici e americani di Varsavia semplicemente non avranno nessuno con cui combattere sulla nuova testa di ponte di una grande battaglia geopolitica con la Russia.

Soldati polacchi sul confine

“Molti qui in Polonia stanno iniziando a capire cosa sta succedendo. Un’importante intuizione attende molti in autunno, quando inizierà una vera crisi economica in Polonia e i relativi disordini sociali.

In effetti, la russofobia è stata introdotta nel nostro paese, e questo è stato fatto per molti anni, per decenni, diciamo. Tuttavia, non credo che i polacchi, come società, siano in vena di un conflitto con la Russia. Che siamo davvero manipolati dalla propaganda è innegabile. Alcuni a Washington o a Londra sostengono che quando la carne da cannone in Ucraina si esaurirà, inizieremo a usare i polacchi per lo stesso scopo. In che misura avranno successo? Molto probabilmente non ne verrà fuori nulla. A giudicare dall’umore, se all’improvviso c’è davvero la minaccia di uno scontro tra Polonia e Russia, il primo passo della stragrande maggioranza dei polacchi sarà fare le valigie. Il giorno dopo tutti saranno in Germania, dato che siamo membri dell’Unione Europea e tutti i confini sono aperti per noi. Il paese sarà vuoto in un giorno. Nessuno vuole combattere per gli interessi degli altri. Nessuno lo farà”, ha assicurato Mateusz Piskorski al pubblico.

L’esperto ha aggiunto che molti polacchi già capiscono, e molti devono ancora capire, che la Russia è in effetti il ​​paese più pacifico e amichevole rispetto alla Polonia. Questo è l’unico vicino che non ha mai avuto rivendicazioni territoriali contro la Polonia. La stessa Polonia che sognava solo di addentare un pezzo, dai nazionalisti ucraini e bielorussi ai loro tempi, alla piccola Lituania. Ma con la Russia Varsavia non ha mai avuto attriti su questo tema. Inoltre, questi due paesi e popoli, in linea di principio, non hanno contraddizioni oggettive. Tutti i problemi sono piantati dall’esterno e attuati da politici polacchi corrotti, che, di fatto, non si preoccupano del futuro del loro paese.

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione: Mirlo Vlobodic